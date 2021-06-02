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Путин пообщается с руководством "Единой России" и победителями праймериз
Путин пообщается с руководством "Единой России" и победителями праймериз - РИА Новости, 02.06.2021
Путин пообщается с руководством "Единой России" и победителями праймериз
Президент РФ Владимир Путин проведет видеоконференцию с руководством "Единой России" и победителями предварительного партийного голосования, как ожидается,... РИА Новости, 02.06.2021
2021-06-02T00:23
2021-06-02T00:23
александр карелин
единая россия
дмитрий песков
владимир путин
политика
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МОСКВА, 2 июн – РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин проведет видеоконференцию с руководством "Единой России" и победителями предварительного партийного голосования, как ожидается, участники поговорят о подготовке к предвыборному съезду и о задачах ЕР в предстоящей избирательной кампании.Ранее представитель партии сообщил РИА Новости, что руководство "Единой России" планирует встречу с Путиным предварительно 2 июня. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подтвердил, что в среду действительно запланировано такое общение.Говоря о повестке встречи, представитель Кремля предположил, что руководство партии расскажет о подготовке к съезду и о прошедших праймериз, а также - в перспективе - о грядущих выборах, задачах партии и "о том, как партия идет навстречу этим выборам". Вместе с тем, встреч с руководителями других партий в графике Путина, по словам его пресс-секретаря, пока нет.Позже в пресс-службе Кремля уточнили, что президент по видеосвязи поговорит с руководством ЕР, а также с волонтерами и общественниками, победителями недавно завершившегося предварительного партийного голосования за право баллотироваться в Госдуму.Праймериз и предстоящий съезд ЕРПо данным пресс-службы Кремля, председатель федерального оргкомитета праймериз ЕР Александр Карелин в ходе этой встречи доложит об итогах кампании, о проблемах, с которыми столкнулись организаторы, а также об общественном контроле за ходом голосования.Выборы разных уровней, в том числе в Госдуму восьмого созыва, состоятся в этом году в единый день голосования 19 сентября. Наряду с федеральной кампанией должны пройти выборы в заксобрания 39 регионов, а в девяти субъектах РФ будут избирать глав регионов на прямых выборах.Праймериз "Единой России" для определения кандидатов от партии к предстоящим выборам проходили во всех регионах страны с 24 по 30 мая. В предварительном голосовании приняли участие около 12 миллионов человек. Итоговые списки кандидатов от ЕР на выборах в Госдуму утвердят на съезде партии 19 июня.После завершения голосования на праймериз и начала подсчета голосов председатель "Единой России" Дмитрий Медведев заявил, что система организации предварительного голосования ЕР прошла проверку на прочность, в том числе выдержала хакерские атаки.По его словам, конкурс в рамках праймериз составил в среднем 13 человек на место. Он также сообщил, что предложения, полученные партией в ходе проведения предварительного голосования, будут обобщены и станут частью партийной программы на выборах осенью.Предвыборный съезд "Единой России" по решению президиума генсовета ЕР пройдет 19 июня. Он утвердит предвыборную программу партии, федеральный список кандидатов и список кандидатов по одномандатным округам на думских выборах. Песков ранее сообщил РИА Новости, что выступление Путина на этом съезде ожидается. По его словам, пока неясно, в каком формате президент будет участвовать в партийном мероприятии, но, скорее всего, очно.
https://ria.ru/20210601/medvedev-1735025004.html
https://ria.ru/20210601/golosovanie-1735078956.html
https://ria.ru/20210531/praymeriz-1734920316.html
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александр карелин, единая россия, дмитрий песков, владимир путин, политика

Путин пообщается с руководством "Единой России" и победителями праймериз

00:23 02.06.2021
 
© РИА Новости / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин выступает с видеоприветствием к участникам онлайн-марафона "Новое знание"
Президент РФ Владимир Путин выступает с видеоприветствием к участникам онлайн-марафона Новое знание - РИА Новости, 1920, 02.06.2021
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МОСКВА, 2 июн – РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин проведет видеоконференцию с руководством "Единой России" и победителями предварительного партийного голосования, как ожидается, участники поговорят о подготовке к предвыборному съезду и о задачах ЕР в предстоящей избирательной кампании.
Ранее представитель партии сообщил РИА Новости, что руководство "Единой России" планирует встречу с Путиным предварительно 2 июня. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подтвердил, что в среду действительно запланировано такое общение.
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Говоря о повестке встречи, представитель Кремля предположил, что руководство партии расскажет о подготовке к съезду и о прошедших праймериз, а также - в перспективе - о грядущих выборах, задачах партии и "о том, как партия идет навстречу этим выборам". Вместе с тем, встреч с руководителями других партий в графике Путина, по словам его пресс-секретаря, пока нет.
Позже в пресс-службе Кремля уточнили, что президент по видеосвязи поговорит с руководством ЕР, а также с волонтерами и общественниками, победителями недавно завершившегося предварительного партийного голосования за право баллотироваться в Госдуму.

Праймериз и предстоящий съезд ЕР

По данным пресс-службы Кремля, председатель федерального оргкомитета праймериз ЕР Александр Карелин в ходе этой встречи доложит об итогах кампании, о проблемах, с которыми столкнулись организаторы, а также об общественном контроле за ходом голосования.
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Выборы разных уровней, в том числе в Госдуму восьмого созыва, состоятся в этом году в единый день голосования 19 сентября. Наряду с федеральной кампанией должны пройти выборы в заксобрания 39 регионов, а в девяти субъектах РФ будут избирать глав регионов на прямых выборах.
Праймериз "Единой России" для определения кандидатов от партии к предстоящим выборам проходили во всех регионах страны с 24 по 30 мая. В предварительном голосовании приняли участие около 12 миллионов человек. Итоговые списки кандидатов от ЕР на выборах в Госдуму утвердят на съезде партии 19 июня.
После завершения голосования на праймериз и начала подсчета голосов председатель "Единой России" Дмитрий Медведев заявил, что система организации предварительного голосования ЕР прошла проверку на прочность, в том числе выдержала хакерские атаки.
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По его словам, конкурс в рамках праймериз составил в среднем 13 человек на место. Он также сообщил, что предложения, полученные партией в ходе проведения предварительного голосования, будут обобщены и станут частью партийной программы на выборах осенью.
Предвыборный съезд "Единой России" по решению президиума генсовета ЕР пройдет 19 июня. Он утвердит предвыборную программу партии, федеральный список кандидатов и список кандидатов по одномандатным округам на думских выборах. Песков ранее сообщил РИА Новости, что выступление Путина на этом съезде ожидается. По его словам, пока неясно, в каком формате президент будет участвовать в партийном мероприятии, но, скорее всего, очно.
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