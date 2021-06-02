https://ria.ru/20210602/protasevich-1735339454.html

Протасевич рассказал, кто мог его "подставить"

Протасевич рассказал, кто мог его "подставить" - РИА Новости, 02.06.2021

Протасевич рассказал, кто мог его "подставить"

Летевший экстренно севшим в Белоруссии самолетом Ryanair и задержанный в минском аэропорту Роман Протасевич, основатель Telegram-канала Nexta, признанного в... РИА Новости, 02.06.2021

2021-06-02T22:33

2021-06-02T22:33

2021-06-02T23:01

задержание основателя telegram-канала nexta

роман протасевич

ryanair

белоруссия

в мире

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МИНСК, 2 июн – РИА Новости. Летевший экстренно севшим в Белоруссии самолетом Ryanair и задержанный в минском аэропорту Роман Протасевич, основатель Telegram-канала Nexta, признанного в Белоруссии экстремистским, рассказал о конфликте с человеком, связанном с киберпартизанами и лжеминированиями в республике, который мог его "подставить".Видео, в котором Протасевич рассказывает о своих предположениях, опубликовал в своем telegram-канале государственный телеканал Белоруссии ОНТ.По его словам, он написал в рабочий чат за 40 минут до вылета, куда и как будет лететь. "Там был и этот человек, и случается такая ситуация. Я находился в СИЗО, и у меня не было никакой информации. Одной из первых вещей, о которой я подумал - реально меня просто подставили! Я нигде это не говорил, а как только я это сказал, сразу оказался в Минске. Вот сразу!" - рассказал Протасевич.Он высказал уверенность, что у этого человека "были связи с киберпартизанами (так называет себя группа людей, которая осуществляет хакерские атаки на сайты госорганизаций в Белоруссии - ред.), которые ранее занимались лжеминированиями по всей Беларуси, причём массовыми".Телеканал заявил, что на интернет-ресурсах появилась информация о задержании Протасевича тогда, когда он еще стоял в очереди на таможенный и пограничный контроль. В частности, отметил телеканал, публикацию о задержании сделал советник экс-кандидата в президенты Белоруссии, лидера оппозиции Светланы Тихановской Франак Вячорка."С Франаком Вячорка были хорошие отношения. Я снимал визит Тихановской в Афинах. Всё было прекрасно, два дня отработали. Он меня хвалил. Он улетел, и меньше, чем за неделю, отношение ко мне изменилось на противоположное. Я с ним общался, и он сказал: нам надо рассмотреть перспективы дальнейшего сотрудничества", - рассказал Протасевич.В сюжете телеканала также поднимается вопрос о том, кто сделал фотографию Протасевича в аэропорту, которая попала в интернет. Ранее предполагалось, что ее сделала девушка Протасевича – россиянка Софья Сапега. Но он сам рассказывает, что старался держаться в аэропорту в стороне от нее, чтобы девушку не задержали. "Она стояла в стороне, в автобусе. Я не стал к ней прорываться, чтобы её не задержали. Я с ней не контактировал. Я видел, что кто-то из салона снимал", - рассказал Протасевич.Телеканал также обращает внимание на то, что список пассажиров рейса был только у авиакомпании и в аэропортах Афин и Вильнюса, в Минске его получили уже только при посадке пассажиров после проверки судна на предмет бомбы. ОНТ также утверждает, что о нахождении Протасевича среди пассажиров рейса белорусские силовики узнали из постов в интернете и соцсетях и решили проверить информацию.На кадрах допроса, которые продемонстрировал телеканал, Протасевич выглядит спокойным, непринужденно общается, шутит и курит. "Сейчас (протестной – ред.) активности просто нет. Сейчас её не может быть. Ещё на тот момент, когда я был в Вильнюсе, открыто говорил: сейчас уличная активность не нужна. Как минимум надо ждать, когда накалится ситуация в экономике, чтобы люди выходили за миской похлёбки", - в том числе рассказал Протасевич.Летевший из Афин в Вильнюс 23 мая самолет Ryanair экстренно сел в минском аэропорту из-за сообщения о минировании, которое впоследствии не подтвердилось. Белорусские правозащитники сообщили, что этим самолетом летел Протасевич. При проверке документов в минском аэропорту его задержали. Против него возбуждено уголовное дело по нескольким статьям, включая статью "организация массовых беспорядков". Ему может грозить вплоть до 15 лет лишения свободы. Кроме того, Протасевич включен КГБ Белоруссии в список лиц, причастных к терроризму. В видео, продемонстрированном в эфире гостелеканала "Беларусь 1", Протасевич заявил, что дает признательные показания по уголовному делу о массовых беспорядках.Вместе с Протасевичем была задержана гражданка РФ Сапега. Ряд западных стран, включая ЕС, раскритиковали произошедшее, они требуют освободить Протасевича и Сапегу.

https://ria.ru/20210602/protasevich-1735278105.html

https://ria.ru/20210602/protasevich-1735230860.html

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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