https://ria.ru/20210602/protasevich-1735278105.html
Протасевич рассказал об условиях в белорусском СИЗО
Протасевич рассказал об условиях в белорусском СИЗО - РИА Новости, 02.06.2021
Протасевич рассказал об условиях в белорусском СИЗО
Задержанный в Минске один из основателей признанного в Белоруссии экстремистским Telegram-канала Nexta Роман Протасевич рассказал об условиях содержания в... РИА Новости, 02.06.2021
2021-06-02T15:58
2021-06-02T15:58
2021-06-02T16:38
задержание основателя telegram-канала nexta
россия
facebook
ryanair
telegram (приложение)
белоруссия
вильнюс
в мире
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МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. Задержанный в Минске один из основателей признанного в Белоруссии экстремистским Telegram-канала Nexta Роман Протасевич рассказал об условиях содержания в белорусском СИЗО."Макароны с мясом были. Вполне съедобные даже. С учетом того, сколько у нас на самом деле еды в камере, что хлопцы воют, что уже мясо портится. Надо есть, а все не влазит", - рассказал Протасевич в новом видео от белорусского телеканала ОНТ.Телеканал на своей странице в Facebook отмечает, что фильм-расследование "Рейс "Афины-Вильнюс". Разбор полёта" выйдет в среду.Летевший из Афин в Вильнюс 23 мая самолет Ryanair экстренно сел в минском аэропорту из-за сообщения о минировании, которое впоследствии не подтвердилось. Этим самолетом летел Протасевич. При проверке документов в минском аэропорту Протасевича задержали. Против него возбуждено уголовное дело по нескольким статьям, включая статью "организация массовых беспорядков". Вместе с Протасевичем была задержана гражданка РФ Софья Сапега.Ряд западных стран, включая ЕС, раскритиковали произошедшее, они требуют освободить Протасевича и Сапегу. Европейские страны заявили, что Минск принудил борт приземлиться в своем аэропорту под выдуманным предлогом, запретили белорусским авиакомпаниям летать над своей территорией и рассматривают возможность введения против Минска дополнительных санкций. Некоторые авиакомпании решили летать, минуя воздушное пространство Белоруссии.Белоруссия заявила, что сообщение о минировании самолета поступило на электронную почту минского аэропорта. Командир экипажа сам принял решение совершить посадку в Минске, ни о каком принуждении, развороте воздушного судна речи быть не может, сообщил командующий белорусскими ВВС и войсками ПВО Игорь Голуб. Позже авиавласти страны опубликовали расшифровку разговора с белорусским диспетчером пилота самолета Ryanair. В ней не содержится каких-либо угроз со стороны диспетчера в адрес экипажа.
https://radiosputnik.ria.ru/20210602/protasevich-1735243042.html
https://ria.ru/20210602/protasevich-1735230860.html
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/06/02/1735287661_81:0:561:360_1920x0_80_0_0_b882c3719da0a6129fbdfed830d5b629.jpg
"Уже мясо портится. Надо есть, а все не влазит" – Протасевич об условиях в СИЗО
Задержанный в Минске один из основателей признанного в Белоруссии экстремистским Telegram-канала Nexta Роман Протасевич рассказал об условиях содержания в белорусском СИЗО.
2021-06-02T15:58
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PT0M13S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
задержание основателя telegram-канала nexta, россия, facebook, ryanair, telegram (приложение), белоруссия, вильнюс, в мире
МОСКВА, 2 июн - РИА Новости.
Задержанный в Минске
один из основателей признанного в Белоруссии
экстремистским Telegram-канала Nexta Роман Протасевич рассказал об условиях содержания в белорусском СИЗО.
"Макароны с мясом были. Вполне съедобные даже. С учетом того, сколько у нас на самом деле еды в камере, что хлопцы воют, что уже мясо портится. Надо есть, а все не влазит", - рассказал Протасевич в новом видео от белорусского телеканала ОНТ.
Телеканал на своей странице в Facebook
отмечает, что фильм-расследование "Рейс "Афины-Вильнюс". Разбор полёта" выйдет в среду.
Летевший из Афин
в Вильнюс
23 мая самолет Ryanair
экстренно сел в минском аэропорту из-за сообщения о минировании, которое впоследствии не подтвердилось. Этим самолетом летел Протасевич. При проверке документов в минском аэропорту Протасевича задержали. Против него возбуждено уголовное дело по нескольким статьям, включая статью "организация массовых беспорядков". Вместе с Протасевичем была задержана гражданка РФ
Софья Сапега.
Ряд западных стран, включая ЕС, раскритиковали произошедшее, они требуют освободить Протасевича и Сапегу. Европейские страны заявили, что Минск принудил борт приземлиться в своем аэропорту под выдуманным предлогом, запретили белорусским авиакомпаниям летать над своей территорией и рассматривают возможность введения против Минска дополнительных санкций. Некоторые авиакомпании решили летать, минуя воздушное пространство Белоруссии.
Белоруссия заявила, что сообщение о минировании самолета поступило на электронную почту минского аэропорта. Командир экипажа сам принял решение совершить посадку в Минске, ни о каком принуждении, развороте воздушного судна речи быть не может, сообщил командующий белорусскими ВВС и войсками ПВО Игорь Голуб. Позже авиавласти страны опубликовали расшифровку разговора с белорусским диспетчером пилота самолета Ryanair. В ней не содержится каких-либо угроз со стороны диспетчера в адрес экипажа.