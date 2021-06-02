https://ria.ru/20210602/protasevich-1735230860.html

Юрист рассказала, грозит ли Протасевичу смертная казнь

Юрист рассказала, грозит ли Протасевичу смертная казнь - РИА Новости, 02.06.2021

Юрист рассказала, грозит ли Протасевичу смертная казнь

Задержанному в Минске Роману Протасевичу, основавшему признанный в Белоруссии экстремистским Telegram-канал Nexta и против которого возбудили дело в... РИА Новости, 02.06.2021

2021-06-02T12:33

2021-06-02T12:33

2021-06-02T12:33

задержание основателя telegram-канала nexta

роман протасевич

россия

ryanair

александр лукашенко

генеральная прокуратура рф

белоруссия

киев

в мире

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ЛУГАНСК, 2 июн - РИА Новости. Задержанному в Минске Роману Протасевичу, основавшему признанный в Белоруссии экстремистским Telegram-канал Nexta и против которого возбудили дело в самопровозглашенной Луганской народной республике, по законодательству ЛНР не грозит смертная казнь, заявила РИА Новости кандидат юридических наук, доцент Анна Сорока.Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко напомнил, что летевшие одним рейсом с Протасевичем пассажиры говорили, что он высказывал опасения, что ему грозит смертная казнь в случае посадки самолета в Минске. По мнению Лукашенко, Протасевич опасался этого из-за участия в конфликте в Донбассе на стороне Киева."Смертная казнь на территории Луганской народной республики не предусмотрена. Хотя, конечно же, очень хотелось бы за определенные виды преступлений. Мы правовое государство, где приоритет существует прав и свобод человека, поэтому товарищ Протасевич может не беспокоиться, ему грозит справедливое судебное решение с абсолютно вменяемыми сроками, которые основываются на всех декларациях, конвенциях, которые защищают права и свободы человека, в том числе и осужденных лиц", - сказала Сорока.Она подчеркнула, что ЛНР является демократическим и правовым государством, что провозглашено конституцией республики, поэтому здесь соблюдаются все нормы международного права, которые предписывают гуманное отношение к человеку."Министерство государственной безопасности ЛНР ведет уголовное дело по "геноциду", Генпрокуратура по "применению запрещенных средств и методов ведения войны" (против жителей Донбасса, - ред.), и в целом по развязыванию агрессивной войны, именно эти статьи Протасевичу вменяются, и будет вестись адекватное и справедливое расследование, и только на основании этого будет выноситься решение суда", - дополнила кандидат юридических наук.Ранее глава КГБ Белоруссии Иван Тертель заявил, что Протасевич на юго-востоке Украины участвовал в действиях батальона "Азов", против бойцов которого в РФ возбуждено уголовное дело. Генпрокуратура ЛНР завела уголовное дело против Протасевича и заявила о готовности предоставить белорусским правоохранителям имеющуюся информацию и правовую помощь в расследовании дела в его отношении. Там также обратилась к белорусским правоохранительным органам с просьбой предоставить возможность провести следственные действия с Протасевичем. Согласно законодательству ЛНР, Протасевичу грозит до 20 лет лишения свободы или пожизненное заключение.Летевший из Афин в Вильнюс 23 мая самолет Ryanair экстренно сел в минском аэропорту из-за сообщения о минировании, которое впоследствии не подтвердилось. Этим самолетом летел Протасевич. При проверке документов в минском аэропорту Протасевича задержали. Против него возбуждено уголовное дело по нескольким статьям, включая статью "организация массовых беспорядков".

https://radiosputnik.ria.ru/20210601/sapega-1735157797.html

https://ria.ru/20210601/protasevich-1735166606.html

https://radiosputnik.ria.ru/20210601/lukashenko-1735091266.html

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белоруссия

киев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

задержание основателя telegram-канала nexta, роман протасевич, россия, ryanair, александр лукашенко, генеральная прокуратура рф, белоруссия, киев, в мире