Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210602/protasevich-1735230860.html
Юрист рассказала, грозит ли Протасевичу смертная казнь
Юрист рассказала, грозит ли Протасевичу смертная казнь - РИА Новости, 02.06.2021
Юрист рассказала, грозит ли Протасевичу смертная казнь
Задержанному в Минске Роману Протасевичу, основавшему признанный в Белоруссии экстремистским Telegram-канал Nexta и против которого возбудили дело в... РИА Новости, 02.06.2021
2021-06-02T12:33
2021-06-02T12:33
задержание основателя telegram-канала nexta
роман протасевич
россия
ryanair
александр лукашенко
генеральная прокуратура рф
белоруссия
киев
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/05/1b/1734447945_0:447:1451:1263_1920x0_80_0_0_88603a3739cc4d0ca03cd1e820a4dc7f.jpg
ЛУГАНСК, 2 июн - РИА Новости. Задержанному в Минске Роману Протасевичу, основавшему признанный в Белоруссии экстремистским Telegram-канал Nexta и против которого возбудили дело в самопровозглашенной Луганской народной республике, по законодательству ЛНР не грозит смертная казнь, заявила РИА Новости кандидат юридических наук, доцент Анна Сорока.Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко напомнил, что летевшие одним рейсом с Протасевичем пассажиры говорили, что он высказывал опасения, что ему грозит смертная казнь в случае посадки самолета в Минске. По мнению Лукашенко, Протасевич опасался этого из-за участия в конфликте в Донбассе на стороне Киева."Смертная казнь на территории Луганской народной республики не предусмотрена. Хотя, конечно же, очень хотелось бы за определенные виды преступлений. Мы правовое государство, где приоритет существует прав и свобод человека, поэтому товарищ Протасевич может не беспокоиться, ему грозит справедливое судебное решение с абсолютно вменяемыми сроками, которые основываются на всех декларациях, конвенциях, которые защищают права и свободы человека, в том числе и осужденных лиц", - сказала Сорока.Она подчеркнула, что ЛНР является демократическим и правовым государством, что провозглашено конституцией республики, поэтому здесь соблюдаются все нормы международного права, которые предписывают гуманное отношение к человеку."Министерство государственной безопасности ЛНР ведет уголовное дело по "геноциду", Генпрокуратура по "применению запрещенных средств и методов ведения войны" (против жителей Донбасса, - ред.), и в целом по развязыванию агрессивной войны, именно эти статьи Протасевичу вменяются, и будет вестись адекватное и справедливое расследование, и только на основании этого будет выноситься решение суда", - дополнила кандидат юридических наук.Ранее глава КГБ Белоруссии Иван Тертель заявил, что Протасевич на юго-востоке Украины участвовал в действиях батальона "Азов", против бойцов которого в РФ возбуждено уголовное дело. Генпрокуратура ЛНР завела уголовное дело против Протасевича и заявила о готовности предоставить белорусским правоохранителям имеющуюся информацию и правовую помощь в расследовании дела в его отношении. Там также обратилась к белорусским правоохранительным органам с просьбой предоставить возможность провести следственные действия с Протасевичем. Согласно законодательству ЛНР, Протасевичу грозит до 20 лет лишения свободы или пожизненное заключение.Летевший из Афин в Вильнюс 23 мая самолет Ryanair экстренно сел в минском аэропорту из-за сообщения о минировании, которое впоследствии не подтвердилось. Этим самолетом летел Протасевич. При проверке документов в минском аэропорту Протасевича задержали. Против него возбуждено уголовное дело по нескольким статьям, включая статью "организация массовых беспорядков".
https://radiosputnik.ria.ru/20210601/sapega-1735157797.html
https://ria.ru/20210601/protasevich-1735166606.html
https://radiosputnik.ria.ru/20210601/lukashenko-1735091266.html
россия
белоруссия
киев
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/05/1b/1734447945_0:362:1451:1450_1920x0_80_0_0_2097a1de111c8d2ef9699064b0443b44.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
задержание основателя telegram-канала nexta, роман протасевич, россия, ryanair, александр лукашенко, генеральная прокуратура рф, белоруссия, киев, в мире

Юрист рассказала, грозит ли Протасевичу смертная казнь

12:33 02.06.2021
 
© REUTERS / Telegram@ZheltyeslivyЗадержанный в Минске основатель признанного в Белоруссии экстремистским Telegram-канала Nexta Роман Протасевич
Задержанный в Минске основатель признанного в Белоруссии экстремистским Telegram-канала Nexta Роман Протасевич - РИА Новости, 1920, 02.06.2021
© REUTERS / Telegram@Zheltyeslivy
Читать ria.ru в
ЛУГАНСК, 2 июн - РИА Новости. Задержанному в Минске Роману Протасевичу, основавшему признанный в Белоруссии экстремистским Telegram-канал Nexta и против которого возбудили дело в самопровозглашенной Луганской народной республике, по законодательству ЛНР не грозит смертная казнь, заявила РИА Новости кандидат юридических наук, доцент Анна Сорока.
Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко напомнил, что летевшие одним рейсом с Протасевичем пассажиры говорили, что он высказывал опасения, что ему грозит смертная казнь в случае посадки самолета в Минске. По мнению Лукашенко, Протасевич опасался этого из-за участия в конфликте в Донбассе на стороне Киева.
София Сапега - РИА Новости, 1920, 01.06.2021
Вчера, 19:38В мире
Адвокат сообщил о состоявшихся следственных действиях с Сапегой
"Смертная казнь на территории Луганской народной республики не предусмотрена. Хотя, конечно же, очень хотелось бы за определенные виды преступлений. Мы правовое государство, где приоритет существует прав и свобод человека, поэтому товарищ Протасевич может не беспокоиться, ему грозит справедливое судебное решение с абсолютно вменяемыми сроками, которые основываются на всех декларациях, конвенциях, которые защищают права и свободы человека, в том числе и осужденных лиц", - сказала Сорока.
Она подчеркнула, что ЛНР является демократическим и правовым государством, что провозглашено конституцией республики, поэтому здесь соблюдаются все нормы международного права, которые предписывают гуманное отношение к человеку.
Роман Протасевич - РИА Новости, 1920, 01.06.2021
Вчера, 21:16
Лукашенко ответил на просьбу ЛНР посетить Протасевича
"Министерство государственной безопасности ЛНР ведет уголовное дело по "геноциду", Генпрокуратура по "применению запрещенных средств и методов ведения войны" (против жителей Донбасса, - ред.), и в целом по развязыванию агрессивной войны, именно эти статьи Протасевичу вменяются, и будет вестись адекватное и справедливое расследование, и только на основании этого будет выноситься решение суда", - дополнила кандидат юридических наук.
Ранее глава КГБ Белоруссии Иван Тертель заявил, что Протасевич на юго-востоке Украины участвовал в действиях батальона "Азов", против бойцов которого в РФ возбуждено уголовное дело. Генпрокуратура ЛНР завела уголовное дело против Протасевича и заявила о готовности предоставить белорусским правоохранителям имеющуюся информацию и правовую помощь в расследовании дела в его отношении. Там также обратилась к белорусским правоохранительным органам с просьбой предоставить возможность провести следственные действия с Протасевичем. Согласно законодательству ЛНР, Протасевичу грозит до 20 лет лишения свободы или пожизненное заключение.
Летевший из Афин в Вильнюс 23 мая самолет Ryanair экстренно сел в минском аэропорту из-за сообщения о минировании, которое впоследствии не подтвердилось. Этим самолетом летел Протасевич. При проверке документов в минском аэропорту Протасевича задержали. Против него возбуждено уголовное дело по нескольким статьям, включая статью "организация массовых беспорядков".
Президент РФ Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко во время морской прогулки - РИА Новости, 1920, 01.06.2021
Вчера, 14:00В мире
Лукашенко рассказал о содержимом привезенного в Сочи черного чемодана
 
Задержание основателя Telegram-канала NextaРоман ПротасевичРоссияRyanairАлександр ЛукашенкоГенеральная прокуратура РФБелоруссияКиевВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:29Владельцы судна "Амур" не подтвердили его задержание в Японии
02:24В "Опоре России" рассказали, как можно наладить онлайн-продажу алкоголя
02:22В Польше призвали начать говорить с Россией на языке войны
02:17США сообщили об обсуждении "Северного потока — 2" с немецкими экспертами
02:15Назван тип людей, которым фатально не везет с деньгами
01:15Специалист объяснил, какие смартфоны опасны для здоровья
01:09В "Газпром нефти" рассказали о лидерстве на рынке продажи кофе
01:00Магазин или поликлиника? Россиянам рассказали, где больше коронавируса
00:52Умер актер из "Улиц разбитых фонарей" Андрей Погребинский
00:39Чешское СМИ нашло слабые места в версии властей о взрывах во Врбетице
00:30Диетолог рассказал, кому нельзя есть редис
00:19В США заявили о попытке создать "канал российского влияния" в Болгарии
00:01США объявили награду за данные о лидере "Аль-Каиды в исламском Магрибе"*
23:47Брат Уилана рассказал об обращениях осужденного к Путину
23:46В Белоруссии объяснили, зачем МиГ-29 сопровождал борт Ryanair в Минск
23:45В Госдуме напомнили США об инициативе Путина в сфере информбезопасности
23:33В Израиле лидер оппозиции сообщил президенту о формировании коалиции
23:30ФБР заявило о причастности группировок REvil и Sodinokibi к хакерской атаке на JBS
23:26В Петербурге мужчина на электросамокате сбил четырехлетнего ребенка
23:20Журналистка уличила французские СМИ в предвзятой позиции по Донбассу
Лента новостейМолния