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https://ria.ru/20210602/protasevich-1735206025.html
Протасевич заявил, что его подставили
Протасевич заявил, что его подставили - РИА Новости, 02.06.2021
Протасевич заявил, что его подставили
Белорусский телеканал ОНТ опубликовал новые кадры с допроса задержанного в минском аэропорту Романа Протасевича. РИА Новости, 02.06.2021
2021-06-02T10:45
2021-06-02T13:36
роман протасевич
telegram (приложение)
евросоюз
минск
задержание основателя telegram-канала nexta
россия
ryanair
белоруссия
вильнюс
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МОСКВА, 2 июн — РИА Новости. Белорусский телеканал ОНТ опубликовал новые кадры с допроса задержанного в минском аэропорту Романа Протасевича.Он выразил уверенность, что его "просто подставили"."Потому что я это нигде не говорил, а как только я это сказал, я сразу оказался в Минске. Вот сразу", — заявил Протасевич.Полную версию допроса телеканал покажет в среду.Роман Протасевич — основатель Telegram-канала Nexta, признанного в Белоруссии экстремистским. Двадцать третьего мая он летел самолетом Ryanair из Афин в Вильнюс. Борт экстренно приземлился в минском аэропорту после сообщения о минировании, которое оказалось ложным. Журналиста задержали при проверке документов. Против него возбудили уголовное дело по нескольким статьям, в том числе об организации массовых беспорядков. Протасевичу грозит до 15 лет лишения свободы.Западные страны, включая ЕС, раскритиковали произошедшее. Они заявили, что Минск принудил рейс приземлиться под выдуманным предлогом.В Белоруссии ответили, что командир экипажа сам принял решение о посадке, никакого принуждения не было. В опубликованной расшифровке разговора с диспетчерами угроз и давления нет.
https://ria.ru/20210526/protasevich-1733991674.html
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роман протасевич, telegram (приложение), евросоюз, минск, задержание основателя telegram-канала nexta, россия, ryanair, белоруссия, вильнюс, в мире

Протасевич заявил, что его подставили

10:45 02.06.2021 (обновлено: 13:36 02.06.2021)
 
© REUTERS / StringerРоман Протасевич
Роман Протасевич - РИА Новости, 1920, 02.06.2021
© REUTERS / Stringer
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МОСКВА, 2 июн — РИА Новости. Белорусский телеканал ОНТ опубликовал новые кадры с допроса задержанного в минском аэропорту Романа Протасевича.
Он выразил уверенность, что его "просто подставили".
"Потому что я это нигде не говорил, а как только я это сказал, я сразу оказался в Минске. Вот сразу", — заявил Протасевич.
Полную версию допроса телеканал покажет в среду.
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Роман Протасевич — основатель Telegram-канала Nexta, признанного в Белоруссии экстремистским. Двадцать третьего мая он летел самолетом Ryanair из Афин в Вильнюс. Борт экстренно приземлился в минском аэропорту после сообщения о минировании, которое оказалось ложным. Журналиста задержали при проверке документов. Против него возбудили уголовное дело по нескольким статьям, в том числе об организации массовых беспорядков. Протасевичу грозит до 15 лет лишения свободы.
Западные страны, включая ЕС, раскритиковали произошедшее. Они заявили, что Минск принудил рейс приземлиться под выдуманным предлогом.
В Белоруссии ответили, что командир экипажа сам принял решение о посадке, никакого принуждения не было. В опубликованной расшифровке разговора с диспетчерами угроз и давления нет.
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Роман ПротасевичTelegram (приложение)ЕвросоюзМинскЗадержание основателя Telegram-канала NextaРоссияRyanairБелоруссияВильнюсВ мире
 
 
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