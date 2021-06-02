https://ria.ru/20210602/protasevich-1735206025.html

Протасевич заявил, что его подставили

Протасевич заявил, что его подставили - РИА Новости, 02.06.2021

Протасевич заявил, что его подставили

Белорусский телеканал ОНТ опубликовал новые кадры с допроса задержанного в минском аэропорту Романа Протасевича. РИА Новости, 02.06.2021

2021-06-02T10:45

2021-06-02T10:45

2021-06-02T13:36

роман протасевич

telegram (приложение)

евросоюз

минск

задержание основателя telegram-канала nexta

россия

ryanair

белоруссия

вильнюс

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/05/1a/1734328654_0:264:2000:1389_1920x0_80_0_0_ec0f6fdd7cc8cc649b42243784c4e4ff.jpg

МОСКВА, 2 июн — РИА Новости. Белорусский телеканал ОНТ опубликовал новые кадры с допроса задержанного в минском аэропорту Романа Протасевича.Он выразил уверенность, что его "просто подставили"."Потому что я это нигде не говорил, а как только я это сказал, я сразу оказался в Минске. Вот сразу", — заявил Протасевич.Полную версию допроса телеканал покажет в среду.Роман Протасевич — основатель Telegram-канала Nexta, признанного в Белоруссии экстремистским. Двадцать третьего мая он летел самолетом Ryanair из Афин в Вильнюс. Борт экстренно приземлился в минском аэропорту после сообщения о минировании, которое оказалось ложным. Журналиста задержали при проверке документов. Против него возбудили уголовное дело по нескольким статьям, в том числе об организации массовых беспорядков. Протасевичу грозит до 15 лет лишения свободы.Западные страны, включая ЕС, раскритиковали произошедшее. Они заявили, что Минск принудил рейс приземлиться под выдуманным предлогом.В Белоруссии ответили, что командир экипажа сам принял решение о посадке, никакого принуждения не было. В опубликованной расшифровке разговора с диспетчерами угроз и давления нет.

https://ria.ru/20210526/protasevich-1733991674.html

https://ria.ru/20210601/protasevich-1735107981.html

минск

россия

белоруссия

вильнюс

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

роман протасевич, telegram (приложение), евросоюз, минск, задержание основателя telegram-канала nexta, россия, ryanair, белоруссия, вильнюс, в мире