https://ria.ru/20210602/primore-1735195531.html

Предприятия в Приморье могут получить заем до ста миллионов рублей под 1%

Предприятия в Приморье могут получить заем до ста миллионов рублей под 1% - РИА Новости, 02.06.2021

Предприятия в Приморье могут получить заем до ста миллионов рублей под 1%

Специальный кредитный продукт под 1% годовых разработан для предприятий-участников национального проекта "Производительность труда" в Приморье, сообщает... РИА Новости, 02.06.2021

2021-06-02T09:24

2021-06-02T09:24

2021-06-02T09:24

фонд развития промышленности

приморский край

экономика

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/05/08/1731472093_0:405:2921:2048_1920x0_80_0_0_1026da3fa0e4d0413d4aedbc092c6ba5.jpg

ВЛАДИВОСТОК, 2 июн – РИА Новости. Специальный кредитный продукт под 1% годовых разработан для предприятий-участников национального проекта "Производительность труда" в Приморье, сообщает региональное правительство.Заявку на заем необходимо подать в Фонд развития предпринимательства и промышленности Приморского края, который работает на базе центра "Мой бизнес"."Базовые параметры нового продукта: процентная ставка по займам составляет от 1% до 3% годовых, сумма займа – до 100 миллионов рублей, срок кредитования – до 5 лет", – сказала директор Фонда развития Приморского края Елена Карионова, чьи слова приводятся в сообщении.Средства можно использовать для покупки оборудования, разработки техническо-экономического обоснования, приобретения прав на результаты интеллектуальной деятельности у российских или иностранных правообладателей и другие цели.По словам Карионовой, заем дается предприятиям, чтобы они смогли выполнить показатели по нацпроекту "Производительность труда". Компания должна подтвердить собственное софинансирование проекта в размере не менее 20% от суммы займа. Поэтому минимальная стоимость проекта должна составлять не менее 6,25 миллиона рублей при заявке на 5 миллионов рублей, а при сумме займа 100 миллионов рублей стоимость проекта должна составлять не менее 120 миллионов.При этом средства до 20 миллионов рублей можно получить по региональной программе, а если необходима сумма выше, то заявка будет рассматриваться совместно с Фондом развития промышленности. Обязательным условием является достижение целевого показателя роста производительности труда после третьего года с момента получения кредита. Если это условие не будет выполнено, процентная ставка будет в 3% годовых, ее пересчитают на весь срок кредитования.В регионе действует государственная программа "Экономическое развитие и инновационная экономика Приморского края" на 2020 - 2027 годы. Ее целями являются обеспечение устойчивой положительной динамики показателей экономического роста, рост физического объема среднедушевого валового регионального продукта на уровне выше среднероссийского, не менее 5%. Кроме того, программа предусматривает создание условий для развития МСП и самозанятых граждан, а также вовлечение не менее 10,11 тысячи человек в сектор малого и среднего предпринимательства к 2027 году.Участие в нацпроекте "Производительность труда" дает предприятиям серьезные меры поддержки: внедряются и развиваются принципы бережливого производства, проводится цифровизация и автоматизация труда.

https://ria.ru/20210529/sobaki-1734706676.html

https://ria.ru/20210528/zagryaznenie-1734531415.html

https://ria.ru/20210528/primore-1734528590.html

https://ria.ru/20210528/karatsupa-1734519071.html

приморский край

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

фонд развития промышленности, приморский край, экономика