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Предприятия в Приморье могут получить заем до ста миллионов рублей под 1%
Предприятия в Приморье могут получить заем до ста миллионов рублей под 1% - РИА Новости, 02.06.2021
Предприятия в Приморье могут получить заем до ста миллионов рублей под 1%
Специальный кредитный продукт под 1% годовых разработан для предприятий-участников национального проекта "Производительность труда" в Приморье, сообщает... РИА Новости, 02.06.2021
2021-06-02T09:24
2021-06-02T09:24
фонд развития промышленности
приморский край
экономика
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ВЛАДИВОСТОК, 2 июн – РИА Новости. Специальный кредитный продукт под 1% годовых разработан для предприятий-участников национального проекта "Производительность труда" в Приморье, сообщает региональное правительство.Заявку на заем необходимо подать в Фонд развития предпринимательства и промышленности Приморского края, который работает на базе центра "Мой бизнес"."Базовые параметры нового продукта: процентная ставка по займам составляет от 1% до 3% годовых, сумма займа – до 100 миллионов рублей, срок кредитования – до 5 лет", – сказала директор Фонда развития Приморского края Елена Карионова, чьи слова приводятся в сообщении.Средства можно использовать для покупки оборудования, разработки техническо-экономического обоснования, приобретения прав на результаты интеллектуальной деятельности у российских или иностранных правообладателей и другие цели.По словам Карионовой, заем дается предприятиям, чтобы они смогли выполнить показатели по нацпроекту "Производительность труда". Компания должна подтвердить собственное софинансирование проекта в размере не менее 20% от суммы займа. Поэтому минимальная стоимость проекта должна составлять не менее 6,25 миллиона рублей при заявке на 5 миллионов рублей, а при сумме займа 100 миллионов рублей стоимость проекта должна составлять не менее 120 миллионов.При этом средства до 20 миллионов рублей можно получить по региональной программе, а если необходима сумма выше, то заявка будет рассматриваться совместно с Фондом развития промышленности. Обязательным условием является достижение целевого показателя роста производительности труда после третьего года с момента получения кредита. Если это условие не будет выполнено, процентная ставка будет в 3% годовых, ее пересчитают на весь срок кредитования.В регионе действует государственная программа "Экономическое развитие и инновационная экономика Приморского края" на 2020 - 2027 годы. Ее целями являются обеспечение устойчивой положительной динамики показателей экономического роста, рост физического объема среднедушевого валового регионального продукта на уровне выше среднероссийского, не менее 5%. Кроме того, программа предусматривает создание условий для развития МСП и самозанятых граждан, а также вовлечение не менее 10,11 тысячи человек в сектор малого и среднего предпринимательства к 2027 году.Участие в нацпроекте "Производительность труда" дает предприятиям серьезные меры поддержки: внедряются и развиваются принципы бережливого производства, проводится цифровизация и автоматизация труда.
https://ria.ru/20210529/sobaki-1734706676.html
https://ria.ru/20210528/zagryaznenie-1734531415.html
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фонд развития промышленности, приморский край, экономика

Предприятия в Приморье могут получить заем до ста миллионов рублей под 1%

09:24 02.06.2021
 
© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в фотобанкВид на Владивосток с крыши высотного здания администрации Приморского края
Вид на Владивосток с крыши высотного здания администрации Приморского края - РИА Новости, 1920, 02.06.2021
© РИА Новости / Виталий Аньков
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ВЛАДИВОСТОК, 2 июн – РИА Новости. Специальный кредитный продукт под 1% годовых разработан для предприятий-участников национального проекта "Производительность труда" в Приморье, сообщает региональное правительство.
Заявку на заем необходимо подать в Фонд развития предпринимательства и промышленности Приморского края, который работает на базе центра "Мой бизнес".
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"Базовые параметры нового продукта: процентная ставка по займам составляет от 1% до 3% годовых, сумма займа – до 100 миллионов рублей, срок кредитования – до 5 лет", – сказала директор Фонда развития Приморского края Елена Карионова, чьи слова приводятся в сообщении.
Средства можно использовать для покупки оборудования, разработки техническо-экономического обоснования, приобретения прав на результаты интеллектуальной деятельности у российских или иностранных правообладателей и другие цели.
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По словам Карионовой, заем дается предприятиям, чтобы они смогли выполнить показатели по нацпроекту "Производительность труда". Компания должна подтвердить собственное софинансирование проекта в размере не менее 20% от суммы займа. Поэтому минимальная стоимость проекта должна составлять не менее 6,25 миллиона рублей при заявке на 5 миллионов рублей, а при сумме займа 100 миллионов рублей стоимость проекта должна составлять не менее 120 миллионов.
При этом средства до 20 миллионов рублей можно получить по региональной программе, а если необходима сумма выше, то заявка будет рассматриваться совместно с Фондом развития промышленности. Обязательным условием является достижение целевого показателя роста производительности труда после третьего года с момента получения кредита. Если это условие не будет выполнено, процентная ставка будет в 3% годовых, ее пересчитают на весь срок кредитования.
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Участие в нацпроекте "Производительность труда" дает предприятиям серьезные меры поддержки: внедряются и развиваются принципы бережливого производства, проводится цифровизация и автоматизация труда.
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