https://ria.ru/20210602/prigovor-1735247845.html

В Самаре вынесли приговор мужчине, пытавшемуся примкнуть к террористам

В Самаре вынесли приговор мужчине, пытавшемуся примкнуть к террористам - РИА Новости, 02.06.2021

В Самаре вынесли приговор мужчине, пытавшемуся примкнуть к террористам

Суд в Самарской области приговорил мужчину к 10 годам лишения свободы за призывы к экстремистской и террористической деятельности, сообщает в среду СУСК по... РИА Новости, 02.06.2021

2021-06-02T13:53

2021-06-02T13:53

2021-06-02T13:53

россия

исламское государство

самарская область

происшествия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn21.img.ria.ru/images/21372/53/213725374_0:156:3000:1844_1920x0_80_0_0_78459877eb151288cc43a880f6b3138d.jpg

САМАРА, 2 июн – РИА Новости. Суд в Самарской области приговорил мужчину к 10 годам лишения свободы за призывы к экстремистской и террористической деятельности, сообщает в среду СУСК по региону.По данным ведомства, Мухаммад Азимов, увлекшись взглядами и идеологией ислама, решил поехать в Сирийскую Арабскую Республику, где планировал вступить в структурное подразделение международной террористической организации "Исламское государство"*, деятельность которой запрещена в России. Однако он был задержан в Самарской области. Кроме того, по информации следствия, в 2016–2018 годах Азимов неоднократно размещал в интернете аудиозаписи, согласно заключениям экспертов, содержащие призывы к экстремистской и террористической деятельности."Приговором суда… Азимову назначено наказание в виде лишения свободы на срок 10 лет с лишением права заниматься деятельностью, связанной с администрированием сайтов и каналов с использованием электронных или информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе сети "интернет", сроком на три года", - говорится в сообщении.По данным СУСК, мужчина признан виновным в публичных призывах к осуществлению экстремисткой и террористической деятельности (часть 2 статьи 280 УК РФ, часть 2 статьи 205.2 УК РФ), а также в приготовлении к участию в деятельности террористической организации (часть 1 статьи 30, часть 2 статьи 205.5 УК РФ).Уточняется, что первые три с половиной года осужденный проведет в тюрьме, а оставшуюся часть наказания – в исправительной колонии строгого режима.*Террористическая организация, запрещенная в России

https://ria.ru/20210512/terrorizm-1731886820.html

россия

самарская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, исламское государство, самарская область, происшествия