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В Самаре вынесли приговор мужчине, пытавшемуся примкнуть к террористам
В Самаре вынесли приговор мужчине, пытавшемуся примкнуть к террористам - РИА Новости, 02.06.2021
В Самаре вынесли приговор мужчине, пытавшемуся примкнуть к террористам
Суд в Самарской области приговорил мужчину к 10 годам лишения свободы за призывы к экстремистской и террористической деятельности, сообщает в среду СУСК по... РИА Новости, 02.06.2021
2021-06-02T13:53
2021-06-02T13:53
2021-06-02T13:53
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САМАРА, 2 июн – РИА Новости. Суд в Самарской области приговорил мужчину к 10 годам лишения свободы за призывы к экстремистской и террористической деятельности, сообщает в среду СУСК по региону.По данным ведомства, Мухаммад Азимов, увлекшись взглядами и идеологией ислама, решил поехать в Сирийскую Арабскую Республику, где планировал вступить в структурное подразделение международной террористической организации "Исламское государство"*, деятельность которой запрещена в России. Однако он был задержан в Самарской области. Кроме того, по информации следствия, в 2016–2018 годах Азимов неоднократно размещал в интернете аудиозаписи, согласно заключениям экспертов, содержащие призывы к экстремистской и террористической деятельности."Приговором суда… Азимову назначено наказание в виде лишения свободы на срок 10 лет с лишением права заниматься деятельностью, связанной с администрированием сайтов и каналов с использованием электронных или информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе сети "интернет", сроком на три года", - говорится в сообщении.По данным СУСК, мужчина признан виновным в публичных призывах к осуществлению экстремисткой и террористической деятельности (часть 2 статьи 280 УК РФ, часть 2 статьи 205.2 УК РФ), а также в приготовлении к участию в деятельности террористической организации (часть 1 статьи 30, часть 2 статьи 205.5 УК РФ).Уточняется, что первые три с половиной года осужденный проведет в тюрьме, а оставшуюся часть наказания – в исправительной колонии строгого режима.*Террористическая организация, запрещенная в России
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россия, исламское государство, самарская область, происшествия
САМАРА, 2 июн – РИА Новости.
Суд в Самарской области
приговорил мужчину к 10 годам лишения свободы за призывы к экстремистской и террористической деятельности, сообщает в среду СУСК по региону.
По данным ведомства, Мухаммад Азимов, увлекшись взглядами и идеологией ислама, решил поехать в Сирийскую Арабскую Республику, где планировал вступить в структурное подразделение международной террористической организации "Исламское государство
"*, деятельность которой запрещена в России
. Однако он был задержан в Самарской области. Кроме того, по информации следствия, в 2016–2018 годах Азимов неоднократно размещал в интернете аудиозаписи, согласно заключениям экспертов, содержащие призывы к экстремистской и террористической деятельности.
"Приговором суда… Азимову назначено наказание в виде лишения свободы на срок 10 лет с лишением права заниматься деятельностью, связанной с администрированием сайтов и каналов с использованием электронных или информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе сети "интернет", сроком на три года", - говорится в сообщении.
По данным СУСК, мужчина признан виновным в публичных призывах к осуществлению экстремисткой и террористической деятельности (часть 2 статьи 280 УК РФ, часть 2 статьи 205.2 УК РФ), а также в приготовлении к участию в деятельности террористической организации (часть 1 статьи 30, часть 2 статьи 205.5 УК РФ).
Уточняется, что первые три с половиной года осужденный проведет в тюрьме, а оставшуюся часть наказания – в исправительной колонии строгого режима.
*Террористическая организация, запрещенная в России