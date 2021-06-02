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Житель Ярославля, поджегший свою жену, получил 13 лет колонии

Житель Ярославля, поджегший свою жену, получил 13 лет колонии - РИА Новости, 02.06.2021

Житель Ярославля, поджегший свою жену, получил 13 лет колонии

Суд в Ярославле приговорил за убийство к 13 годам колонии местного жителя, который поджег отдыхавшую на диване жену, сообщает Ярославский областной суд. РИА Новости, 02.06.2021

2021-06-02T11:53

2021-06-02T11:53

2021-06-02T11:53

россия

ярославский областной суд

ярославль

происшествия

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ЯРОСЛАВЛЬ, 2 июн – РИА Новости. Суд в Ярославле приговорил за убийство к 13 годам колонии местного жителя, который поджег отдыхавшую на диване жену, сообщает Ярославский областной суд.На скамье подсудимых по обвинению в убийстве с особой жестокостью оказался Александр Зуев, 1963 года рождения. Как следует из обвинительного заключения, 20 ноября 2020 года пьяный Зуев зашел в спальню квартиры, где на диване отдыхала его супруга, облил ее легковоспламеняющейся жидкостью и поджег. Женщина, постель и диван вспыхнули. Мужчина попытался сбить пламя, накинул на жену одеяло, вытащил ее из дома, потушил огонь. Но женщина скончалась в больнице от ожогов 90% поверхности тела.Приговор в законную силу не вступил.

https://ria.ru/20210525/ubiystvo-1733757701.html

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россия, ярославский областной суд, ярославль, происшествия