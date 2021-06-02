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Религия и мировоззрение
https://ria.ru/20210602/prezident-1735304223.html
Главный раввин Москвы прокомментировал избрание нового президента Израиля
Главный раввин Москвы прокомментировал избрание нового президента Израиля - РИА Новости, 02.06.2021
Главный раввин Москвы прокомментировал избрание нового президента Израиля
Президент Совета раввинов Европы, главный раввин Москвы Пинхас Гольдшмидт поздравил Ицхака Герцога с избранием президентом Израиля и выразил надежду на... РИА Новости, 02.06.2021
2021-06-02T17:29
2021-06-02T17:29
религия и мировоззрение
россия
совет раввинов европы
пинхас гольдшмидт
ицхак герцог
снг
кнессет израиля
москва
европа
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МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. Президент Совета раввинов Европы, главный раввин Москвы Пинхас Гольдшмидт поздравил Ицхака Герцога с избранием президентом Израиля и выразил надежду на продолжение его работы, направленной на единство израильского народа и еврейской диаспоры.Ранее сообщалось, что сын шестого президента Израиля, председатель "Еврейского агентства" Ицхак Герцог 2 июня был избран 11-м президентом Израиля. Как сообщает радиостанция "Гаалей ЦАХАЛ", за Герцога проголосовали 87 парламентариев, за лауреата Премии Израиля Мирьям Перец – 26."Мы надеемся на продолжение диалога с диаспорой и единение еврейского народа. Мы уверены, что Ицхак Герцог как сын покойного президента Израиля Хаима Герцога, опытный дипломат и политический лидер будет продолжать свою работу во имя единства израильского народа и еврейской диаспоры", - цитирует Гольдшмидта пресс-служба.Он отметил вклад Герцога на посту главы "Еврейского агентства" в развитие еврейской жизни в России и странах СНГ. "Он был почетным гостем мероприятий Совета раввинов Европы, и мы благодарны ему за те усилия, которые он приложил для развития диалога между еврейскими общинами Европы и Израилем", - говорится в сообщении.Срок полномочий главы государства составляет семь лет. В Израиле, который является парламентской республикой, обязанности президента носят церемониальный и формальный характер, а реальная власть сосредоточена в руках премьера-министра. В частности, президент открывает первое заседание нового созыва Кнессета, поручает члену Кнессета сформировать новое правительство, принимает верительные грамоты от иностранных послов, подписывает соглашения и законы, принятые Кнессетом.
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россия, совет раввинов европы, пинхас гольдшмидт, ицхак герцог, снг, кнессет израиля, москва, европа

Главный раввин Москвы прокомментировал избрание нового президента Израиля

17:29 02.06.2021
 
© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкПредседатель Еврейского агентства "Сохнут" Ицхак Герцог
Председатель Еврейского агентства Сохнут Ицхак Герцог - РИА Новости, 1920, 02.06.2021
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. Президент Совета раввинов Европы, главный раввин Москвы Пинхас Гольдшмидт поздравил Ицхака Герцога с избранием президентом Израиля и выразил надежду на продолжение его работы, направленной на единство израильского народа и еврейской диаспоры.
Ранее сообщалось, что сын шестого президента Израиля, председатель "Еврейского агентства" Ицхак Герцог 2 июня был избран 11-м президентом Израиля. Как сообщает радиостанция "Гаалей ЦАХАЛ", за Герцога проголосовали 87 парламентариев, за лауреата Премии Израиля Мирьям Перец – 26.
"Мы надеемся на продолжение диалога с диаспорой и единение еврейского народа. Мы уверены, что Ицхак Герцог как сын покойного президента Израиля Хаима Герцога, опытный дипломат и политический лидер будет продолжать свою работу во имя единства израильского народа и еврейской диаспоры", - цитирует Гольдшмидта пресс-служба.
Он отметил вклад Герцога на посту главы "Еврейского агентства" в развитие еврейской жизни в России и странах СНГ. "Он был почетным гостем мероприятий Совета раввинов Европы, и мы благодарны ему за те усилия, которые он приложил для развития диалога между еврейскими общинами Европы и Израилем", - говорится в сообщении.
Министры и парламентарии Израиля перед голосованием в Кнессете. 29 мая 2019 - РИА Новости, 1920, 02.06.2021
04:02
Процедура выборов президента Израиля
Срок полномочий главы государства составляет семь лет. В Израиле, который является парламентской республикой, обязанности президента носят церемониальный и формальный характер, а реальная власть сосредоточена в руках премьера-министра. В частности, президент открывает первое заседание нового созыва Кнессета, поручает члену Кнессета сформировать новое правительство, принимает верительные грамоты от иностранных послов, подписывает соглашения и законы, принятые Кнессетом.
 
Религия и мировоззрениеРоссияСовет раввинов ЕвропыПинхас ГольдшмидтИцхак ГерцогСНГКнессет ИзраиляМоскваЕвропа
 
 
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