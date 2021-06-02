Главный раввин Москвы прокомментировал избрание нового президента Израиля
© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкПредседатель Еврейского агентства "Сохнут" Ицхак Герцог
МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. Президент Совета раввинов Европы, главный раввин Москвы Пинхас Гольдшмидт поздравил Ицхака Герцога с избранием президентом Израиля и выразил надежду на продолжение его работы, направленной на единство израильского народа и еврейской диаспоры.
Ранее сообщалось, что сын шестого президента Израиля, председатель "Еврейского агентства" Ицхак Герцог 2 июня был избран 11-м президентом Израиля. Как сообщает радиостанция "Гаалей ЦАХАЛ", за Герцога проголосовали 87 парламентариев, за лауреата Премии Израиля Мирьям Перец – 26.
"Мы надеемся на продолжение диалога с диаспорой и единение еврейского народа. Мы уверены, что Ицхак Герцог как сын покойного президента Израиля Хаима Герцога, опытный дипломат и политический лидер будет продолжать свою работу во имя единства израильского народа и еврейской диаспоры", - цитирует Гольдшмидта пресс-служба.
Он отметил вклад Герцога на посту главы "Еврейского агентства" в развитие еврейской жизни в России и странах СНГ. "Он был почетным гостем мероприятий Совета раввинов Европы, и мы благодарны ему за те усилия, которые он приложил для развития диалога между еврейскими общинами Европы и Израилем", - говорится в сообщении.
Срок полномочий главы государства составляет семь лет. В Израиле, который является парламентской республикой, обязанности президента носят церемониальный и формальный характер, а реальная власть сосредоточена в руках премьера-министра. В частности, президент открывает первое заседание нового созыва Кнессета, поручает члену Кнессета сформировать новое правительство, принимает верительные грамоты от иностранных послов, подписывает соглашения и законы, принятые Кнессетом.