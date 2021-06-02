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Песков рассказал об условиях для прессы на встрече Путина и Байдена
Песков рассказал об условиях для прессы на встрече Путина и Байдена - РИА Новости, 02.06.2021
Песков рассказал об условиях для прессы на встрече Путина и Байдена
Аккредитация на саммит Россия-США открыта Швейцарией как принимающей стороной, для международной прессы будут созданы блестящие условия, открыт огромный... РИА Новости, 02.06.2021
2021-06-02T17:37
2021-06-02T17:48
джо байден
дмитрий песков
владимир путин
женева (город)
сша
в мире
россия
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МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. Аккредитация на саммит Россия-США открыта Швейцарией как принимающей стороной, для международной прессы будут созданы блестящие условия, открыт огромный пресс-центр, рассказал РИА Новости пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.Встреча лидеров России и США Владимира Путина и Джо Байдена запланирована на 16 июня в Женеве.Швейцария в среду открыла аккредитацию для журналистов на саммит Россия-США в Женеве. Для получения аккредитации сотрудники СМИ должны предоставить либо сертификат о полной вакцинации, либо отрицательный ПЦР-тест, сделанный не позднее, чем за 72 часа до получения бейджа, либо отрицательный тест на выявление антигена, сделанный не позднее чем за 48 часов до получения документов, либо подтверждение того, что журналист недавно переболел COVID-19."Это аккредитация швейцарской стороны как принимающей стороны. Они аккредитовывают всю международную прессу, и для них будут созданы блестящие условия, огромный пресс-центр", - сказал Песков.
https://ria.ru/20210602/zhertva-1735261631.html
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джо байден, дмитрий песков, владимир путин, женева (город), сша, в мире, россия

Песков рассказал об условиях для прессы на встрече Путина и Байдена

17:37 02.06.2021 (обновлено: 17:48 02.06.2021)
 
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкДмитрий Песков
Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 02.06.2021
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. Аккредитация на саммит Россия-США открыта Швейцарией как принимающей стороной, для международной прессы будут созданы блестящие условия, открыт огромный пресс-центр, рассказал РИА Новости пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Встреча лидеров России и США Владимира Путина и Джо Байдена запланирована на 16 июня в Женеве.
Президент США Джо Байден на авиабазе Эндрюс в Мэриленде - РИА Новости, 1920, 02.06.2021
14:51
В США рассказали о жертве, на которую Байден "пошел ради Путина"
Швейцария в среду открыла аккредитацию для журналистов на саммит Россия-США в Женеве. Для получения аккредитации сотрудники СМИ должны предоставить либо сертификат о полной вакцинации, либо отрицательный ПЦР-тест, сделанный не позднее, чем за 72 часа до получения бейджа, либо отрицательный тест на выявление антигена, сделанный не позднее чем за 48 часов до получения документов, либо подтверждение того, что журналист недавно переболел COVID-19.
"Это аккредитация швейцарской стороны как принимающей стороны. Они аккредитовывают всю международную прессу, и для них будут созданы блестящие условия, огромный пресс-центр", - сказал Песков.
Владимир Путин и Джо Байден во время встречи в 2011 году - РИА Новости, 1920, 01.06.2021
Вчера, 09:39
В США предрекли поражение Байдена на саммите с Путиным
 
Джо БайденДмитрий ПесковВладимир ПутинЖенева (город)СШАВ миреРоссия
 
 
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