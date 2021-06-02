https://ria.ru/20210602/pressa-1735305870.html
Песков рассказал об условиях для прессы на встрече Путина и Байдена
Песков рассказал об условиях для прессы на встрече Путина и Байдена - РИА Новости, 02.06.2021
Песков рассказал об условиях для прессы на встрече Путина и Байдена
Аккредитация на саммит Россия-США открыта Швейцарией как принимающей стороной, для международной прессы будут созданы блестящие условия, открыт огромный... РИА Новости, 02.06.2021
2021-06-02T17:37
2021-06-02T17:37
2021-06-02T17:48
джо байден
дмитрий песков
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женева (город)
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МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. Аккредитация на саммит Россия-США открыта Швейцарией как принимающей стороной, для международной прессы будут созданы блестящие условия, открыт огромный пресс-центр, рассказал РИА Новости пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.Встреча лидеров России и США Владимира Путина и Джо Байдена запланирована на 16 июня в Женеве.Швейцария в среду открыла аккредитацию для журналистов на саммит Россия-США в Женеве. Для получения аккредитации сотрудники СМИ должны предоставить либо сертификат о полной вакцинации, либо отрицательный ПЦР-тест, сделанный не позднее, чем за 72 часа до получения бейджа, либо отрицательный тест на выявление антигена, сделанный не позднее чем за 48 часов до получения документов, либо подтверждение того, что журналист недавно переболел COVID-19."Это аккредитация швейцарской стороны как принимающей стороны. Они аккредитовывают всю международную прессу, и для них будут созданы блестящие условия, огромный пресс-центр", - сказал Песков.
https://ria.ru/20210602/zhertva-1735261631.html
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джо байден, дмитрий песков, владимир путин, женева (город), сша, в мире, россия