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Скворцова рассказала о препарате от пневмонии при COVID-19
Скворцова рассказала о препарате от пневмонии при COVID-19 - РИА Новости, 02.06.2021
Скворцова рассказала о препарате от пневмонии при COVID-19
Глава Федерального медико-биологического агентства Вероника Скворцова в эфире телеканала "Россия 1" рассказала о новом ингаляционном препарате "Лейтрагин" для... РИА Новости, 02.06.2021
2021-06-02T22:19
2021-06-02T22:51
коронавирус в россии
здоровье - общество
вероника скворцова
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МОСКВА, 2 июн — РИА Новости. Глава Федерального медико-биологического агентства Вероника Скворцова в эфире телеканала "Россия 1" рассказала о новом ингаляционном препарате "Лейтрагин" для лечения и профилактики пневмонии, осложняющей течение COVID-19.Она подчеркнула, что специалисты не выявили у лекарства побочных или нежелательных эффектов. Также ни у кого из пациентов не было случаев утяжеления дыхательной недостаточности, развития острого респираторного дистресс-синдрома, цитакинового шторма."Более того, мы не видели и возможности передозировать препарат", — добавила Скворцова.Глава ФМБА уточнила, что "Лейтрагин" можно принимать не более десяти дней, при начале использования на ранней стадии заболевания выраженный положительный эффект наступает уже через пять-шесть ингаляций.Лекарство одобрили только для взрослых пациентов, также его не применяли при подтвержденной беременности.
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коронавирус в россии, здоровье - общество, вероника скворцова, россия

Скворцова рассказала о препарате от пневмонии при COVID-19

22:19 02.06.2021 (обновлено: 22:51 02.06.2021)
 
© РИА Новости / Сергей Пятаков / Перейти в фотобанкРуководитель ФМБА России Вероника Скворцова
Руководитель ФМБА России Вероника Скворцова - РИА Новости, 1920, 02.06.2021
© РИА Новости / Сергей Пятаков
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МОСКВА, 2 июн — РИА Новости. Глава Федерального медико-биологического агентства Вероника Скворцова в эфире телеканала "Россия 1" рассказала о новом ингаляционном препарате "Лейтрагин" для лечения и профилактики пневмонии, осложняющей течение COVID-19.
Она подчеркнула, что специалисты не выявили у лекарства побочных или нежелательных эффектов. Также ни у кого из пациентов не было случаев утяжеления дыхательной недостаточности, развития острого респираторного дистресс-синдрома, цитакинового шторма.
"Более того, мы не видели и возможности передозировать препарат", — добавила Скворцова.
Глава ФМБА уточнила, что "Лейтрагин" можно принимать не более десяти дней, при начале использования на ранней стадии заболевания выраженный положительный эффект наступает уже через пять-шесть ингаляций.
Лекарство одобрили только для взрослых пациентов, также его не применяли при подтвержденной беременности.
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