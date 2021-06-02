https://ria.ru/20210602/preparat-1735338633.html
Скворцова рассказала о препарате от пневмонии при COVID-19
Скворцова рассказала о препарате от пневмонии при COVID-19 - РИА Новости, 02.06.2021
Скворцова рассказала о препарате от пневмонии при COVID-19
Глава Федерального медико-биологического агентства Вероника Скворцова в эфире телеканала "Россия 1" рассказала о новом ингаляционном препарате "Лейтрагин" для... РИА Новости, 02.06.2021
2021-06-02T22:19
2021-06-02T22:19
2021-06-02T22:51
коронавирус в россии
здоровье - общество
вероника скворцова
распространение коронавируса
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/0a/1e/1582254012_0:199:2923:1843_1920x0_80_0_0_bd2c884e5ed209e06fc449d1c2768620.jpg
МОСКВА, 2 июн — РИА Новости. Глава Федерального медико-биологического агентства Вероника Скворцова в эфире телеканала "Россия 1" рассказала о новом ингаляционном препарате "Лейтрагин" для лечения и профилактики пневмонии, осложняющей течение COVID-19.Она подчеркнула, что специалисты не выявили у лекарства побочных или нежелательных эффектов. Также ни у кого из пациентов не было случаев утяжеления дыхательной недостаточности, развития острого респираторного дистресс-синдрома, цитакинового шторма."Более того, мы не видели и возможности передозировать препарат", — добавила Скворцова.Глава ФМБА уточнила, что "Лейтрагин" можно принимать не более десяти дней, при начале использования на ранней стадии заболевания выраженный положительный эффект наступает уже через пять-шесть ингаляций.Лекарство одобрили только для взрослых пациентов, также его не применяли при подтвержденной беременности.
https://ria.ru/20210401/kovid-globulin-1603803896.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/0a/1e/1582254012_194:0:2923:2047_1920x0_80_0_0_8cef840802d2b1ee21df7dd21a0b4a48.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус в россии, здоровье - общество, вероника скворцова, россия
МОСКВА, 2 июн — РИА Новости.
Глава Федерального медико-биологического агентства Вероника Скворцова
в эфире телеканала "Россия 1"
рассказала о новом ингаляционном препарате "Лейтрагин" для лечения и профилактики пневмонии, осложняющей течение COVID-19.
Она подчеркнула, что специалисты не выявили у лекарства побочных или нежелательных эффектов. Также ни у кого из пациентов не было случаев утяжеления дыхательной недостаточности, развития острого респираторного дистресс-синдрома, цитакинового шторма.
"Более того, мы не видели и возможности передозировать препарат", — добавила Скворцова.
Глава ФМБА уточнила, что "Лейтрагин" можно принимать не более десяти дней, при начале использования на ранней стадии заболевания выраженный положительный эффект наступает уже через пять-шесть ингаляций.
Лекарство одобрили только для взрослых пациентов, также его не применяли при подтвержденной беременности.