https://ria.ru/20210602/preparat-1735338633.html

Скворцова рассказала о препарате от пневмонии при COVID-19

Скворцова рассказала о препарате от пневмонии при COVID-19 - РИА Новости, 02.06.2021

Скворцова рассказала о препарате от пневмонии при COVID-19

Глава Федерального медико-биологического агентства Вероника Скворцова в эфире телеканала "Россия 1" рассказала о новом ингаляционном препарате "Лейтрагин" для... РИА Новости, 02.06.2021

2021-06-02T22:19

2021-06-02T22:19

2021-06-02T22:51

коронавирус в россии

здоровье - общество

вероника скворцова

распространение коронавируса

россия

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МОСКВА, 2 июн — РИА Новости. Глава Федерального медико-биологического агентства Вероника Скворцова в эфире телеканала "Россия 1" рассказала о новом ингаляционном препарате "Лейтрагин" для лечения и профилактики пневмонии, осложняющей течение COVID-19.Она подчеркнула, что специалисты не выявили у лекарства побочных или нежелательных эффектов. Также ни у кого из пациентов не было случаев утяжеления дыхательной недостаточности, развития острого респираторного дистресс-синдрома, цитакинового шторма."Более того, мы не видели и возможности передозировать препарат", — добавила Скворцова.Глава ФМБА уточнила, что "Лейтрагин" можно принимать не более десяти дней, при начале использования на ранней стадии заболевания выраженный положительный эффект наступает уже через пять-шесть ингаляций.Лекарство одобрили только для взрослых пациентов, также его не применяли при подтвержденной беременности.

https://ria.ru/20210401/kovid-globulin-1603803896.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, здоровье - общество, вероника скворцова, россия