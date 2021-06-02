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МСП планирует к 2025 году оказать поддержку каждому пятому бизнесмену
МСП планирует к 2025 году оказать поддержку каждому пятому бизнесмену - РИА Новости, 02.06.2021
МСП планирует к 2025 году оказать поддержку каждому пятому бизнесмену
Корпорация МСП планирует каждый год увеличивать количество малых и средних предпринимателей, которые получают от нее поддержку в РФ, и к 2025 году помочь... РИА Новости, 02.06.2021
2021-06-02T13:21
2021-06-02T13:21
россия
корпорация мсп
петербургский международный экономический форум (фонд)
федеральная налоговая служба (фнс россии)
технологии
экономика
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 2 июн - РИА Новости. Корпорация МСП планирует каждый год увеличивать количество малых и средних предпринимателей, которые получают от нее поддержку в РФ, и к 2025 году помочь каждому пятому бизнесмену в стране, сообщили в корпорации.Такая цель зафиксирована в новой стратегии развития Корпорации МСП до 2025 года, которую она презентовала на ПМЭФ."К 2025 году этот показатель должен достичь 1,8 миллиона малых или средних компаний, самозанятых и граждан, желающих начать свое дело. Напомним, при участии Корпорации МСП в 2020 году поддержку получили около 630 тысяч МСП (без учета самозанятых граждан), обеспечивающих, по данным ФНС России, занятость 3,77 миллиона человек. Каждый пятый предприниматель к 2025 году получит финансовые и нефинансовые меры поддержки корпорации", - сообщил институт.Как уточнил гендиректор Корпорации МСП Александр Исаевич, к существующей финансовой и гарантийное поддержке корпорация добавит новые альтернативные механизмы: краудфинансирование и факторинг, а также механизм предоставления зонтичных поручительств."Продолжится работа и по расширению рынков сбыта в рамках обеспечения доступа к закупкам крупнейших заказчиков, встраиванию в производственные цепочки, а также вхождению в сети ритейлеров и попаданию к ним на полки. Новым направлением станет выявление экспортного потенциала и выращивание малых и средних компаний до готовности выхода на внешние рынки", – рассказал Исаевич.Кроме того, по его словам, у предпринимателей есть запрос на расширение линейки именно нефинансовой поддержки. Поэтому корпорация усиливает акцент на образование для бизнесменов на всех этапах жизненного цикла их предприятий и запускает акселерационные программы. Планируется также создание онлайн-института наставничества.
https://ria.ru/20210602/investsoglasheniya-1735238190.html
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россия, корпорация мсп, петербургский международный экономический форум (фонд), федеральная налоговая служба (фнс россии), технологии, экономика

МСП планирует к 2025 году оказать поддержку каждому пятому бизнесмену

13:21 02.06.2021
 
© РИА Новости / Илья ПиталевПосетитель в павильоне выставочного центра "Крокус Экспо"
Посетитель в павильоне выставочного центра Крокус Экспо - РИА Новости, 1920, 02.06.2021
© РИА Новости / Илья Питалев
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 2 июн - РИА Новости. Корпорация МСП планирует каждый год увеличивать количество малых и средних предпринимателей, которые получают от нее поддержку в РФ, и к 2025 году помочь каждому пятому бизнесмену в стране, сообщили в корпорации.
Такая цель зафиксирована в новой стратегии развития Корпорации МСП до 2025 года, которую она презентовала на ПМЭФ.
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"К 2025 году этот показатель должен достичь 1,8 миллиона малых или средних компаний, самозанятых и граждан, желающих начать свое дело. Напомним, при участии Корпорации МСП в 2020 году поддержку получили около 630 тысяч МСП (без учета самозанятых граждан), обеспечивающих, по данным ФНС России, занятость 3,77 миллиона человек. Каждый пятый предприниматель к 2025 году получит финансовые и нефинансовые меры поддержки корпорации", - сообщил институт.
Как уточнил гендиректор Корпорации МСП Александр Исаевич, к существующей финансовой и гарантийное поддержке корпорация добавит новые альтернативные механизмы: краудфинансирование и факторинг, а также механизм предоставления зонтичных поручительств.
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"Продолжится работа и по расширению рынков сбыта в рамках обеспечения доступа к закупкам крупнейших заказчиков, встраиванию в производственные цепочки, а также вхождению в сети ритейлеров и попаданию к ним на полки. Новым направлением станет выявление экспортного потенциала и выращивание малых и средних компаний до готовности выхода на внешние рынки", – рассказал Исаевич.
Кроме того, по его словам, у предпринимателей есть запрос на расширение линейки именно нефинансовой поддержки. Поэтому корпорация усиливает акцент на образование для бизнесменов на всех этапах жизненного цикла их предприятий и запускает акселерационные программы. Планируется также создание онлайн-института наставничества.
 
РоссияКорпорация МСППетербургский международный экономический форум (фонд)Федеральная налоговая служба (ФНС России)ТехнологииЭкономика
 
 
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