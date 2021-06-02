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Отец Героя России Нурбагандова победил в праймериз ЕР в Дагестане
Отец Героя России Нурбагандова победил в праймериз ЕР в Дагестане - РИА Новости, 02.06.2021
Отец Героя России Нурбагандова победил в праймериз ЕР в Дагестане
Отец Героя России Магомеда Нурбагандова, директор Сергокалинской СОШ № 2 Нурбаганд Нурбагандов стал лидером по итогам предварительного голосования "Единой... РИА Новости, 02.06.2021
2021-06-02T10:27
2021-06-02T11:37
россия
магомед нурбагандов
госдума рф
единая россия
политика
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МАХАЧКАЛА, 2 июн – РИА Новости. Отец Героя России Магомеда Нурбагандова, директор Сергокалинской СОШ № 2 Нурбаганд Нурбагандов стал лидером по итогам предварительного голосования "Единой России" в Дагестане, сообщается на официальном сайте праймериз.Согласно приведенным данным, Нурбагандов набрал 48 603 голоса. Вторым по спискам стал депутат Госдумы Магомед Гаджиев с результатом 42 541 голос, третьим – советник главы Дагестана Сайгидпаша Умаханов, за него отдали 40 597 голосов.Предварительное голосование "Единой России" проходило с 24 по 30 мая онлайн во всех субъектах РФ, а в 42 регионах еще и очно на избирательных участках. Вечером 30 мая сразу после завершения процедуры по всей стране четыре части электронного ключа шифрования блокчейна соединили их хранители в центральном исполкоме партии. После этого начался подсчет голосов. Списки кандидатов, которые представят партию на выборах в Госдуму, утвердят на съезде 19 июня в Москве.Нурбаганду Нурбагандову 64 года. По образованию он педагог. Работает директором Сергокалинской СОШ № 2 имени Магомеда Нурбагандова.Его сын, полицейский Магомед Нурбагандов был застрелен бандитами 9 июля 2016 года в лесу недалеко от села Сергокала вместе со своим братом Абдурашидом. По версии следствия, мотивом убийства была месть за профессиональную деятельность. Преступник, направив пистолет на Нурбагандова, пытался заставить его сказать на камеру, чтобы его близкие ушли из правоохранительных органов. На это полицейский ответил, обращаясь к родственникам и знакомым: "Работайте, братья". После этих слов боевик застрелил Нурбагандова. Указом президента РФ Магомед Нурбагандов посмертно был удостоен звания Героя России за мужество и героизм, проявленные при исполнении служебного долга.
https://ria.ru/20210601/golosovanie-1735078956.html
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россия, магомед нурбагандов, госдума рф, единая россия, политика

Отец Героя России Нурбагандова победил в праймериз ЕР в Дагестане

10:27 02.06.2021 (обновлено: 11:37 02.06.2021)
 
© РИА Новости / Сергей Пятаков / Перейти в фотобанкЭмблема партии "Единая Россия"
Эмблема партии Единая Россия - РИА Новости, 1920, 02.06.2021
© РИА Новости / Сергей Пятаков
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МАХАЧКАЛА, 2 июн – РИА Новости. Отец Героя России Магомеда Нурбагандова, директор Сергокалинской СОШ № 2 Нурбаганд Нурбагандов стал лидером по итогам предварительного голосования "Единой России" в Дагестане, сообщается на официальном сайте праймериз.
Согласно приведенным данным, Нурбагандов набрал 48 603 голоса. Вторым по спискам стал депутат Госдумы Магомед Гаджиев с результатом 42 541 голос, третьим – советник главы Дагестана Сайгидпаша Умаханов, за него отдали 40 597 голосов.
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В Кремле ответили на критику в адрес праймериз "Единой России"
Предварительное голосование "Единой России" проходило с 24 по 30 мая онлайн во всех субъектах РФ, а в 42 регионах еще и очно на избирательных участках. Вечером 30 мая сразу после завершения процедуры по всей стране четыре части электронного ключа шифрования блокчейна соединили их хранители в центральном исполкоме партии. После этого начался подсчет голосов. Списки кандидатов, которые представят партию на выборах в Госдуму, утвердят на съезде 19 июня в Москве.
Нурбаганду Нурбагандову 64 года. По образованию он педагог. Работает директором Сергокалинской СОШ № 2 имени Магомеда Нурбагандова.
Его сын, полицейский Магомед Нурбагандов был застрелен бандитами 9 июля 2016 года в лесу недалеко от села Сергокала вместе со своим братом Абдурашидом. По версии следствия, мотивом убийства была месть за профессиональную деятельность. Преступник, направив пистолет на Нурбагандова, пытался заставить его сказать на камеру, чтобы его близкие ушли из правоохранительных органов. На это полицейский ответил, обращаясь к родственникам и знакомым: "Работайте, братья". После этих слов боевик застрелил Нурбагандова. Указом президента РФ Магомед Нурбагандов посмертно был удостоен звания Героя России за мужество и героизм, проявленные при исполнении служебного долга.
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РоссияМагомед НурбагандовГосдума РФЕдиная РоссияПолитика
 
 
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