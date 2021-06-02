https://ria.ru/20210602/popova-1735218789.html
Попова призвала укреплять "санитарный щит" России
Попова призвала укреплять "санитарный щит" России - РИА Новости, 02.06.2021
Попова призвала укреплять "санитарный щит" России
Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила о необходимости реализовать стратегические задачи по укреплению "санитарного щита" РФ для укрепления безопасности,... РИА Новости, 02.06.2021
2021-06-02T11:45
2021-06-02T11:45
2021-06-02T11:45
россия
анна попова
здоровье - общество
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
совет федерации рф
общество
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МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила о необходимости реализовать стратегические задачи по укреплению "санитарного щита" РФ для укрепления безопасности, отметив, что он обеспечит эффективное предупреждение, раннее выявление и контроль за всеми факторами."Чтобы снизить негативное воздействие биологических угроз, должны быть реализованы стратегические задачи по укреплению санитарного щита страны", - сказала она, выступая в Совете Федерации.Для реализации этой задачи современная система защиты от санитарно-эпидемиологических вызовов должна стать проактивной, подчеркнула она. Попова заявила, что эта система должна быть основана на самых последних достижениях в области цифровизации, генетических технологий, коммуникаций, научных исследований, сохранив существующую систему санитарно-эпидемиологической службы."В проект "санитарный щит" мы включаем четыре взаимосвязанных направления, которые обеспечивают: первое - эффективное предупреждение, второе - раннее выявление, третье - оперативное реагирование на возникающие вызовы и четвертое - плотный эффективный контроль за всеми объектами и факторами окружающей среды", - сказала Попова.
https://ria.ru/20210520/koronavirus-1733208792.html
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россия, анна попова, здоровье - общество, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), совет федерации рф, общество