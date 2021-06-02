https://ria.ru/20210602/polyus-1735281298.html

В России запустят туры на Северный полюс для китайских путешественников

В России запустят туры на Северный полюс для китайских путешественников - РИА Новости, 02.06.2021

В России запустят туры на Северный полюс для китайских путешественников

В апреле 2022 года в России планируется запуск туров на Северный полюс для китайских путешественников, сообщил РИА Новости гендиректор ООО "БАРНЕО" Александр... РИА Новости, 02.06.2021

2021-06-02T16:34

2021-06-02T16:34

2021-06-02T16:34

туризм

россия

туризм

петербургский международный экономический форум (фонд)

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северный полюс

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 2 июн – РИА Новости. В апреле 2022 года в России планируется запуск туров на Северный полюс для китайских путешественников, сообщил РИА Новости гендиректор ООО "БАРНЕО" Александр Красноперов в кулуарах Петербургского международного экономического форума."Начиная с апреля 2022 года, мы формируем группы из Китая, и уже есть заявки. Один рейс мы сделаем обязательно, по поводу остальных будет ясно ближе к осени. Туристы будут прибывать регулярным рейсом из Шанхая в Красноярск, далее они добираются до Хатанги, там мы их встречаем и своим бортом отвозим на ледовую станцию", — сказал он.Красноперов пояснил, что лед, на котором стоит база, дрейфует, поэтому каждый год строительство этой базы приходится начинать с нуля. "Мы со специалистами Арктического института выбираем наиболее благоприятную точку для строительства лагеря вблизи географического Северного полюса", – добавил он.Эксперт пояснил, что за сезон лагерь принимает около 300 человек. Стоимость тура начинается от 20 тысяч долларов и зависит от сложности программы."Самая простая – однодневная. Можно посетить полюс и вернуться обратно. Можно пройти на лыжах один градус или 100 километров. Туристы семь-десять дней идут на лыжах, а затем мы на вертолетах их возвращаем на базу", – сказал он.По словам Красноперова, три года назад представители компании и Русского географического общества посетили Шанхай, где провели презентацию данного проекта. С учетом пожеланий китайских клиентов разработан маршрут, не требующий оформления виз европейских стран."Мы выбрали поселок Хатанга в Красноярском крае. Два года назад мы купили там гостиницу. В ней сейчас идет реконструкция, которая закончится в ближайший год. Также будет модернизирована инфраструктура самого поселка, которому в 2026 году исполняется 400 лет. С помощью администрации Красноярского края мы хотим превратить Хатангу в туристический центр международного уровня", – заключил Краснопёров.Петербургский международный экономический форум в 2021 году проходит 2-5 июня в очном формате. РИА Новости выступает информационным партнером ПМЭФ.

https://ria.ru/20210224/arktika-1597527114.html

https://ria.ru/20200211/1564514333.html

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северный полюс

красноярский край

китай

шанхай

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россия, туризм, петербургский международный экономический форум (фонд), новости - туризм, северный полюс, русское географическое общество, красноярский край, китай, шанхай