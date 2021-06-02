Делегация Самарской области примет участие в ПМЭФ-2021
© РИА Новости / Александр Гальперин / Перейти в фотобанкУчастники панельной дискуссии "Креативные индустрии: статистика, экспорт и интеграция в мировую экономику"
САМАРА, 2 июн – РИА Новости. Делегация Самарской области примет участие в Петербургском международном экономическом форуме, сообщила пресс-служба правительства региона.
"В среду, 2 июня, стартует XXIV Петербургский международный экономический форум. Участие в нем традиционно принимает делегация Самарской области во главе с губернатором Дмитрием Азаровым", - говорится в сообщении.
По данным пресс-службы, Самарская область с 2018 года принимает участие в ПМЭФ масштабно, с собственной экспозицией, на которой представлены новейшие проекты и разработки региона. В ходе прошлого форума, который прошел в 2019 году, было подписано 16 соглашений о сотрудничестве, направленных на развитие Самарской области, привлечение инвестиций, создание новых рабочих мест, повышение уровня благосостояния жителей региона.
В частности, по данным пресс-службы, благодаря достигнутым договоренностям с представителями Узбекистана и партнерством с общероссийской общественной организацией "Деловая Россия" был реализован ряд совместных с республикой проектов. Так, во взаимодействии с Российским экспортным центром созданы два Торгово-распределительных центра: RUZ Trader в Ташкенте и "Азия Инвест" в Самаре для обслуживания товарооборота между Россией и Узбекистаном. К 2024 году инфраструктура торговых домов способна увеличить товарооборот между Россией и Узбекистаном на 1,5 миллиарда долларов. Кроме того, в рамках подписанных на ПМЭФ-2019 соглашений в Самарской области открыты новые производства, созданы новые рабочие места.
По данным пресс-службы, в этом году Самарская область вновь представит на форуме свои проекты, среди которых макет первой в России "умной дороги", электромобиль ZETTA, макет малого космического аппарата "АИСТ-2Д", информационная система "цифровая модель региона". Кроме того, в рамках форума планируется подписать ряд важных инвестиционных соглашений и соглашений о сотрудничестве.
Также в ходе форума Самарская область соберет все регионы - участники научно-образовательного центра "Инженерия будущего" на панельной дискуссии "Научно-образовательные центры мирового уровня – точки роста регионов-инициаторов НОЦ". Отмечается, что сегодня НОЦ Самарской области занимает лидирующие позиции в стране и объединяет пять регионов – равноправных партнеров (Самарскую, Пензенскую, Ульяновскую, Тамбовскую области и Мордовию). В ходе форума планируются к заключению соглашения о вхождении в НОЦ "Инженерия будущего" и других регионов.