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Делегация Самарской области примет участие в ПМЭФ-2021
Делегация Самарской области примет участие в ПМЭФ-2021 - РИА Новости, 02.06.2021
Делегация Самарской области примет участие в ПМЭФ-2021
Делегация Самарской области примет участие в Петербургском международном экономическом форуме, сообщила пресс-служба правительства региона. РИА Новости, 02.06.2021
2021-06-02T11:41
2021-06-02T11:41
россия
российский экспортный центр
петербургский международный экономический форум (фонд)
деловая россия
самара
самарская область
экономика
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САМАРА, 2 июн – РИА Новости. Делегация Самарской области примет участие в Петербургском международном экономическом форуме, сообщила пресс-служба правительства региона."В среду, 2 июня, стартует XXIV Петербургский международный экономический форум. Участие в нем традиционно принимает делегация Самарской области во главе с губернатором Дмитрием Азаровым", - говорится в сообщении.По данным пресс-службы, Самарская область с 2018 года принимает участие в ПМЭФ масштабно, с собственной экспозицией, на которой представлены новейшие проекты и разработки региона. В ходе прошлого форума, который прошел в 2019 году, было подписано 16 соглашений о сотрудничестве, направленных на развитие Самарской области, привлечение инвестиций, создание новых рабочих мест, повышение уровня благосостояния жителей региона.В частности, по данным пресс-службы, благодаря достигнутым договоренностям с представителями Узбекистана и партнерством с общероссийской общественной организацией "Деловая Россия" был реализован ряд совместных с республикой проектов. Так, во взаимодействии с Российским экспортным центром созданы два Торгово-распределительных центра: RUZ Trader в Ташкенте и "Азия Инвест" в Самаре для обслуживания товарооборота между Россией и Узбекистаном. К 2024 году инфраструктура торговых домов способна увеличить товарооборот между Россией и Узбекистаном на 1,5 миллиарда долларов. Кроме того, в рамках подписанных на ПМЭФ-2019 соглашений в Самарской области открыты новые производства, созданы новые рабочие места.По данным пресс-службы, в этом году Самарская область вновь представит на форуме свои проекты, среди которых макет первой в России "умной дороги", электромобиль ZETTA, макет малого космического аппарата "АИСТ-2Д", информационная система "цифровая модель региона". Кроме того, в рамках форума планируется подписать ряд важных инвестиционных соглашений и соглашений о сотрудничестве.Также в ходе форума Самарская область соберет все регионы - участники научно-образовательного центра "Инженерия будущего" на панельной дискуссии "Научно-образовательные центры мирового уровня – точки роста регионов-инициаторов НОЦ". Отмечается, что сегодня НОЦ Самарской области занимает лидирующие позиции в стране и объединяет пять регионов – равноправных партнеров (Самарскую, Пензенскую, Ульяновскую, Тамбовскую области и Мордовию). В ходе форума планируются к заключению соглашения о вхождении в НОЦ "Инженерия будущего" и других регионов.
https://ria.ru/20210602/forum-1735187477.html
https://ria.ru/20210601/soyuzmash-1735132125.html
https://ria.ru/20210602/delegatsiya-1735206991.html
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россия, российский экспортный центр, петербургский международный экономический форум (фонд), деловая россия, самара, самарская область, экономика

Делегация Самарской области примет участие в ПМЭФ-2021

11:41 02.06.2021
 
© РИА Новости / Александр Гальперин / Перейти в фотобанкУчастники панельной дискуссии "Креативные индустрии: статистика, экспорт и интеграция в мировую экономику"
Участники панельной дискуссии Креативные индустрии: статистика, экспорт и интеграция в мировую экономику - РИА Новости, 1920, 02.06.2021
© РИА Новости / Александр Гальперин
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САМАРА, 2 июн – РИА Новости. Делегация Самарской области примет участие в Петербургском международном экономическом форуме, сообщила пресс-служба правительства региона.
"В среду, 2 июня, стартует XXIV Петербургский международный экономический форум. Участие в нем традиционно принимает делегация Самарской области во главе с губернатором Дмитрием Азаровым", - говорится в сообщении.
Логотип ПМЭФ-2021 - РИА Новости, 1920, 02.06.2021
Вчера, 07:42Петербургский международный экономический форум
В Российском экспортном центре рассказали о планах на ПМЭФ
По данным пресс-службы, Самарская область с 2018 года принимает участие в ПМЭФ масштабно, с собственной экспозицией, на которой представлены новейшие проекты и разработки региона. В ходе прошлого форума, который прошел в 2019 году, было подписано 16 соглашений о сотрудничестве, направленных на развитие Самарской области, привлечение инвестиций, создание новых рабочих мест, повышение уровня благосостояния жителей региона.
В частности, по данным пресс-службы, благодаря достигнутым договоренностям с представителями Узбекистана и партнерством с общероссийской общественной организацией "Деловая Россия" был реализован ряд совместных с республикой проектов. Так, во взаимодействии с Российским экспортным центром созданы два Торгово-распределительных центра: RUZ Trader в Ташкенте и "Азия Инвест" в Самаре для обслуживания товарооборота между Россией и Узбекистаном. К 2024 году инфраструктура торговых домов способна увеличить товарооборот между Россией и Узбекистаном на 1,5 миллиарда долларов. Кроме того, в рамках подписанных на ПМЭФ-2019 соглашений в Самарской области открыты новые производства, созданы новые рабочие места.
Реготделение Союзмаша в Самарской области вошло в пятерку лучших в России
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По данным пресс-службы, в этом году Самарская область вновь представит на форуме свои проекты, среди которых макет первой в России "умной дороги", электромобиль ZETTA, макет малого космического аппарата "АИСТ-2Д", информационная система "цифровая модель региона". Кроме того, в рамках форума планируется подписать ряд важных инвестиционных соглашений и соглашений о сотрудничестве.
Также в ходе форума Самарская область соберет все регионы - участники научно-образовательного центра "Инженерия будущего" на панельной дискуссии "Научно-образовательные центры мирового уровня – точки роста регионов-инициаторов НОЦ". Отмечается, что сегодня НОЦ Самарской области занимает лидирующие позиции в стране и объединяет пять регионов – равноправных партнеров (Самарскую, Пензенскую, Ульяновскую, Тамбовскую области и Мордовию). В ходе форума планируются к заключению соглашения о вхождении в НОЦ "Инженерия будущего" и других регионов.
Участники Петербургского международного экономического форума - 2021 в конгрессно-выставочном центре Экспофорум - РИА Новости, 1920, 02.06.2021
Вчера, 10:49Петербургский международный экономический форум
Официальная делегация США не будет принимать участие в ПМЭФ-2021
 
РоссияРоссийский экспортный центрПетербургский международный экономический форум (фонд)Деловая РоссияСамараСамарская областьЭкономика
 
 
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