https://ria.ru/20210602/pmef-1735217923.html

Делегация Самарской области примет участие в ПМЭФ-2021

Делегация Самарской области примет участие в ПМЭФ-2021 - РИА Новости, 02.06.2021

Делегация Самарской области примет участие в ПМЭФ-2021

Делегация Самарской области примет участие в Петербургском международном экономическом форуме, сообщила пресс-служба правительства региона. РИА Новости, 02.06.2021

2021-06-02T11:41

2021-06-02T11:41

2021-06-02T11:41

россия

российский экспортный центр

петербургский международный экономический форум (фонд)

деловая россия

самара

самарская область

экономика

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/06/02/1735208832_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_71884233a86c5c3797af8ad8b75344db.jpg

САМАРА, 2 июн – РИА Новости. Делегация Самарской области примет участие в Петербургском международном экономическом форуме, сообщила пресс-служба правительства региона."В среду, 2 июня, стартует XXIV Петербургский международный экономический форум. Участие в нем традиционно принимает делегация Самарской области во главе с губернатором Дмитрием Азаровым", - говорится в сообщении.По данным пресс-службы, Самарская область с 2018 года принимает участие в ПМЭФ масштабно, с собственной экспозицией, на которой представлены новейшие проекты и разработки региона. В ходе прошлого форума, который прошел в 2019 году, было подписано 16 соглашений о сотрудничестве, направленных на развитие Самарской области, привлечение инвестиций, создание новых рабочих мест, повышение уровня благосостояния жителей региона.В частности, по данным пресс-службы, благодаря достигнутым договоренностям с представителями Узбекистана и партнерством с общероссийской общественной организацией "Деловая Россия" был реализован ряд совместных с республикой проектов. Так, во взаимодействии с Российским экспортным центром созданы два Торгово-распределительных центра: RUZ Trader в Ташкенте и "Азия Инвест" в Самаре для обслуживания товарооборота между Россией и Узбекистаном. К 2024 году инфраструктура торговых домов способна увеличить товарооборот между Россией и Узбекистаном на 1,5 миллиарда долларов. Кроме того, в рамках подписанных на ПМЭФ-2019 соглашений в Самарской области открыты новые производства, созданы новые рабочие места.По данным пресс-службы, в этом году Самарская область вновь представит на форуме свои проекты, среди которых макет первой в России "умной дороги", электромобиль ZETTA, макет малого космического аппарата "АИСТ-2Д", информационная система "цифровая модель региона". Кроме того, в рамках форума планируется подписать ряд важных инвестиционных соглашений и соглашений о сотрудничестве.Также в ходе форума Самарская область соберет все регионы - участники научно-образовательного центра "Инженерия будущего" на панельной дискуссии "Научно-образовательные центры мирового уровня – точки роста регионов-инициаторов НОЦ". Отмечается, что сегодня НОЦ Самарской области занимает лидирующие позиции в стране и объединяет пять регионов – равноправных партнеров (Самарскую, Пензенскую, Ульяновскую, Тамбовскую области и Мордовию). В ходе форума планируются к заключению соглашения о вхождении в НОЦ "Инженерия будущего" и других регионов.

https://ria.ru/20210602/forum-1735187477.html

https://ria.ru/20210601/soyuzmash-1735132125.html

https://ria.ru/20210602/delegatsiya-1735206991.html

россия

самара

самарская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, российский экспортный центр, петербургский международный экономический форум (фонд), деловая россия, самара, самарская область, экономика