Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210602/platforma-1735319990.html
Цифровая платформа МСП сама предложит предпринимателям нужные сервисы
Цифровая платформа МСП сама предложит предпринимателям нужные сервисы - РИА Новости, 02.06.2021
Цифровая платформа МСП сама предложит предпринимателям нужные сервисы
Цифровая платформа малого и среднего предпринимательства (МСП), создаваемая в рамках федерального проекта, сможет сама предлагать предпринимателям из сферы... РИА Новости, 02.06.2021
2021-06-02T18:47
2021-06-02T18:47
россия
корпорация мсп
петербургский международный экономический форум (фонд)
технологии
экономика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/0c/11/1589730538_0:375:2000:1500_1920x0_80_0_0_cf824b19f87520963dd2aaa149220634.jpg
С.-ПЕТЕРБУРГ, 2 июн - РИА Новости. Цифровая платформа малого и среднего предпринимательства (МСП), создаваемая в рамках федерального проекта, сможет сама предлагать предпринимателям из сферы малого и среднего бизнеса самые нужные им сервисы и услуги, заявила Корпорация МСП.Корпорация на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) представила новую стратегию развития до 2025 года, в рамках которой новой важнейшей задачей для неё станет цифровизация мер поддержки в рамках Цифровой платформы МСП. Для предпринимателей будет формироваться цифровой профиль, и на его основе будут подбираться меры поддержки и предлагаться решения, уточняет компания."Важно, что набор мер поддержки будет четко концентрироваться на отраслевых направлениях и этапе жизненного цикла конкретного бизнеса. Все этапы по созданию и наполнению платформы будут верифицированы предпринимателями. Для определения востребованных сервисов уже были проведены две волны опросов, в которых приняло участие более 25 тысяч респондентов-представителей бизнеса", - рассказали в корпорации.Обновленная стратегия, в частности, предполагает, что к 2025 году количество уникальных компаний из сектора МСП и самозанятых граждан, пользующихся услугами и сервисами Цифровой платформы, составит 700 тысяч, а количество полученных услуг и сервисов достигнет 900 тысяч ежегодно."В первую очередь будут запущены сервисы для начала своего дела, предусматривающие подготовку документов и осуществление государственной регистрации бизнеса, блок образовательных и акселерационных программ, законодательный дайджест, простым языком и схематично описывающий отраслевые изменения, а отраслевая бизнес-аналитика позволит предпринимателям точнее принимать управленческие решения", - пояснил генеральный директор Корпорации МСП Александр Исаевич.Также в личном кабинете бизнесмены смогут отправлять заявки на получение кредита сразу в несколько банков и выбирать лучшее предодобренное предложение. Тестовый запуск платформы намечен на это лето, во время эксперимента корпорация соберет обратную связь от предпринимателей. Постепенно количество сервисов и "суперсервисов" будет увеличиваться, к 2025 году их будет не меньше 27, резюмировали в корпорации.
https://ria.ru/20210602/msp-1735248498.html
https://ria.ru/20210602/predprinimatelstvo-1735156908.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/0c/11/1589730538_0:0:2000:1500_1920x0_80_0_0_ca7f6e8b7ed00713336c3da48e83b692.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, корпорация мсп, петербургский международный экономический форум (фонд), технологии, экономика

Цифровая платформа МСП сама предложит предпринимателям нужные сервисы

18:47 02.06.2021
 
© Depositphotos / stokketeРабота юриста
Работа юриста - РИА Новости, 1920, 02.06.2021
© Depositphotos / stokkete
Читать ria.ru в
С.-ПЕТЕРБУРГ, 2 июн - РИА Новости. Цифровая платформа малого и среднего предпринимательства (МСП), создаваемая в рамках федерального проекта, сможет сама предлагать предпринимателям из сферы малого и среднего бизнеса самые нужные им сервисы и услуги, заявила Корпорация МСП.
Корпорация на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) представила новую стратегию развития до 2025 года, в рамках которой новой важнейшей задачей для неё станет цифровизация мер поддержки в рамках Цифровой платформы МСП. Для предпринимателей будет формироваться цифровой профиль, и на его основе будут подбираться меры поддержки и предлагаться решения, уточняет компания.
Мужчина с портфелем - РИА Новости, 1920, 02.06.2021
13:56Петербургский международный экономический форум
МСП планирует к 2025 году расширить рынки сбыта
"Важно, что набор мер поддержки будет четко концентрироваться на отраслевых направлениях и этапе жизненного цикла конкретного бизнеса. Все этапы по созданию и наполнению платформы будут верифицированы предпринимателями. Для определения востребованных сервисов уже были проведены две волны опросов, в которых приняло участие более 25 тысяч респондентов-представителей бизнеса", - рассказали в корпорации.
Обновленная стратегия, в частности, предполагает, что к 2025 году количество уникальных компаний из сектора МСП и самозанятых граждан, пользующихся услугами и сервисами Цифровой платформы, составит 700 тысяч, а количество полученных услуг и сервисов достигнет 900 тысяч ежегодно.
Заместитель руководителя Департамента предпринимательства и инновационного развития города Москвы Александр Исаевич - РИА Новости, 1920, 02.06.2021
09:30
Александр Исаевич: предприниматель должен иметь право на ошибку
"В первую очередь будут запущены сервисы для начала своего дела, предусматривающие подготовку документов и осуществление государственной регистрации бизнеса, блок образовательных и акселерационных программ, законодательный дайджест, простым языком и схематично описывающий отраслевые изменения, а отраслевая бизнес-аналитика позволит предпринимателям точнее принимать управленческие решения", - пояснил генеральный директор Корпорации МСП Александр Исаевич.
Также в личном кабинете бизнесмены смогут отправлять заявки на получение кредита сразу в несколько банков и выбирать лучшее предодобренное предложение. Тестовый запуск платформы намечен на это лето, во время эксперимента корпорация соберет обратную связь от предпринимателей. Постепенно количество сервисов и "суперсервисов" будет увеличиваться, к 2025 году их будет не меньше 27, резюмировали в корпорации.
 
РоссияКорпорация МСППетербургский международный экономический форум (фонд)ТехнологииЭкономика
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:24В "Опоре России" рассказали, как можно наладить онлайн-продажу алкоголя
02:22В Польше призвали начать говорить с Россией на языке войны
02:17Эксперты из США и ФРГ обсудили беспокойство по "Северному потоку — 2"
02:15Назван тип людей, которым фатально не везет с деньгами
01:15Специалист объяснил, какие смартфоны опасны для здоровья
01:09В "Газпром нефти" рассказали о лидерстве на рынке продажи кофе
01:00Магазин или поликлиника? Россиянам рассказали, где больше коронавируса
00:52Умер актер из "Улиц разбитых фонарей" Андрей Погребинский
00:39Чешское СМИ нашло слабые места в версии властей о взрывах во Врбетице
00:30Диетолог рассказал, кому нельзя есть редис
00:19В США заявили о попытке создать "канал российского влияния" в Болгарии
00:01США объявили награду за данные о лидере "Аль-Каиды в исламском Магрибе"*
23:47Брат Уилана рассказал об обращениях осужденного к Путину
23:46В Белоруссии объяснили, зачем МиГ-29 сопровождал борт Ryanair в Минск
23:45В Госдуме напомнили США об инициативе Путина в сфере информбезопасности
23:33В Израиле лидер оппозиции сообщил президенту о формировании коалиции
23:30ФБР заявило о причастности группировок REvil и Sodinokibi к хакерской атаке на JBS
23:26В Петербурге мужчина на электросамокате сбил четырехлетнего ребенка
23:20Журналистка уличила французские СМИ в предвзятой позиции по Донбассу
23:01Швыдкой рассказал о возвращении скифского золота в Россию
Лента новостейМолния