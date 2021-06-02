https://ria.ru/20210602/platforma-1735319990.html

Цифровая платформа МСП сама предложит предпринимателям нужные сервисы

Цифровая платформа МСП сама предложит предпринимателям нужные сервисы - РИА Новости, 02.06.2021

Цифровая платформа МСП сама предложит предпринимателям нужные сервисы

Цифровая платформа малого и среднего предпринимательства (МСП), создаваемая в рамках федерального проекта, сможет сама предлагать предпринимателям из сферы... РИА Новости, 02.06.2021

2021-06-02T18:47

2021-06-02T18:47

2021-06-02T18:47

россия

корпорация мсп

петербургский международный экономический форум (фонд)

технологии

экономика

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 2 июн - РИА Новости. Цифровая платформа малого и среднего предпринимательства (МСП), создаваемая в рамках федерального проекта, сможет сама предлагать предпринимателям из сферы малого и среднего бизнеса самые нужные им сервисы и услуги, заявила Корпорация МСП.Корпорация на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) представила новую стратегию развития до 2025 года, в рамках которой новой важнейшей задачей для неё станет цифровизация мер поддержки в рамках Цифровой платформы МСП. Для предпринимателей будет формироваться цифровой профиль, и на его основе будут подбираться меры поддержки и предлагаться решения, уточняет компания."Важно, что набор мер поддержки будет четко концентрироваться на отраслевых направлениях и этапе жизненного цикла конкретного бизнеса. Все этапы по созданию и наполнению платформы будут верифицированы предпринимателями. Для определения востребованных сервисов уже были проведены две волны опросов, в которых приняло участие более 25 тысяч респондентов-представителей бизнеса", - рассказали в корпорации.Обновленная стратегия, в частности, предполагает, что к 2025 году количество уникальных компаний из сектора МСП и самозанятых граждан, пользующихся услугами и сервисами Цифровой платформы, составит 700 тысяч, а количество полученных услуг и сервисов достигнет 900 тысяч ежегодно."В первую очередь будут запущены сервисы для начала своего дела, предусматривающие подготовку документов и осуществление государственной регистрации бизнеса, блок образовательных и акселерационных программ, законодательный дайджест, простым языком и схематично описывающий отраслевые изменения, а отраслевая бизнес-аналитика позволит предпринимателям точнее принимать управленческие решения", - пояснил генеральный директор Корпорации МСП Александр Исаевич.Также в личном кабинете бизнесмены смогут отправлять заявки на получение кредита сразу в несколько банков и выбирать лучшее предодобренное предложение. Тестовый запуск платформы намечен на это лето, во время эксперимента корпорация соберет обратную связь от предпринимателей. Постепенно количество сервисов и "суперсервисов" будет увеличиваться, к 2025 году их будет не меньше 27, резюмировали в корпорации.

https://ria.ru/20210602/msp-1735248498.html

https://ria.ru/20210602/predprinimatelstvo-1735156908.html

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, корпорация мсп, петербургский международный экономический форум (фонд), технологии, экономика