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Netflix вернул слово "бандеровец" в фильм "Брат-2"
Netflix вернул слово "бандеровец" в фильм "Брат-2" - РИА Новости, 02.06.2021
Netflix вернул слово "бандеровец" в фильм "Брат-2"
Американский стриминговый сервис Netflix после шквала критики исправил перевод слова "бандеровец" в российской киноленте "Брат-2". Об этом сообщила украинский... РИА Новости, 02.06.2021
2021-06-02T10:36
2021-06-02T16:21
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МОСКВА, 2 июн — РИА Новости. Американский стриминговый сервис Netflix после шквала критики исправил перевод слова "бандеровец" в российской киноленте "Брат-2". Об этом сообщила украинский депутат Александра Устинова на своей странице в Facebook.Дискуссия разгорелась после того, как в субтитрах на английском языке к фильму это слово заменили на "украинский нацистский коллаборационист"* (Ukrainian Nazi collaborator). Депутат партии "Слуга народа" Дмитрий Гурин заявил, что это "всколыхнуло" украинских "патриотов".По словам Устиновой, исправить "неточность" удалось благодаря украинцу, который работает программистом в американской компании.Ранее Netflix купил права на фильмы "Брат" и "Брат-2" режиссера Алексея Балабанова, премьера которых состоялась в 1997 и 2000 году соответственно. До этого сервис показывал только новые российские картины.* В 2014 году Верховный суд признал украинские праворадикальные организации "Правый сектор" и УНА-УНСО экстремистскими и запретил их деятельность в России. Помимо этого, экстремистскими считают еще три организации: "Украинская национальная ассамблея — Украинская народная самооборона"(УНА-УНСО), "Украинская повстанческая армия" (УПА) и "Тризуб имени Степана Бандеры".
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дмитрий гурин (депутат), facebook, netflix, украина, в мире

Netflix вернул слово "бандеровец" в фильм "Брат-2"

10:36 02.06.2021 (обновлено: 16:21 02.06.2021)
 
© Кинокомпания CTB (1997)Кадр из фильма "Брат"
Кадр из фильма Брат
© Кинокомпания CTB (1997)
Читать ria.ru в
МОСКВА, 2 июн — РИА Новости. Американский стриминговый сервис Netflix после шквала критики исправил перевод слова "бандеровец" в российской киноленте "Брат-2". Об этом сообщила украинский депутат Александра Устинова на своей странице в Facebook.
Дискуссия разгорелась после того, как в субтитрах на английском языке к фильму это слово заменили на "украинский нацистский коллаборационист"* (Ukrainian Nazi collaborator). Депутат партии "Слуга народа" Дмитрий Гурин заявил, что это "всколыхнуло" украинских "патриотов".
По словам Устиновой, исправить "неточность" удалось благодаря украинцу, который работает программистом в американской компании.
Ранее Netflix купил права на фильмы "Брат" и "Брат-2" режиссера Алексея Балабанова, премьера которых состоялась в 1997 и 2000 году соответственно. До этого сервис показывал только новые российские картины.
* В 2014 году Верховный суд признал украинские праворадикальные организации "Правый сектор" и УНА-УНСО экстремистскими и запретил их деятельность в России. Помимо этого, экстремистскими считают еще три организации: "Украинская национальная ассамблея — Украинская народная самооборона"(УНА-УНСО), "Украинская повстанческая армия" (УПА) и "Тризуб имени Степана Бандеры".
Мальчик, водочки нам принеси. Фразы, которые нам дал “Брат-2” - РИА Новости, 1920, 12.04.2020
12 апреля 2020, 12:00Как это по-русски
Мальчик, водочки нам принеси. Фразы, которые нам дал “Брат-2”В чем сила, брат? Этот вопрос задал зрителю 20 лет назад "добрый парень, способный убить", "правильный" бандит Данила Багров. Правда ли, что именно после фильма Балабанова в России появилось фамильярное обращение “брат”? А то, что “Брат-2” на слух воспринимается как “братва” - случайное совпадение? Вспоминаем лучшие фразы героев, ушедшие в народ.
 
Дмитрий Гурин (депутат)FacebookNetflixУкраинаВ мире
 
 
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