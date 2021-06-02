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Netflix вернул слово "бандеровец" в фильм "Брат-2"
Netflix вернул слово "бандеровец" в фильм "Брат-2" - РИА Новости, 02.06.2021
Netflix вернул слово "бандеровец" в фильм "Брат-2"
Американский стриминговый сервис Netflix после шквала критики исправил перевод слова "бандеровец" в российской киноленте "Брат-2". Об этом сообщила украинский... РИА Новости, 02.06.2021
2021-06-02T10:36
2021-06-02T10:36
2021-06-02T16:21
дмитрий гурин (депутат)
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МОСКВА, 2 июн — РИА Новости. Американский стриминговый сервис Netflix после шквала критики исправил перевод слова "бандеровец" в российской киноленте "Брат-2". Об этом сообщила украинский депутат Александра Устинова на своей странице в Facebook.Дискуссия разгорелась после того, как в субтитрах на английском языке к фильму это слово заменили на "украинский нацистский коллаборационист"* (Ukrainian Nazi collaborator). Депутат партии "Слуга народа" Дмитрий Гурин заявил, что это "всколыхнуло" украинских "патриотов".По словам Устиновой, исправить "неточность" удалось благодаря украинцу, который работает программистом в американской компании.Ранее Netflix купил права на фильмы "Брат" и "Брат-2" режиссера Алексея Балабанова, премьера которых состоялась в 1997 и 2000 году соответственно. До этого сервис показывал только новые российские картины.* В 2014 году Верховный суд признал украинские праворадикальные организации "Правый сектор" и УНА-УНСО экстремистскими и запретил их деятельность в России. Помимо этого, экстремистскими считают еще три организации: "Украинская национальная ассамблея — Украинская народная самооборона"(УНА-УНСО), "Украинская повстанческая армия" (УПА) и "Тризуб имени Степана Бандеры".
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дмитрий гурин (депутат), facebook, netflix, украина, в мире
МОСКВА, 2 июн — РИА Новости.
Американский стриминговый сервис Netflix после шквала критики исправил перевод слова "бандеровец" в российской киноленте "Брат-2". Об этом сообщила украинский депутат Александра Устинова на своей странице в Facebook.
Дискуссия разгорелась после того, как в субтитрах на английском языке к фильму это слово заменили на "украинский нацистский коллаборационист"* (Ukrainian Nazi collaborator). Депутат партии "Слуга народа" Дмитрий Гурин заявил, что это "всколыхнуло" украинских "патриотов".
По словам Устиновой, исправить "неточность" удалось благодаря украинцу, который работает программистом в американской компании.
Ранее Netflix купил права на фильмы "Брат" и "Брат-2" режиссера Алексея Балабанова, премьера которых состоялась в 1997 и 2000 году соответственно. До этого сервис показывал только новые российские картины.
* В 2014 году Верховный суд признал украинские праворадикальные организации "Правый сектор" и УНА-УНСО экстремистскими и запретил их деятельность в России. Помимо этого, экстремистскими считают еще три организации: "Украинская национальная ассамблея — Украинская народная самооборона"(УНА-УНСО), "Украинская повстанческая армия" (УПА) и "Тризуб имени Степана Бандеры".