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В Красноярске объявили режим угрозы ЧС
В Красноярске объявили режим угрозы ЧС - РИА Новости, 02.06.2021
В Красноярске объявили режим угрозы ЧС
В Красноярске ввели режим ЧС из-за угрозы подтоплений после сброса воды на Красноярской ГЭС. Об этом РИА Новости сообщили в мэрии. РИА Новости, 02.06.2021
2021-06-02T07:24
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красноярск
красноярская гэс
происшествия
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КРАСНОЯРСК, 2 июн — РИА Новости. В Красноярске ввели режим ЧС из-за угрозы подтоплений после сброса воды на Красноярской ГЭС. Об этом РИА Новости сообщили в мэрии.Накануне краевые власти предупредили, что сброс воды на ГЭС увеличат до шести тысяч кубометров в секунду и это может серьезно осложнить паводковую обстановку в Красноярске и окрестностях. Повышенные сбросы могут продлиться до конца июня, местных жителей просят ограничить пребывание в прибрежных зонах и по возможности отключить электричество.Как сообщали Росводресурсы, в этом месяце приток воды в водоемы Енисейского каскада ГЭС будет доходить до 167 процентов от среднемноголетней нормы. Паводок такой силы наблюдается раз в 100 лет. Тем не менее, по словам начальника управления ресурсов вод и регулирования водохозяйственной деятельности Дмитрия Савостицкого, эта ситуация не уникальна: подобное уже было 1988 и 2016 годах.
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красноярск, красноярская гэс, происшествия

В Красноярске объявили режим угрозы ЧС

07:24 02.06.2021 (обновлено: 10:26 02.06.2021)
 
© Фото : ГУ МЧС по Красноярскому краюПаводки в Красноярском крае
Паводки в Красноярском крае - РИА Новости, 1920, 02.06.2021
© Фото : ГУ МЧС по Красноярскому краю
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КРАСНОЯРСК, 2 июн — РИА Новости. В Красноярске ввели режим ЧС из-за угрозы подтоплений после сброса воды на Красноярской ГЭС. Об этом РИА Новости сообщили в мэрии.

"Все органы управления переведены в режим повышенного функционирования", — сказал собеседник агентства.

Накануне краевые власти предупредили, что сброс воды на ГЭС увеличат до шести тысяч кубометров в секунду и это может серьезно осложнить паводковую обстановку в Красноярске и окрестностях. Повышенные сбросы могут продлиться до конца июня, местных жителей просят ограничить пребывание в прибрежных зонах и по возможности отключить электричество.
Как сообщали Росводресурсы, в этом месяце приток воды в водоемы Енисейского каскада ГЭС будет доходить до 167 процентов от среднемноголетней нормы. Паводок такой силы наблюдается раз в 100 лет. Тем не менее, по словам начальника управления ресурсов вод и регулирования водохозяйственной деятельности Дмитрия Савостицкого, эта ситуация не уникальна: подобное уже было 1988 и 2016 годах.
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