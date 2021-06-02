В Красноярске объявили режим угрозы ЧС
07:24 02.06.2021 (обновлено: 10:26 02.06.2021)
© Фото : ГУ МЧС по Красноярскому краюПаводки в Красноярском крае
© Фото : ГУ МЧС по Красноярскому краю
КРАСНОЯРСК, 2 июн — РИА Новости. В Красноярске ввели режим ЧС из-за угрозы подтоплений после сброса воды на Красноярской ГЭС. Об этом РИА Новости сообщили в мэрии.
"Все органы управления переведены в режим повышенного функционирования", — сказал собеседник агентства.
Накануне краевые власти предупредили, что сброс воды на ГЭС увеличат до шести тысяч кубометров в секунду и это может серьезно осложнить паводковую обстановку в Красноярске и окрестностях. Повышенные сбросы могут продлиться до конца июня, местных жителей просят ограничить пребывание в прибрежных зонах и по возможности отключить электричество.
Как сообщали Росводресурсы, в этом месяце приток воды в водоемы Енисейского каскада ГЭС будет доходить до 167 процентов от среднемноголетней нормы. Паводок такой силы наблюдается раз в 100 лет. Тем не менее, по словам начальника управления ресурсов вод и регулирования водохозяйственной деятельности Дмитрия Савостицкого, эта ситуация не уникальна: подобное уже было 1988 и 2016 годах.
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