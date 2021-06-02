https://ria.ru/20210602/pavodki-1735186352.html

В Красноярске объявили режим угрозы ЧС

В Красноярске объявили режим угрозы ЧС - РИА Новости, 02.06.2021

В Красноярске объявили режим угрозы ЧС

В Красноярске ввели режим ЧС из-за угрозы подтоплений после сброса воды на Красноярской ГЭС. Об этом РИА Новости сообщили в мэрии. РИА Новости, 02.06.2021

2021-06-02T07:24

2021-06-02T07:24

2021-06-02T10:26

красноярск

красноярская гэс

происшествия

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КРАСНОЯРСК, 2 июн — РИА Новости. В Красноярске ввели режим ЧС из-за угрозы подтоплений после сброса воды на Красноярской ГЭС. Об этом РИА Новости сообщили в мэрии.Накануне краевые власти предупредили, что сброс воды на ГЭС увеличат до шести тысяч кубометров в секунду и это может серьезно осложнить паводковую обстановку в Красноярске и окрестностях. Повышенные сбросы могут продлиться до конца июня, местных жителей просят ограничить пребывание в прибрежных зонах и по возможности отключить электричество.Как сообщали Росводресурсы, в этом месяце приток воды в водоемы Енисейского каскада ГЭС будет доходить до 167 процентов от среднемноголетней нормы. Паводок такой силы наблюдается раз в 100 лет. Тем не менее, по словам начальника управления ресурсов вод и регулирования водохозяйственной деятельности Дмитрия Савостицкого, эта ситуация не уникальна: подобное уже было 1988 и 2016 годах.

https://ria.ru/20210322/pavodok-1602246886.html

красноярск

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2021

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красноярск, красноярская гэс, происшествия