https://ria.ru/20210602/pandemiya-1735236130.html

Россия находится на переломе пандемии, заявили в Минздраве

Россия находится на переломе пандемии, заявили в Минздраве - РИА Новости, 02.06.2021

Россия находится на переломе пандемии, заявили в Минздраве

Россия находится на переломе пандемии коронавируса благодаря умению лечить эту инфекцию и профилактировать с помощью вакцин, заявил заместитель министра... РИА Новости, 02.06.2021

2021-06-02T12:57

2021-06-02T12:57

2021-06-02T12:57

распространение коронавируса

олег гриднев

россия

петербургский международный экономический форум (фонд)

здоровье - общество

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

министерство здравоохранения рф (минздрав россии)

общество

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 2 июн - РИА Новости. Россия находится на переломе пандемии коронавируса благодаря умению лечить эту инфекцию и профилактировать с помощью вакцин, заявил заместитель министра здравоохранения России Олег Гриднев."Безусловно, мы сейчас находимся на переломе пандемии, и естественно на это сыграло не только умение лечить это заболевание, но это возможность его профилактировать, и основным видом профилактики является вакцинация", - сказал Гриднев на сессии "Иммунизация как точка привлечения инвестиций" на Петербургском международном экономическом форуме.Вакцинация от коронавируса проводится во всех регионах РФ. Минздрав России в августе 2020 года зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики COVID-19, разработанную НИЦЭМ имени Гамалеи. Она получила название "Спутник V". Также в России созданы вакцины от COVID-19 – "ЭпиВакКорона" от центра "Вектор" Роспотребнадзора и "КовиВак", разработанная Центром имени Чумакова РАН. В начале мая стало известно о регистрации четвертой отечественной вакцины "Спутник Лайт".Петербургский международный экономический форум в 2021 году проходит 2-5 июня в очном формате. МИА "Россия сегодня" выступает информационным партнером ПМЭФ.

россия

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

олег гриднев, россия, петербургский международный экономический форум (фонд), здоровье - общество, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), министерство здравоохранения рф (минздрав россии), общество