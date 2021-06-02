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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210602/pandemiya-1735236130.html
Россия находится на переломе пандемии, заявили в Минздраве
Россия находится на переломе пандемии, заявили в Минздраве - РИА Новости, 02.06.2021
Россия находится на переломе пандемии, заявили в Минздраве
Россия находится на переломе пандемии коронавируса благодаря умению лечить эту инфекцию и профилактировать с помощью вакцин, заявил заместитель министра... РИА Новости, 02.06.2021
2021-06-02T12:57
2021-06-02T12:57
распространение коронавируса
олег гриднев
россия
петербургский международный экономический форум (фонд)
здоровье - общество
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
министерство здравоохранения рф (минздрав россии)
общество
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 2 июн - РИА Новости. Россия находится на переломе пандемии коронавируса благодаря умению лечить эту инфекцию и профилактировать с помощью вакцин, заявил заместитель министра здравоохранения России Олег Гриднев."Безусловно, мы сейчас находимся на переломе пандемии, и естественно на это сыграло не только умение лечить это заболевание, но это возможность его профилактировать, и основным видом профилактики является вакцинация", - сказал Гриднев на сессии "Иммунизация как точка привлечения инвестиций" на Петербургском международном экономическом форуме.Вакцинация от коронавируса проводится во всех регионах РФ. Минздрав России в августе 2020 года зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики COVID-19, разработанную НИЦЭМ имени Гамалеи. Она получила название "Спутник V". Также в России созданы вакцины от COVID-19 – "ЭпиВакКорона" от центра "Вектор" Роспотребнадзора и "КовиВак", разработанная Центром имени Чумакова РАН. В начале мая стало известно о регистрации четвертой отечественной вакцины "Спутник Лайт".Петербургский международный экономический форум в 2021 году проходит 2-5 июня в очном формате. МИА "Россия сегодня" выступает информационным партнером ПМЭФ.
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олег гриднев, россия, петербургский международный экономический форум (фонд), здоровье - общество, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), министерство здравоохранения рф (минздрав россии), общество

Россия находится на переломе пандемии, заявили в Минздраве

12:57 02.06.2021
 
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкМосковский клинический центр инфекционных болезней "Вороновское"
Московский клинический центр инфекционных болезней Вороновское - РИА Новости, 1920, 02.06.2021
© РИА Новости / Илья Питалев
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 2 июн - РИА Новости. Россия находится на переломе пандемии коронавируса благодаря умению лечить эту инфекцию и профилактировать с помощью вакцин, заявил заместитель министра здравоохранения России Олег Гриднев.
"Безусловно, мы сейчас находимся на переломе пандемии, и естественно на это сыграло не только умение лечить это заболевание, но это возможность его профилактировать, и основным видом профилактики является вакцинация", - сказал Гриднев на сессии "Иммунизация как точка привлечения инвестиций" на Петербургском международном экономическом форуме.
Вакцинация от коронавируса проводится во всех регионах РФ. Минздрав России в августе 2020 года зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики COVID-19, разработанную НИЦЭМ имени Гамалеи. Она получила название "Спутник V". Также в России созданы вакцины от COVID-19 – "ЭпиВакКорона" от центра "Вектор" Роспотребнадзора и "КовиВак", разработанная Центром имени Чумакова РАН. В начале мая стало известно о регистрации четвертой отечественной вакцины "Спутник Лайт".
Петербургский международный экономический форум в 2021 году проходит 2-5 июня в очном формате. МИА "Россия сегодня" выступает информационным партнером ПМЭФ.
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Распространение коронавирусаОлег ГридневРоссияПетербургский международный экономический форум (фонд)Здоровье - ОбществоФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Министерство здравоохранения РФ (Минздрав России)Общество
 
 
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