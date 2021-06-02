Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210602/otvet-1735277567.html
"Амбициозные планы". В США нашли, чем ответить российскому флоту
"Амбициозные планы". В США нашли, чем ответить российскому флоту - РИА Новости, 02.06.2021
"Амбициозные планы". В США нашли, чем ответить российскому флоту
Военно-морские силы США нарастили темпы производства новых кораблей для противостояния российским корветам в Тихом океане, пишет журналист Крис Осборн в статье... РИА Новости, 02.06.2021
2021-06-02T15:58
2021-06-02T23:28
россия
японское море
военно-морские силы сша
сша
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/03/17/1602442890_0:141:1460:962_1920x0_80_0_0_55a7f79202fdde37bcf7f8c1cf48cdd9.jpg
МОСКВА, 2 июн — РИА Новости. Военно-морские силы США нарастили темпы производства новых кораблей для противостояния российским корветам в Тихом океане, пишет журналист Крис Осборн в статье для National Interest.По мнению журналиста, американский флот испытывает проблемы с доминированием в Тихоокеанском регионе, поскольку там много как островов, так и протяженных участков береговой линии. Но главную опасность для Вашингтона, по его мнению, представляют мелководные участки возможных сражений.Отличительной чертой российских корветов, по словам Осборна, являются стелс-свойства. Они обеспечиваются благодаря применению в строительстве радиопоглощающих материалов, а также особенной форме корпуса и надстройки корабля.Автор полагает, что быстро растущий флот американских кораблей прибрежной зоны свидетельствует о сильной обеспокоенности ВМС США в вопросах противодействия российским судам. Ранее сообщалось о проведении в апреле морских учений российских кораблей Тихоокеанского флота в Японском море. Корвет Приморской флотилии "Громкий" поразил мишени, которые имитировали технику и огневые точки условного противника. В мероприятиях также задействовали новейший тральщик "Яков Баляев" и корвет "Совершенный".
https://ria.ru/20210520/strakh-1733085773.html
россия
японское море
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/03/17/1602442890_110:0:1406:972_1920x0_80_0_0_f062f3f07c6a98c2f4740ab309733245.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, японское море, военно-морские силы сша, сша, в мире

"Амбициозные планы". В США нашли, чем ответить российскому флоту

15:58 02.06.2021 (обновлено: 23:28 02.06.2021)
 
© Фото : U.S. Naval Forces Europe and Africa / U.S. Sixth FleetЭсминец ВМС США Thomas Hudner
Эсминец ВМС США Thomas Hudner - РИА Новости, 1920, 02.06.2021
© Фото : U.S. Naval Forces Europe and Africa / U.S. Sixth Fleet
Читать ria.ru в
МОСКВА, 2 июн — РИА Новости. Военно-морские силы США нарастили темпы производства новых кораблей для противостояния российским корветам в Тихом океане, пишет журналист Крис Осборн в статье для National Interest.
"В одном из отчетов ВМС говорится, что таких амбициозных темпов строительства кораблей не было с 1990-х годов", — заявил он.
По мнению журналиста, американский флот испытывает проблемы с доминированием в Тихоокеанском регионе, поскольку там много как островов, так и протяженных участков береговой линии. Но главную опасность для Вашингтона, по его мнению, представляют мелководные участки возможных сражений.
Отличительной чертой российских корветов, по словам Осборна, являются стелс-свойства. Они обеспечиваются благодаря применению в строительстве радиопоглощающих материалов, а также особенной форме корпуса и надстройки корабля.
Автор полагает, что быстро растущий флот американских кораблей прибрежной зоны свидетельствует о сильной обеспокоенности ВМС США в вопросах противодействия российским судам.
Корабль Черноморского флота ВМФ России на генеральной репетиции парада в честь Дня Военно-морского флота - РИА Новости, 1920, 20.05.2021
20 мая, 10:54
"Страшный факт": в США испугались мощи российского флота
Ранее сообщалось о проведении в апреле морских учений российских кораблей Тихоокеанского флота в Японском море. Корвет Приморской флотилии "Громкий" поразил мишени, которые имитировали технику и огневые точки условного противника. В мероприятиях также задействовали новейший тральщик "Яков Баляев" и корвет "Совершенный".
 
РоссияЯпонское мореВоенно-морские силы СШАСШАВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:24В "Опоре России" рассказали, как можно наладить онлайн-продажу алкоголя
02:22В Польше призвали начать говорить с Россией на языке войны
02:17Эксперты из США и ФРГ обсудили беспокойство по "Северному потоку — 2"
02:15Назван тип людей, которым фатально не везет с деньгами
01:15Специалист объяснил, какие смартфоны опасны для здоровья
01:09В "Газпром нефти" рассказали о лидерстве на рынке продажи кофе
01:00Магазин или поликлиника? Россиянам рассказали, где больше коронавируса
00:52Умер актер из "Улиц разбитых фонарей" Андрей Погребинский
00:39Чешское СМИ нашло слабые места в версии властей о взрывах во Врбетице
00:30Диетолог рассказал, кому нельзя есть редис
00:19В США заявили о попытке создать "канал российского влияния" в Болгарии
00:01США объявили награду за данные о лидере "Аль-Каиды в исламском Магрибе"*
23:47Брат Уилана рассказал об обращениях осужденного к Путину
23:46В Белоруссии объяснили, зачем МиГ-29 сопровождал борт Ryanair в Минск
23:45В Госдуме напомнили США об инициативе Путина в сфере информбезопасности
23:33В Израиле лидер оппозиции сообщил президенту о формировании коалиции
23:30ФБР заявило о причастности группировок REvil и Sodinokibi к хакерской атаке на JBS
23:26В Петербурге мужчина на электросамокате сбил четырехлетнего ребенка
23:20Журналистка уличила французские СМИ в предвзятой позиции по Донбассу
23:01Швыдкой рассказал о возвращении скифского золота в Россию
Лента новостейМолния