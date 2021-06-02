https://ria.ru/20210602/otvet-1735277567.html

"Амбициозные планы". В США нашли, чем ответить российскому флоту

"Амбициозные планы". В США нашли, чем ответить российскому флоту - РИА Новости, 02.06.2021

"Амбициозные планы". В США нашли, чем ответить российскому флоту

Военно-морские силы США нарастили темпы производства новых кораблей для противостояния российским корветам в Тихом океане, пишет журналист Крис Осборн в статье... РИА Новости, 02.06.2021

2021-06-02T15:58

2021-06-02T15:58

2021-06-02T23:28

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японское море

военно-морские силы сша

сша

в мире

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МОСКВА, 2 июн — РИА Новости. Военно-морские силы США нарастили темпы производства новых кораблей для противостояния российским корветам в Тихом океане, пишет журналист Крис Осборн в статье для National Interest.По мнению журналиста, американский флот испытывает проблемы с доминированием в Тихоокеанском регионе, поскольку там много как островов, так и протяженных участков береговой линии. Но главную опасность для Вашингтона, по его мнению, представляют мелководные участки возможных сражений.Отличительной чертой российских корветов, по словам Осборна, являются стелс-свойства. Они обеспечиваются благодаря применению в строительстве радиопоглощающих материалов, а также особенной форме корпуса и надстройки корабля.Автор полагает, что быстро растущий флот американских кораблей прибрежной зоны свидетельствует о сильной обеспокоенности ВМС США в вопросах противодействия российским судам. Ранее сообщалось о проведении в апреле морских учений российских кораблей Тихоокеанского флота в Японском море. Корвет Приморской флотилии "Громкий" поразил мишени, которые имитировали технику и огневые точки условного противника. В мероприятиях также задействовали новейший тральщик "Яков Баляев" и корвет "Совершенный".

https://ria.ru/20210520/strakh-1733085773.html

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японское море

сша

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россия, японское море, военно-морские силы сша, сша, в мире