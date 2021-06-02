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Путин поддержал идею об отчетах депутатов перед избирателями
Путин поддержал идею об отчетах депутатов перед избирателями - РИА Новости, 02.06.2021
Путин поддержал идею об отчетах депутатов перед избирателями
Президент РФ Владимир Путин поддержал идею обязать депутатов Госдумы и парламентские партии на постоянной основе отчитываться перед избирателями о проделанной... РИА Новости, 02.06.2021
2021-06-02T17:27
2021-06-02T17:27
россия
госдума рф
единая россия
александр хинштейн
владимир путин
общество
политика
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МОСКВА, 2 июн – РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поддержал идею обязать депутатов Госдумы и парламентские партии на постоянной основе отчитываться перед избирателями о проделанной работе.Депутат Александр Хинштейн (ЕР) на встрече президента с руководством партии "Единая Россия" и участниками праймериз предложил обязать парламентские партии и депутатов Госдумы на постоянной основе отчитываться перед избирателями о проделанной работе.Также он выразил надежду, что депутаты от "Единой России" в индивидуальном качестве – проходят они в новую Думу или не проходят – и сама партия отчитаются перед теми людьми, которые оказали им высокое доверие и направили их в парламент страны, за результат своей работы.
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россия, госдума рф, единая россия, александр хинштейн, владимир путин, общество, политика

Путин поддержал идею об отчетах депутатов перед избирателями

17:27 02.06.2021
 
© РИА Новости / Сергей Ильин / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин проводит оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности РФ в режиме видеоконференции
Президент РФ Владимир Путин проводит оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности РФ в режиме видеоконференции - РИА Новости, 1920, 02.06.2021
© РИА Новости / Сергей Ильин
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МОСКВА, 2 июн – РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поддержал идею обязать депутатов Госдумы и парламентские партии на постоянной основе отчитываться перед избирателями о проделанной работе.
Депутат Александр Хинштейн (ЕР) на встрече президента с руководством партии "Единая Россия" и участниками праймериз предложил обязать парламентские партии и депутатов Госдумы на постоянной основе отчитываться перед избирателями о проделанной работе.

"Полностью с вами согласен. Это касается не только депутатов, но и всех других людей, которые объявили целью своей работы и своей жизни служение стране, служение людям. А что касается депутатов Государственной Думы, то есть высшего представительного органа власти, высшего законодательного органа власти, то, конечно, так и нужно сделать", - сказал Путин.

Также он выразил надежду, что депутаты от "Единой России" в индивидуальном качестве – проходят они в новую Думу или не проходят – и сама партия отчитаются перед теми людьми, которые оказали им высокое доверие и направили их в парламент страны, за результат своей работы.
Президент РФ Владимир Путин проводит в режиме видеоконференции встречу с руководством Единой России - РИА Новости, 1920, 02.06.2021
16:46
Путин отметил, что в депутатском корпусе нужны "люди от земли"
 
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