https://ria.ru/20210602/otchety-1735303216.html

Путин поддержал идею об отчетах депутатов перед избирателями

Путин поддержал идею об отчетах депутатов перед избирателями - РИА Новости, 02.06.2021

Путин поддержал идею об отчетах депутатов перед избирателями

Президент РФ Владимир Путин поддержал идею обязать депутатов Госдумы и парламентские партии на постоянной основе отчитываться перед избирателями о проделанной... РИА Новости, 02.06.2021

2021-06-02T17:27

2021-06-02T17:27

2021-06-02T17:27

россия

госдума рф

единая россия

александр хинштейн

владимир путин

общество

политика

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МОСКВА, 2 июн – РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поддержал идею обязать депутатов Госдумы и парламентские партии на постоянной основе отчитываться перед избирателями о проделанной работе.Депутат Александр Хинштейн (ЕР) на встрече президента с руководством партии "Единая Россия" и участниками праймериз предложил обязать парламентские партии и депутатов Госдумы на постоянной основе отчитываться перед избирателями о проделанной работе.Также он выразил надежду, что депутаты от "Единой России" в индивидуальном качестве – проходят они в новую Думу или не проходят – и сама партия отчитаются перед теми людьми, которые оказали им высокое доверие и направили их в парламент страны, за результат своей работы.

https://ria.ru/20210602/putin-1735292796.html

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россия, госдума рф, единая россия, александр хинштейн, владимир путин, общество, политика