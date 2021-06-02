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Названа смертельно опасная ошибка при головной боли
Названа смертельно опасная ошибка при головной боли - РИА Новости, 02.06.2021
Названа смертельно опасная ошибка при головной боли
Прием лекарственных средств при головной боли может представлять смертельную опасность для здоровья, рассказал "Пятому каналу" врач-невролог Александр... РИА Новости, 02.06.2021
2021-06-02T01:59
2021-06-02T01:59
2021-06-02T01:59
александр евдокимов
россия
боль
здоровье
общество
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МОСКВА, 2 июн — РИА Новости. Прием лекарственных средств при головной боли может представлять смертельную опасность для здоровья, рассказал "Пятому каналу" врач-невролог Александр Евдокимов.По его словам, за этим симптомом могут скрываться угрожающие для жизни заболевания.Медик предостерег пациентов от недооценки своего состояния, поскольку прием обезболивающих может лишь приглушить симптом, а болезнь продолжит развиваться.Евдокимов советует при возникновении острой и непривычной головной боли, с которой человек ранее не сталкивался, обратиться к врачу, чтобы избежать негативных последствий.Невролог заключил, что недуг может оказаться всего лишь последствием перенапряжения или мигрени.
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александр евдокимов, россия, боль, здоровье, общество
МОСКВА, 2 июн — РИА Новости.
Прием лекарственных средств при головной боли
может представлять смертельную опасность для здоровья, рассказал "Пятому каналу
" врач-невролог Александр Евдокимов
.
По его словам, за этим симптомом могут скрываться угрожающие для жизни заболевания.
"Головная боль может появляться в предынсультном состоянии, при гипертоническом кризе и аневризме сосудов. Если человек будет глушить (головную боль. — Прим. ред.) лекарственными препаратами, она может привести к очень серьезным последствиям для здоровья вплоть до летального исхода", — пояснил Евдокимов.
Медик предостерег пациентов от недооценки своего состояния, поскольку прием обезболивающих может лишь приглушить симптом, а болезнь продолжит развиваться.
"Так будет упущено благоприятное для лечения время", — отметил врач.
Евдокимов советует при возникновении острой и непривычной головной боли, с которой человек ранее не сталкивался, обратиться к врачу, чтобы избежать негативных последствий.
Невролог заключил, что недуг может оказаться всего лишь последствием перенапряжения или мигрени.