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Названа смертельно опасная ошибка при головной боли

Названа смертельно опасная ошибка при головной боли - РИА Новости, 02.06.2021

Названа смертельно опасная ошибка при головной боли

Прием лекарственных средств при головной боли может представлять смертельную опасность для здоровья, рассказал "Пятому каналу" врач-невролог Александр... РИА Новости, 02.06.2021

2021-06-02T01:59

2021-06-02T01:59

2021-06-02T01:59

александр евдокимов

россия

боль

здоровье

общество

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МОСКВА, 2 июн — РИА Новости. Прием лекарственных средств при головной боли может представлять смертельную опасность для здоровья, рассказал "Пятому каналу" врач-невролог Александр Евдокимов.По его словам, за этим симптомом могут скрываться угрожающие для жизни заболевания.Медик предостерег пациентов от недооценки своего состояния, поскольку прием обезболивающих может лишь приглушить симптом, а болезнь продолжит развиваться.Евдокимов советует при возникновении острой и непривычной головной боли, с которой человек ранее не сталкивался, обратиться к врачу, чтобы избежать негативных последствий.Невролог заключил, что недуг может оказаться всего лишь последствием перенапряжения или мигрени.

https://ria.ru/20201225/stomatolog-1590964668.html

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2021

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александр евдокимов, россия, боль, здоровье, общество