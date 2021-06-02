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Петербургский международный экономический форум
https://ria.ru/20210602/neft-1735197229.html
Глава Минэнерго назвал разговоры о конце нефтяной эры преждевременными
Глава Минэнерго назвал разговоры о конце нефтяной эры преждевременными - РИА Новости, 02.06.2021
Глава Минэнерго назвал разговоры о конце нефтяной эры преждевременными
Говорить о конце нефтяной эры преждевременно - до 2035 года резкого изменения потребления не ожидается, возможны сдвиги только в части престижа нефти, заявил... РИА Новости, 02.06.2021
2021-06-02T09:39
2021-06-02T09:39
петербургский международный экономический форум
россия
цены на нефть
николай шульгинов
петербургский международный экономический форум (фонд)
министерство энергетики рф (минэнерго россии)
экономика
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 2 июн - РИА Новости. Говорить о конце нефтяной эры преждевременно - до 2035 года резкого изменения потребления не ожидается, возможны сдвиги только в части престижа нефти, заявил министр энергетики РФ Николай Шульгинов в интервью РИА Новости на полях ПМЭФ."У разных аналитиков оценки разные. Мы к прогнозам присматриваемся и думаем, что до 2035 года резкого изменения точно быть не должно. Хотя в части престижа нефти, наверное, что-то и произойдет", - сказал Шульгинов.По его словам, банки уже пытаются ограничить финансирование проектов, связанных с ископаемым топливом. "Эти ограничения, конечно, могут затронуть и компании ТЭК, увеличить стоимость финансирования. Но сказать, что всё, эра нефти заканчивается, мне кажется, еще преждевременно", - отметил министр.Многие страны стали задумываться об отказе от ископаемого топлива на фоне мировой климатической повестки, тренда на декарбонизацию. Россия также смотрит в эту сторону, но пока не будет полностью отказываться от традиционных источников энергии. Как напомнил Шульгинов, согласно одному из сценариев генеральной схемы развития нефтяной отрасли к 2035 году предусмотрено лишь некоторое снижение добычи.Петербургский международный экономический форум в 2021 году проходит 2-5 июня в очном формате. МИА "Россия сегодня" выступает информационным партнером ПМЭФ.
https://ria.ru/20201113/chubays-1584479641.html
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россия, цены на нефть, николай шульгинов, петербургский международный экономический форум (фонд), министерство энергетики рф (минэнерго россии), экономика

Глава Минэнерго назвал разговоры о конце нефтяной эры преждевременными

09:39 02.06.2021
 
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкСотрудники на нефтяном кусте в районе города Покачи
Сотрудники на нефтяном кусте в районе города Покачи - РИА Новости, 1920, 02.06.2021
© РИА Новости / Илья Питалев
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 2 июн - РИА Новости. Говорить о конце нефтяной эры преждевременно - до 2035 года резкого изменения потребления не ожидается, возможны сдвиги только в части престижа нефти, заявил министр энергетики РФ Николай Шульгинов в интервью РИА Новости на полях ПМЭФ.
"У разных аналитиков оценки разные. Мы к прогнозам присматриваемся и думаем, что до 2035 года резкого изменения точно быть не должно. Хотя в части престижа нефти, наверное, что-то и произойдет", - сказал Шульгинов.
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По его словам, банки уже пытаются ограничить финансирование проектов, связанных с ископаемым топливом. "Эти ограничения, конечно, могут затронуть и компании ТЭК, увеличить стоимость финансирования. Но сказать, что всё, эра нефти заканчивается, мне кажется, еще преждевременно", - отметил министр.
Многие страны стали задумываться об отказе от ископаемого топлива на фоне мировой климатической повестки, тренда на декарбонизацию. Россия также смотрит в эту сторону, но пока не будет полностью отказываться от традиционных источников энергии. Как напомнил Шульгинов, согласно одному из сценариев генеральной схемы развития нефтяной отрасли к 2035 году предусмотрено лишь некоторое снижение добычи.
Петербургский международный экономический форум в 2021 году проходит 2-5 июня в очном формате. МИА "Россия сегодня" выступает информационным партнером ПМЭФ.
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Петербургский международный экономический форумРоссияЦены на нефтьНиколай ШульгиновПетербургский международный экономический форум (фонд)Министерство энергетики РФ (Минэнерго России)Экономика
 
 
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