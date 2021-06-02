https://ria.ru/20210602/neft-1735197229.html

Глава Минэнерго назвал разговоры о конце нефтяной эры преждевременными

Глава Минэнерго назвал разговоры о конце нефтяной эры преждевременными - РИА Новости, 02.06.2021

Глава Минэнерго назвал разговоры о конце нефтяной эры преждевременными

Говорить о конце нефтяной эры преждевременно - до 2035 года резкого изменения потребления не ожидается, возможны сдвиги только в части престижа нефти, заявил... РИА Новости, 02.06.2021

2021-06-02T09:39

2021-06-02T09:39

2021-06-02T09:39

петербургский международный экономический форум

россия

цены на нефть

николай шульгинов

петербургский международный экономический форум (фонд)

министерство энергетики рф (минэнерго россии)

экономика

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 2 июн - РИА Новости. Говорить о конце нефтяной эры преждевременно - до 2035 года резкого изменения потребления не ожидается, возможны сдвиги только в части престижа нефти, заявил министр энергетики РФ Николай Шульгинов в интервью РИА Новости на полях ПМЭФ."У разных аналитиков оценки разные. Мы к прогнозам присматриваемся и думаем, что до 2035 года резкого изменения точно быть не должно. Хотя в части престижа нефти, наверное, что-то и произойдет", - сказал Шульгинов.По его словам, банки уже пытаются ограничить финансирование проектов, связанных с ископаемым топливом. "Эти ограничения, конечно, могут затронуть и компании ТЭК, увеличить стоимость финансирования. Но сказать, что всё, эра нефти заканчивается, мне кажется, еще преждевременно", - отметил министр.Многие страны стали задумываться об отказе от ископаемого топлива на фоне мировой климатической повестки, тренда на декарбонизацию. Россия также смотрит в эту сторону, но пока не будет полностью отказываться от традиционных источников энергии. Как напомнил Шульгинов, согласно одному из сценариев генеральной схемы развития нефтяной отрасли к 2035 году предусмотрено лишь некоторое снижение добычи.Петербургский международный экономический форум в 2021 году проходит 2-5 июня в очном формате. МИА "Россия сегодня" выступает информационным партнером ПМЭФ.

https://ria.ru/20201113/chubays-1584479641.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, цены на нефть, николай шульгинов, петербургский международный экономический форум (фонд), министерство энергетики рф (минэнерго россии), экономика