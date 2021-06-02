https://ria.ru/20210602/neft-1735191560.html

Глава Минэнерго дал прогноз по росту цен на нефть

Глава Минэнерго дал прогноз по росту цен на нефть - РИА Новости, 02.06.2021

Глава Минэнерго дал прогноз по росту цен на нефть

Цены на нефть в ближайшие два-три года останутся на отметке 50-60 долларов, рассказал в интервью РИА Новости на полях ПМЭФ глава Минэнерго Николай Шульгинов. РИА Новости, 02.06.2021

2021-06-02T08:49

2021-06-02T08:49

2021-06-02T09:27

петербургский международный экономический форум

цены на нефть

николай шульгинов

петербургский международный экономический форум (фонд)

министерство энергетики рф (минэнерго россии)

brent

экономика

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 2 июн — РИА Новости. Цены на нефть в ближайшие два-три года останутся на отметке 50-60 долларов, рассказал в интервью РИА Новости на полях ПМЭФ глава Минэнерго Николай Шульгинов.Так он ответил на вопрос о вероятности нового суперцикла на нефтяном рынке и цен в 100 долларов за баррель. Министр напомнил, что спрос на нефть увеличился после того, как США ввели стимулирующие меры, но, с другой стороны, ОПЕК+ ведет политику балансирования спроса и предложения. Поэтому, по мнению Шульгинова, цены вряд ли вернутся к ста долларам."А на далекую перспективу оценки разные: прогнозируют и 50, и 70 долларов за баррель. Но есть неопределенность, энергопереход. Как тут можно загадывать? Компании все равно смотрят за тем, что происходит в мире, думают о низкоуглеродных проектах, о трансуглеродных налогах", — добавил министр.Суперциклом называют длительный период структурного превышения спроса над предложением, который приводит к существенному повышению цен. На рынке нефти в последний раз он наблюдался с 2003 по 2014 год. В начале этого года многие аналитики заговорили о возможности нового суперцикла на фоне агрессивной климатической политики некоторых стран и сохраняющегося давления из-за COVID-19. Так, эксперты JPMorgan и Goldman Sachs допускают рост цен на нефть до 80-100 долларов за баррель уже в этом или в ближайшие годы. О сценарии суперцикла заявляли и в российских компаниях, в частности в "Лукойле".Сейчас нефть марки Brent торгуется вблизи отметки 70 долларов за баррель, а накануне она впервые с 8 марта поднималась выше 71 доллара.Петербургский международный экономический форум в 2021 году проходит со 2 по 5 июня в очном формате. МИА "Россия сегодня" выступает информационным партнером ПМЭФ.

https://ria.ru/20210522/oil-1733279401.html

https://ria.ru/20210217/neft--1597675231.html

https://ria.ru/20210602/pmef-1734901627.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

цены на нефть, николай шульгинов, петербургский международный экономический форум (фонд), министерство энергетики рф (минэнерго россии), brent, экономика