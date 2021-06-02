Глава Минэнерго дал прогноз по росту цен на нефть
08:49 02.06.2021 (обновлено: 09:27 02.06.2021)
С.-ПЕТЕРБУРГ, 2 июн — РИА Новости. Цены на нефть в ближайшие два-три года останутся на отметке 50-60 долларов, рассказал в интервью РИА Новости на полях ПМЭФ глава Минэнерго Николай Шульгинов.
Так он ответил на вопрос о вероятности нового суперцикла на нефтяном рынке и цен в 100 долларов за баррель.
Министр напомнил, что спрос на нефть увеличился после того, как США ввели стимулирующие меры, но, с другой стороны, ОПЕК+ ведет политику балансирования спроса и предложения. Поэтому, по мнению Шульгинова, цены вряд ли вернутся к ста долларам.
"А на далекую перспективу оценки разные: прогнозируют и 50, и 70 долларов за баррель. Но есть неопределенность, энергопереход. Как тут можно загадывать? Компании все равно смотрят за тем, что происходит в мире, думают о низкоуглеродных проектах, о трансуглеродных налогах", — добавил министр.
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Суперциклом называют длительный период структурного превышения спроса над предложением, который приводит к существенному повышению цен. На рынке нефти в последний раз он наблюдался с 2003 по 2014 год.
В начале этого года многие аналитики заговорили о возможности нового суперцикла на фоне агрессивной климатической политики некоторых стран и сохраняющегося давления из-за COVID-19. Так, эксперты JPMorgan и Goldman Sachs допускают рост цен на нефть до 80-100 долларов за баррель уже в этом или в ближайшие годы. О сценарии суперцикла заявляли и в российских компаниях, в частности в "Лукойле".
Сейчас нефть марки Brent торгуется вблизи отметки 70 долларов за баррель, а накануне она впервые с 8 марта поднималась выше 71 доллара.
Петербургский международный экономический форум в 2021 году проходит со 2 по 5 июня в очном формате. МИА "Россия сегодня" выступает информационным партнером ПМЭФ.