https://ria.ru/20210602/navy-1735315663.html

МИД изучает решение Судана пересмотреть соглашение по морской базе

МИД изучает решение Судана пересмотреть соглашение по морской базе - РИА Новости, 02.06.2021

МИД изучает решение Судана пересмотреть соглашение по морской базе

Министерство иностранных дел изучает заявление суданских властей о планах пересмотреть соглашение с Москвой о военной базе на Красном море. РИА Новости, 02.06.2021

2021-06-02T18:20

2021-06-02T18:20

2021-06-02T18:23

михаил богданов

судан

вашингтон (город)

сша

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МОСКВА, 2 июн — РИА Новости. Министерство иностранных дел изучает заявление суданских властей о планах пересмотреть соглашение с Москвой о военной базе на Красном море.Об этом журналистам на полях Петербургского международного экономического форума сообщил замглавы ведомства Михаил Богданов.О таком намерении властей Судана накануне объявил начальник штаба Вооруженных сил страны Мухаммад Усман аль-Хусейн. Он пояснил, что документ приняло предыдущее правительство, но парламент его не ратифицировал.Заявление восточноафриканского государства последовало после того, как США в середине мая исключили Судан из списка стран — пособников терроризма, в котором он фигурировал с 1993 года.Это сняло ограничения на финансовые операции и поставки сельхозпродукции, медикаментов и медицинского оборудования.По мнению востоковеда, эксперта Российского совета по международным делам Елены Супониной, к изменению позиции Хартума могло привести давление США. По словам эксперта, у Вашингтона есть серьезные инструменты влияния на Судан, которые прежде всего связаны с оказанием материально-технической и финансовой помощи.По-другому ситуацию видит посол по особым поручениям МИД Константин Шувалов. На брифинге в МИА "Россия сегодня" он отметил, что российское военно-морское присутствие в Судане "носит весьма ограниченный характер".

https://ria.ru/20210519/sudan-1733008461.html

https://radiosputnik.ria.ru/20210602/sudan-1735213871.html

судан

вашингтон (город)

сша

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михаил богданов, судан, вашингтон (город), сша