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МИД изучает решение Судана пересмотреть соглашение по морской базе
МИД изучает решение Судана пересмотреть соглашение по морской базе - РИА Новости, 02.06.2021
МИД изучает решение Судана пересмотреть соглашение по морской базе
Министерство иностранных дел изучает заявление суданских властей о планах пересмотреть соглашение с Москвой о военной базе на Красном море. РИА Новости, 02.06.2021
2021-06-02T18:20
2021-06-02T18:23
михаил богданов
судан
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сша
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МОСКВА, 2 июн — РИА Новости. Министерство иностранных дел изучает заявление суданских властей о планах пересмотреть соглашение с Москвой о военной базе на Красном море.Об этом журналистам на полях Петербургского международного экономического форума сообщил замглавы ведомства Михаил Богданов.О таком намерении властей Судана накануне объявил начальник штаба Вооруженных сил страны Мухаммад Усман аль-Хусейн. Он пояснил, что документ приняло предыдущее правительство, но парламент его не ратифицировал.Заявление восточноафриканского государства последовало после того, как США в середине мая исключили Судан из списка стран — пособников терроризма, в котором он фигурировал с 1993 года.Это сняло ограничения на финансовые операции и поставки сельхозпродукции, медикаментов и медицинского оборудования.По мнению востоковеда, эксперта Российского совета по международным делам Елены Супониной, к изменению позиции Хартума могло привести давление США. По словам эксперта, у Вашингтона есть серьезные инструменты влияния на Судан, которые прежде всего связаны с оказанием материально-технической и финансовой помощи.По-другому ситуацию видит посол по особым поручениям МИД Константин Шувалов. На брифинге в МИА "Россия сегодня" он отметил, что российское военно-морское присутствие в Судане "носит весьма ограниченный характер".
https://ria.ru/20210519/sudan-1733008461.html
https://radiosputnik.ria.ru/20210602/sudan-1735213871.html
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михаил богданов, судан, вашингтон (город), сша

МИД изучает решение Судана пересмотреть соглашение по морской базе

18:20 02.06.2021 (обновлено: 18:23 02.06.2021)
 
© РИА Новости / Ибрагим Ишак / Перейти в фотобанкФрегат "Адмирал Григорович" в Порт-Судане
Фрегат Адмирал Григорович в Порт-Судане - РИА Новости, 1920, 02.06.2021
© РИА Новости / Ибрагим Ишак
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МОСКВА, 2 июн — РИА Новости. Министерство иностранных дел изучает заявление суданских властей о планах пересмотреть соглашение с Москвой о военной базе на Красном море.
Об этом журналистам на полях Петербургского международного экономического форума сообщил замглавы ведомства Михаил Богданов.
О таком намерении властей Судана накануне объявил начальник штаба Вооруженных сил страны Мухаммад Усман аль-Хусейн. Он пояснил, что документ приняло предыдущее правительство, но парламент его не ратифицировал.
Заявление восточноафриканского государства последовало после того, как США в середине мая исключили Судан из списка стран — пособников терроризма, в котором он фигурировал с 1993 года.
Белый дом, США - РИА Новости, 1920, 19.05.2021
19 мая, 17:57
США исключили Судан из списка стран-пособников терроризма
Это сняло ограничения на финансовые операции и поставки сельхозпродукции, медикаментов и медицинского оборудования.
По мнению востоковеда, эксперта Российского совета по международным делам Елены Супониной, к изменению позиции Хартума могло привести давление США.
"Планы создания российской военной базы сразу вызвали у Вашингтона резкое неприятие. Американское военное командование неоднократно инициировало переговоры с суданскими руководителями по этому поводу. Возможно, заявления о пересмотре договоренности о российской базе явились как раз следствием такого рода давления", — сказала она РИА Новости.
По словам эксперта, у Вашингтона есть серьезные инструменты влияния на Судан, которые прежде всего связаны с оказанием материально-технической и финансовой помощи.
Фрегат Адмирал Григорович в Порт-Судане - РИА Новости, 1920, 02.06.2021
11:22Сказано в эфире
Идет торг: эксперт предположил, с чем связано решение Судана по морской базе России
По-другому ситуацию видит посол по особым поручениям МИД Константин Шувалов. На брифинге в МИА "Россия сегодня" он отметил, что российское военно-морское присутствие в Судане "носит весьма ограниченный характер".
"Не стал бы рассматривать заявление <...> как результат давления США. В этом регионе присутствуют военные силы и корабли многих государств. Джибути, к примеру, предоставляет трем крупным государствам возможность для захода в порты и дозаправки", — заключил дипломат.
 
Михаил БогдановСуданВашингтон (город)США
 
 
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