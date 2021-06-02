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https://ria.ru/20210602/navalnyy-1735265321.html
Суд отклонил иск Навального к ИК-2
Суд отклонил иск Навального к ИК-2 - РИА Новости, 02.06.2021
Суд отклонил иск Навального к ИК-2
Петушинский районный суд Владимирской области оставил без удовлетворения иск Алексея Навального к исправительной колонии № 2 о постановке его на учет как... РИА Новости, 02.06.2021
2021-06-02T15:05
2021-06-02T15:44
замена условного срока навального
россия
бруно лепру
ив роше
вадим кобзев
федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии)
следственный комитет россии (ск рф)
москва
покров
происшествия
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ПЕТУШКИ (Владимирская обл.), 2 июн - РИА Новости. Петушинский районный суд Владимирской области оставил без удовлетворения иск Алексея Навального к исправительной колонии № 2 о постановке его на учет как склонного к побегу, защита обжалует это решение, передает корреспондент РИА Новости."Суд решил административное исковое заявления Алексея Анатольевича... оставить без удовлетворения", - огласила судья Галина Никулова.Адвокат Вадим Кобзев заявил о готовности обжаловать это решение, оговорившись, что добиться его пересмотра "шансов мало". "Мы с этим не согласны, мы это решение будем обжаловать во Владимирском областном суде", - сказал Кобзев.Он отметил, что адвокаты часто посещают Навального. "Мы имеем право ходить в рабочие дни, и почти каждый рабочий день к нему кто-то приходит, пока удаётся", - заявил Кобзев.Также адвокат сообщил, что не знает, когда Навального этапируют обратно из ИК-3 во Владимире в ИК-2 в Покрове.На прениях Навальный заявил, что подал иск, поскольку хочет "нормально спать ночью", он также попросил, чтобы был обозначен срок профучета . "Там ведь нет никакого срока. Мне говорят: "Ну, ты веди себя хорошо, и тебя рано или поздно снимут". Но сколько мне по времени вести себя хорошо? Я не уверен, что у меня хватит терпения вести себя хорошо так долго. Никогда в жизни так долго так хорошо я себя не вел", - добавил Навальный.Суд начал рассмотрение иска 31 мая. Тогда представитель ИК-2 заявила в суде, что считает неправомерным иск Навального, и рассказала, что сокамерники блогера на нарушение непрерывного сна не жаловались. А до этого в колонии отмечали, что Навальный поставлен на учет в учреждении автоматически - после получения этого статуса в СИЗО.Петушинский районный суд 7 июня будет рассматривать еще два иска Навального к ИК-2, первый касается получаемых им газет, из которых вырезаны статьи, второй – отказа в выдаче ему книг.Навальный, отбывающий 3,5-летний срок по делу "Ив Роше", ранее подал к колонии №2 три иска: о цензуре газет, об отказе выдавать книги и признании склонным к побегу – из-за этого статуса, по словам оппозиционера, его регулярно будят по ночам в ходе проверок.Симоновский суд Москвы 2 февраля постановил отменить Навальному условный срок по делу компании "Ив Роше" и заменить его на 3,5 года колонии общего режима. На этом настаивала ФСИН – по данным ведомства, он неоднократно нарушал условия испытательного срока и до задержания был объявлен в розыск. Впоследствии Мосгорсуд утвердил это решение.Дело "Ив Роше" было возбуждено Следственным комитетом по заявлению на тот момент главы представительства этой компании в России гражданина Франции Бруно Лепру. Как установил суд, Навальный с братом Олегом обманом убедили представителей "Ив Роше" заключить договор на перевозки почты с созданной ими фирмой "Главное подписное агентство".Услуги, согласно приговору, предоставлялись по завышенным тарифам и силами другого транспортного предприятия. Общий ущерб, по данным СК РФ, превысил 30 миллионов рублей: 26 миллионов было похищено у "Ив Роше", остальное – у "Межрегиональной процессинговой компании", ставшей, по версии следствия, еще одним объектом махинаций.
https://ria.ru/20210202/navalnyy--1595724685.html
https://ria.ru/20210331/navalnyy-1603698172.html
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замена условного срока навального, россия, бруно лепру, ив роше, вадим кобзев, федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии), следственный комитет россии (ск рф), москва, покров, происшествия, алексей навальный

Суд отклонил иск Навального к ИК-2

15:05 02.06.2021 (обновлено: 15:44 02.06.2021)
 
© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкАлексей Навальный по видеосвязи участвует в заседании Петушинского районного суда Владимирской области
Алексей Навальный по видеосвязи участвует в заседании Петушинского районного суда Владимирской области - РИА Новости, 1920, 02.06.2021
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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ПЕТУШКИ (Владимирская обл.), 2 июн - РИА Новости. Петушинский районный суд Владимирской области оставил без удовлетворения иск Алексея Навального к исправительной колонии № 2 о постановке его на учет как склонного к побегу, защита обжалует это решение, передает корреспондент РИА Новости.
"Суд решил административное исковое заявления Алексея Анатольевича... оставить без удовлетворения", - огласила судья Галина Никулова.
Алексей Навальный на заседании Московского городского суда - РИА Новости, 1920, 02.02.2021
2 февраля, 21:15
"До фонаря на инспекцию". Навального приговорили к реальному сроку
Адвокат Вадим Кобзев заявил о готовности обжаловать это решение, оговорившись, что добиться его пересмотра "шансов мало". "Мы с этим не согласны, мы это решение будем обжаловать во Владимирском областном суде", - сказал Кобзев.
Он отметил, что адвокаты часто посещают Навального. "Мы имеем право ходить в рабочие дни, и почти каждый рабочий день к нему кто-то приходит, пока удаётся", - заявил Кобзев.
Также адвокат сообщил, что не знает, когда Навального этапируют обратно из ИК-3 во Владимире в ИК-2 в Покрове.
Алексей Навальный в зале Бабушкинского районного суда - РИА Новости, 1920, 31.03.2021
31 марта, 20:32
Спастись из "секты" Навального
На прениях Навальный заявил, что подал иск, поскольку хочет "нормально спать ночью", он также попросил, чтобы был обозначен срок профучета . "Там ведь нет никакого срока. Мне говорят: "Ну, ты веди себя хорошо, и тебя рано или поздно снимут". Но сколько мне по времени вести себя хорошо? Я не уверен, что у меня хватит терпения вести себя хорошо так долго. Никогда в жизни так долго так хорошо я себя не вел", - добавил Навальный.
Суд начал рассмотрение иска 31 мая. Тогда представитель ИК-2 заявила в суде, что считает неправомерным иск Навального, и рассказала, что сокамерники блогера на нарушение непрерывного сна не жаловались. А до этого в колонии отмечали, что Навальный поставлен на учет в учреждении автоматически - после получения этого статуса в СИЗО.
Участники несанкционированной акции сторонников Алексея Навального в Москве у площади Трех вокзалов - РИА Новости, 1920, 11.02.2021
11 февраля, 08:00
За что на самом деле борются "революционеры с фонариками"
Петушинский районный суд 7 июня будет рассматривать еще два иска Навального к ИК-2, первый касается получаемых им газет, из которых вырезаны статьи, второй – отказа в выдаче ему книг.
Навальный, отбывающий 3,5-летний срок по делу "Ив Роше", ранее подал к колонии №2 три иска: о цензуре газет, об отказе выдавать книги и признании склонным к побегу – из-за этого статуса, по словам оппозиционера, его регулярно будят по ночам в ходе проверок.
Симоновский суд Москвы 2 февраля постановил отменить Навальному условный срок по делу компании "Ив Роше" и заменить его на 3,5 года колонии общего режима. На этом настаивала ФСИН – по данным ведомства, он неоднократно нарушал условия испытательного срока и до задержания был объявлен в розыск. Впоследствии Мосгорсуд утвердил это решение.
Участники несанкционированной акции сторонников Алексея Навального в Москве идут по Каланчевской улице - РИА Новости, 1920, 15.02.2021
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Как меня учили делать революцию в России
Дело "Ив Роше" было возбуждено Следственным комитетом по заявлению на тот момент главы представительства этой компании в России гражданина Франции Бруно Лепру. Как установил суд, Навальный с братом Олегом обманом убедили представителей "Ив Роше" заключить договор на перевозки почты с созданной ими фирмой "Главное подписное агентство".
Услуги, согласно приговору, предоставлялись по завышенным тарифам и силами другого транспортного предприятия. Общий ущерб, по данным СК РФ, превысил 30 миллионов рублей: 26 миллионов было похищено у "Ив Роше", остальное – у "Межрегиональной процессинговой компании", ставшей, по версии следствия, еще одним объектом махинаций.
 
Замена условного срока НавальногоРоссияБруно ЛепруИв РошеВадим КобзевФедеральная служба исполнения наказаний (ФСИН России)Следственный комитет России (СК РФ)МоскваПокровПроисшествияАлексей Навальный
 
 
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