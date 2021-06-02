https://ria.ru/20210602/navalnyy-1735265321.html

Суд отклонил иск Навального к ИК-2

Суд отклонил иск Навального к ИК-2 - РИА Новости, 02.06.2021

Суд отклонил иск Навального к ИК-2

Петушинский районный суд Владимирской области оставил без удовлетворения иск Алексея Навального к исправительной колонии № 2 о постановке его на учет как... РИА Новости, 02.06.2021

2021-06-02T15:05

2021-06-02T15:05

2021-06-02T15:44

замена условного срока навального

россия

бруно лепру

ив роше

вадим кобзев

федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии)

следственный комитет россии (ск рф)

москва

покров

происшествия

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ПЕТУШКИ (Владимирская обл.), 2 июн - РИА Новости. Петушинский районный суд Владимирской области оставил без удовлетворения иск Алексея Навального к исправительной колонии № 2 о постановке его на учет как склонного к побегу, защита обжалует это решение, передает корреспондент РИА Новости."Суд решил административное исковое заявления Алексея Анатольевича... оставить без удовлетворения", - огласила судья Галина Никулова.Адвокат Вадим Кобзев заявил о готовности обжаловать это решение, оговорившись, что добиться его пересмотра "шансов мало". "Мы с этим не согласны, мы это решение будем обжаловать во Владимирском областном суде", - сказал Кобзев.Он отметил, что адвокаты часто посещают Навального. "Мы имеем право ходить в рабочие дни, и почти каждый рабочий день к нему кто-то приходит, пока удаётся", - заявил Кобзев.Также адвокат сообщил, что не знает, когда Навального этапируют обратно из ИК-3 во Владимире в ИК-2 в Покрове.На прениях Навальный заявил, что подал иск, поскольку хочет "нормально спать ночью", он также попросил, чтобы был обозначен срок профучета . "Там ведь нет никакого срока. Мне говорят: "Ну, ты веди себя хорошо, и тебя рано или поздно снимут". Но сколько мне по времени вести себя хорошо? Я не уверен, что у меня хватит терпения вести себя хорошо так долго. Никогда в жизни так долго так хорошо я себя не вел", - добавил Навальный.Суд начал рассмотрение иска 31 мая. Тогда представитель ИК-2 заявила в суде, что считает неправомерным иск Навального, и рассказала, что сокамерники блогера на нарушение непрерывного сна не жаловались. А до этого в колонии отмечали, что Навальный поставлен на учет в учреждении автоматически - после получения этого статуса в СИЗО.Петушинский районный суд 7 июня будет рассматривать еще два иска Навального к ИК-2, первый касается получаемых им газет, из которых вырезаны статьи, второй – отказа в выдаче ему книг.Навальный, отбывающий 3,5-летний срок по делу "Ив Роше", ранее подал к колонии №2 три иска: о цензуре газет, об отказе выдавать книги и признании склонным к побегу – из-за этого статуса, по словам оппозиционера, его регулярно будят по ночам в ходе проверок.Симоновский суд Москвы 2 февраля постановил отменить Навальному условный срок по делу компании "Ив Роше" и заменить его на 3,5 года колонии общего режима. На этом настаивала ФСИН – по данным ведомства, он неоднократно нарушал условия испытательного срока и до задержания был объявлен в розыск. Впоследствии Мосгорсуд утвердил это решение.Дело "Ив Роше" было возбуждено Следственным комитетом по заявлению на тот момент главы представительства этой компании в России гражданина Франции Бруно Лепру. Как установил суд, Навальный с братом Олегом обманом убедили представителей "Ив Роше" заключить договор на перевозки почты с созданной ими фирмой "Главное подписное агентство".Услуги, согласно приговору, предоставлялись по завышенным тарифам и силами другого транспортного предприятия. Общий ущерб, по данным СК РФ, превысил 30 миллионов рублей: 26 миллионов было похищено у "Ив Роше", остальное – у "Межрегиональной процессинговой компании", ставшей, по версии следствия, еще одним объектом махинаций.

https://ria.ru/20210202/navalnyy--1595724685.html

https://ria.ru/20210331/navalnyy-1603698172.html

https://ria.ru/20210211/navalnyy-1596886135.html

https://ria.ru/20210215/aktsii-1597573861.html

россия

москва

покров

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