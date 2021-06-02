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Религия и мировоззрение
https://ria.ru/20210602/muftiy-1735220945.html
Муфтий объяснил, почему "Меджлис"* не может представлять мусульман Крыма
Муфтий объяснил, почему "Меджлис"* не может представлять мусульман Крыма - РИА Новости, 02.06.2021
Муфтий объяснил, почему "Меджлис"* не может представлять мусульман Крыма
Осужденный лидер запрещенной в России организации "Меджлис крымско-татарского народа"* Рефат Чубаров не может быть представителем мусульманской общины Крыма,... РИА Новости, 02.06.2021
2021-06-02T11:56
2021-06-02T11:57
религия и мировоззрение
россия
ахтем чийгоз
эмирали аблаев
рефат чубаров
русское единство
республика крым
севастополь
справки
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МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. Осужденный лидер запрещенной в России организации "Меджлис крымско-татарского народа"* Рефат Чубаров не может быть представителем мусульманской общины Крыма, заявил РИА Новости член Общественной палаты РФ, председатель Духовного собрания мусульман России (ДСМР) муфтий Альбир Крганов.Верховный суд Крыма во вторник заочно назначил Чубарову, обвиняемому в организации массовых беспорядков в 2014 году, наказание в виде шести лет колонии общего режима и штрафа в размере 200 тысяч рублей. Чубаров находится в международном розыске. После воссоединения Крыма с Россией он покинул полуостров и проживает на Украине, является организатором и инициатором блокад полуострова."Мусульман Крыма представляет сегодня муфтий республики. Около 400 организаций зарегистрированы в составе муфтията Крыма и Севастополя (Таврического муфтията), куда входят и религиозные организации, и учебные заведения, и общественные институты, и они ведут очень слаженную работу. &lt;…&gt; И это очень важно: представлять мусульман Крыма есть кому. Поэтому другому человеку вне страны, вне Крыма, который оторван от реальности жизни, в угоду разных международных политических кругов, в угоду непонятной игры, вписываться и дезинформировать общество - неправильно", - сказал он РИА Новости.Муфтий Духовного управления мусульман Республики Крым и города Севастополь (Таврического муфтията) Эмирали Аблаев и его команда, считает Крганов, в последние годы достигли на полуострове очень хороших результатов. "Это и регистрация организации, это и строительство соборной мечети в Симферополе, и открытие медресе, и ремонт зданий, и сохранение крымско-татарского языка: как известно, он является третьим языком в республике наряду с украинским и русским", - подчеркнул глава ДСМР.Он отметил, что мусульмане Крыма негативно воспринимают политизирование межрелигиозной ситуации в республике. "Любому человеку, чем бы он не прикрывался, общественными институтами или религиозными, нельзя заниматься противозаконной деятельностью, и здесь работает буква закона. Это люди понимают и по ситуации с призывами к беспорядкам, ситуации, когда на границе были проблемы с отключением электрификации, это, конечно же, никак добропорядочные мусульмане воспринимать не могут. Любой человек должен отвечать за те действия, в том числе и противозаконные, перед законом", - заключил муфтий.Российское следствие выяснило, что 25 февраля 2014 года Чубаров поручил организовать массовые беспорядки у здания Верховного совета Крыма своему заместителю Ахтему Чийгозу. Сторонники организации 26 февраля попытались оттеснить от здания правительства митингующих - членов политической партии "Русское единство" и их сторонников. В результате беспорядков было сорвано внеочередное заседание сессии депутатов Верховного совета, в ходе столкновений два человека погибли, а минимум 80 человек получили травмы.* Экстремистская организация, запрещенная в России
https://ria.ru/20210601/chubarov-1735108987.html
https://ria.ru/20210601/samolet-1735072424.html
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россия, ахтем чийгоз, эмирали аблаев, рефат чубаров, русское единство, республика крым, севастополь, справки

Муфтий объяснил, почему "Меджлис"* не может представлять мусульман Крыма

11:56 02.06.2021 (обновлено: 11:57 02.06.2021)
 
© Пресс-служба ДСМРглава Духовного собрания мусульман России (ДСМР) муфтий Альбир Крганов
глава Духовного собрания мусульман России (ДСМР) муфтий Альбир Крганов
© Пресс-служба ДСМР
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МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. Осужденный лидер запрещенной в России организации "Меджлис крымско-татарского народа"* Рефат Чубаров не может быть представителем мусульманской общины Крыма, заявил РИА Новости член Общественной палаты РФ, председатель Духовного собрания мусульман России (ДСМР) муфтий Альбир Крганов.
Верховный суд Крыма во вторник заочно назначил Чубарову, обвиняемому в организации массовых беспорядков в 2014 году, наказание в виде шести лет колонии общего режима и штрафа в размере 200 тысяч рублей. Чубаров находится в международном розыске. После воссоединения Крыма с Россией он покинул полуостров и проживает на Украине, является организатором и инициатором блокад полуострова.
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"Мусульман Крыма представляет сегодня муфтий республики. Около 400 организаций зарегистрированы в составе муфтията Крыма и Севастополя (Таврического муфтията), куда входят и религиозные организации, и учебные заведения, и общественные институты, и они ведут очень слаженную работу. <…> И это очень важно: представлять мусульман Крыма есть кому. Поэтому другому человеку вне страны, вне Крыма, который оторван от реальности жизни, в угоду разных международных политических кругов, в угоду непонятной игры, вписываться и дезинформировать общество - неправильно", - сказал он РИА Новости.
Муфтий Духовного управления мусульман Республики Крым и города Севастополь (Таврического муфтията) Эмирали Аблаев и его команда, считает Крганов, в последние годы достигли на полуострове очень хороших результатов. "Это и регистрация организации, это и строительство соборной мечети в Симферополе, и открытие медресе, и ремонт зданий, и сохранение крымско-татарского языка: как известно, он является третьим языком в республике наряду с украинским и русским", - подчеркнул глава ДСМР.
Он отметил, что мусульмане Крыма негативно воспринимают политизирование межрелигиозной ситуации в республике. "Любому человеку, чем бы он не прикрывался, общественными институтами или религиозными, нельзя заниматься противозаконной деятельностью, и здесь работает буква закона. Это люди понимают и по ситуации с призывами к беспорядкам, ситуации, когда на границе были проблемы с отключением электрификации, это, конечно же, никак добропорядочные мусульмане воспринимать не могут. Любой человек должен отвечать за те действия, в том числе и противозаконные, перед законом", - заключил муфтий.
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Российское следствие выяснило, что 25 февраля 2014 года Чубаров поручил организовать массовые беспорядки у здания Верховного совета Крыма своему заместителю Ахтему Чийгозу. Сторонники организации 26 февраля попытались оттеснить от здания правительства митингующих - членов политической партии "Русское единство" и их сторонников. В результате беспорядков было сорвано внеочередное заседание сессии депутатов Верховного совета, в ходе столкновений два человека погибли, а минимум 80 человек получили травмы.
* Экстремистская организация, запрещенная в России
 
Религия и мировоззрениеРоссияАхтем ЧийгозЭмирали АблаевРефат ЧубаровРусское единствоРеспублика КрымСевастопольСправки
 
 
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