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МСП планирует к 2025 году расширить рынки сбыта
МСП планирует к 2025 году расширить рынки сбыта - РИА Новости, 02.06.2021
МСП планирует к 2025 году расширить рынки сбыта
Почти вдвое больше компаний малого и среднего бизнеса станут поставщиками крупнейших заказчиков уже к 2025 году, сообщила Корпорация МСП. РИА Новости, 02.06.2021
2021-06-02T13:56
2021-06-02T13:56
петербургский международный экономический форум
корпорация мсп
петербургский международный экономический форум (фонд)
технологии
экономика
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 2 июн - РИА Новости. Почти вдвое больше компаний малого и среднего бизнеса станут поставщиками крупнейших заказчиков уже к 2025 году, сообщила Корпорация МСП.Такая цель содержится в новой стратегии развития корпорации, которая была представлена на ПМЭФ. Корпорация продолжит следить за соблюдением квоты покупок по 223-ФЗ (о закупках юрлиц с госучастием) и будет помогать расширять рынки сбыта для компаний МСП.В корпорации ожидают, что постановление о расширении пула заказчиков, обязанных закупать продукцию МСП, более чем в 10 раз – с 1,8 тысячи до 20 тысяч, а также об увеличении доли обязательных закупок до 30% в ближайшее время будет внесено в правительство. В таком случае предприниматели смогут сформировать дополнительный рынок сбыта объемом 1 триллион рублей."В рамках обновленной стратегии Корпорации МСП мы готовы довести объем закупок у МСП до 5,1 триллиона рублей. Что очень важно – это хоть и амбициозная цифра, она вполне достижима. Во-первых, компании МСП сегодня делают такую продукцию и оказывают такие услуги, которые действительно востребованы даже у самых требовательных игроков. Во-вторых, они гибче более крупных конкурентов, часто быстрее могут подстроиться под изменения рынка, требования заказчиков. В-третьих, сами МСП научились видеть в закупках надежный стабильный рынок сбыта", – прокомментировал гендиректор корпорации Александр Исаевич.По итогам 2020 года объем закупок у компаний малого и среднего бизнеса был 3,9 триллиона рублей.Также Исаевич рассказал, что отдельным направлением будет развитие сегмента корпоративных закупок малого объема. "По нашим оценкам, за счет цифровизации и стандартизации правил для предпринимателей к 2025 году это позволит "обелить" 400 миллиардов рублей", – подчеркнул он.
https://ria.ru/20210519/msp-1732918398.html
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корпорация мсп, петербургский международный экономический форум (фонд), технологии, экономика

МСП планирует к 2025 году расширить рынки сбыта

13:56 02.06.2021
 
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкМужчина с портфелем
Мужчина с портфелем - РИА Новости, 1920, 02.06.2021
© РИА Новости / Илья Питалев
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 2 июн - РИА Новости. Почти вдвое больше компаний малого и среднего бизнеса станут поставщиками крупнейших заказчиков уже к 2025 году, сообщила Корпорация МСП.
Такая цель содержится в новой стратегии развития корпорации, которая была представлена на ПМЭФ. Корпорация продолжит следить за соблюдением квоты покупок по 223-ФЗ (о закупках юрлиц с госучастием) и будет помогать расширять рынки сбыта для компаний МСП.
"К 2025 году 220 тысяч компаний малого и среднего бизнеса будут поставлять свои товары и услуги крупнейшим заказчикам. Для сравнения, по итогам 2020 года этот показатель был почти в два раз ниже – 122 тысячи", - сообщила корпорация.
В корпорации ожидают, что постановление о расширении пула заказчиков, обязанных закупать продукцию МСП, более чем в 10 раз – с 1,8 тысячи до 20 тысяч, а также об увеличении доли обязательных закупок до 30% в ближайшее время будет внесено в правительство. В таком случае предприниматели смогут сформировать дополнительный рынок сбыта объемом 1 триллион рублей.
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"В рамках обновленной стратегии Корпорации МСП мы готовы довести объем закупок у МСП до 5,1 триллиона рублей. Что очень важно – это хоть и амбициозная цифра, она вполне достижима. Во-первых, компании МСП сегодня делают такую продукцию и оказывают такие услуги, которые действительно востребованы даже у самых требовательных игроков. Во-вторых, они гибче более крупных конкурентов, часто быстрее могут подстроиться под изменения рынка, требования заказчиков. В-третьих, сами МСП научились видеть в закупках надежный стабильный рынок сбыта", – прокомментировал гендиректор корпорации Александр Исаевич.
По итогам 2020 года объем закупок у компаний малого и среднего бизнеса был 3,9 триллиона рублей.
Также Исаевич рассказал, что отдельным направлением будет развитие сегмента корпоративных закупок малого объема. "По нашим оценкам, за счет цифровизации и стандартизации правил для предпринимателей к 2025 году это позволит "обелить" 400 миллиардов рублей", – подчеркнул он.
Логотип ПМЭФ-2021 в центре аккредитации №1 Петербургского международного экономического форума - 2021 в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 1920, 02.06.2021
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Петербургский международный экономический форумКорпорация МСППетербургский международный экономический форум (фонд)ТехнологииЭкономика
 
 
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