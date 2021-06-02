https://ria.ru/20210602/msp-1735248498.html

МСП планирует к 2025 году расширить рынки сбыта

МСП планирует к 2025 году расширить рынки сбыта - РИА Новости, 02.06.2021

МСП планирует к 2025 году расширить рынки сбыта

Почти вдвое больше компаний малого и среднего бизнеса станут поставщиками крупнейших заказчиков уже к 2025 году, сообщила Корпорация МСП. РИА Новости, 02.06.2021

2021-06-02T13:56

2021-06-02T13:56

2021-06-02T13:56

петербургский международный экономический форум

корпорация мсп

петербургский международный экономический форум (фонд)

технологии

экономика

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/0c/04/1587741784_0:58:3076:1788_1920x0_80_0_0_35d1cd8e6ec088ae8bb4e7daa0c7c235.jpg

С.-ПЕТЕРБУРГ, 2 июн - РИА Новости. Почти вдвое больше компаний малого и среднего бизнеса станут поставщиками крупнейших заказчиков уже к 2025 году, сообщила Корпорация МСП.Такая цель содержится в новой стратегии развития корпорации, которая была представлена на ПМЭФ. Корпорация продолжит следить за соблюдением квоты покупок по 223-ФЗ (о закупках юрлиц с госучастием) и будет помогать расширять рынки сбыта для компаний МСП.В корпорации ожидают, что постановление о расширении пула заказчиков, обязанных закупать продукцию МСП, более чем в 10 раз – с 1,8 тысячи до 20 тысяч, а также об увеличении доли обязательных закупок до 30% в ближайшее время будет внесено в правительство. В таком случае предприниматели смогут сформировать дополнительный рынок сбыта объемом 1 триллион рублей."В рамках обновленной стратегии Корпорации МСП мы готовы довести объем закупок у МСП до 5,1 триллиона рублей. Что очень важно – это хоть и амбициозная цифра, она вполне достижима. Во-первых, компании МСП сегодня делают такую продукцию и оказывают такие услуги, которые действительно востребованы даже у самых требовательных игроков. Во-вторых, они гибче более крупных конкурентов, часто быстрее могут подстроиться под изменения рынка, требования заказчиков. В-третьих, сами МСП научились видеть в закупках надежный стабильный рынок сбыта", – прокомментировал гендиректор корпорации Александр Исаевич.По итогам 2020 года объем закупок у компаний малого и среднего бизнеса был 3,9 триллиона рублей.Также Исаевич рассказал, что отдельным направлением будет развитие сегмента корпоративных закупок малого объема. "По нашим оценкам, за счет цифровизации и стандартизации правил для предпринимателей к 2025 году это позволит "обелить" 400 миллиардов рублей", – подчеркнул он.

https://ria.ru/20210519/msp-1732918398.html

https://ria.ru/20210602/byudzhet-1735187639.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

корпорация мсп, петербургский международный экономический форум (фонд), технологии, экономика