Строительство второго моста через Обь в Югре могут начать в 2021 году
С.-ПЕТЕРБУРГ, 2 июн - РИА Новости. Строительство второго крупного моста через реку Обь в Ханты-Мансийском автономном округе могут начать в 2021 году, средства в бюджете Югры в рамках софинансирования проекта заложены, сообщила глава региона Наталья Комарова в интервью РИА Новости в рамках Петербургского международного экономического форума.
Ранее сообщалось о проектировании второго моста через Обь в Сургутском районе, который, как предполагается, станет частью федеральной трассы Тюмень - Сургут - Новый Уренгой - Надым - Салехард. Первый мост протяженностью более двух километров был возведен за пять лет и открыт в 2000 году. В начале 2018 года губернатор Югры отмечала, что он давно исчерпал свой ресурс с точки зрения проходимости и сегодня используется интенсивнее, чем было предусмотрено проектным решением.
Как отметила Комарова в среду, протяженность будущего мостового перехода составит 1,7 километра, а с подъездными путями - свыше 43 километров. По ее словам, специалисты разработали проектно-сметную документацию, которая проходит государственную экспертизу, и в июле, в соответствии с контрактом, в правительстве Югры ожидают выдачу заключений на этот проект.
"Правительство региона включило этот проект в государственную программу и обеспечивает бюджетное финансирование в объеме, необходимом, чтобы мы могли - по новым правилам, это теперь допустимо - продать контракт уже в этом году и начать работу", - сказала Комарова.
Власти округа также сотрудничают с правительством РФ в этом направлении, кроме того, формируется финансово-экономическая модель сопровождения проекта на условиях софинансирования: 60% - за счет федерального бюджета, 40% - за счет средств округа, уточнила губернатор Югры.
"Возможно привлечение и внебюджетных средств в том же соотношении. Мы заинтересованы в создании этого объекта, речь идет не только о регионе, но и об интересах государства - мост имеет государственное значение... Деньги в бюджете заложены с нашей стороны", - добавила Комарова.
Петербургский международный экономический форум в 2021 году проходит 2-5 июня в очном формате. РИА Новости выступает информационным партнером ПМЭФ.