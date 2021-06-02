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Иллюстрация - Ханты-Мансийский Автономный Округ
Ханты-Мансийский Автономный Округ
https://ria.ru/20210602/most-1735272328.html
Строительство второго моста через Обь в Югре могут начать в 2021 году
Строительство второго моста через Обь в Югре могут начать в 2021 году - РИА Новости, 02.06.2021
Строительство второго моста через Обь в Югре могут начать в 2021 году
Строительство второго крупного моста через реку Обь в Ханты-Мансийском автономном округе могут начать в 2021 году, средства в бюджете Югры в рамках... РИА Новости, 02.06.2021
2021-06-02T15:36
2021-06-02T15:36
ханты-мансийский автономный округ
петербургский международный экономический форум (фонд)
наталья комарова
обь
тюмень
сургутский район
экономика
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 2 июн - РИА Новости. Строительство второго крупного моста через реку Обь в Ханты-Мансийском автономном округе могут начать в 2021 году, средства в бюджете Югры в рамках софинансирования проекта заложены, сообщила глава региона Наталья Комарова в интервью РИА Новости в рамках Петербургского международного экономического форума.Ранее сообщалось о проектировании второго моста через Обь в Сургутском районе, который, как предполагается, станет частью федеральной трассы Тюмень - Сургут - Новый Уренгой - Надым - Салехард. Первый мост протяженностью более двух километров был возведен за пять лет и открыт в 2000 году. В начале 2018 года губернатор Югры отмечала, что он давно исчерпал свой ресурс с точки зрения проходимости и сегодня используется интенсивнее, чем было предусмотрено проектным решением.Как отметила Комарова в среду, протяженность будущего мостового перехода составит 1,7 километра, а с подъездными путями - свыше 43 километров. По ее словам, специалисты разработали проектно-сметную документацию, которая проходит государственную экспертизу, и в июле, в соответствии с контрактом, в правительстве Югры ожидают выдачу заключений на этот проект."Правительство региона включило этот проект в государственную программу и обеспечивает бюджетное финансирование в объеме, необходимом, чтобы мы могли - по новым правилам, это теперь допустимо - продать контракт уже в этом году и начать работу", - сказала Комарова.Власти округа также сотрудничают с правительством РФ в этом направлении, кроме того, формируется финансово-экономическая модель сопровождения проекта на условиях софинансирования: 60% - за счет федерального бюджета, 40% - за счет средств округа, уточнила губернатор Югры."Возможно привлечение и внебюджетных средств в том же соотношении. Мы заинтересованы в создании этого объекта, речь идет не только о регионе, но и об интересах государства - мост имеет государственное значение... Деньги в бюджете заложены с нашей стороны", - добавила Комарова.Петербургский международный экономический форум в 2021 году проходит 2-5 июня в очном формате. РИА Новости выступает информационным партнером ПМЭФ.
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петербургский международный экономический форум (фонд), наталья комарова, обь, тюмень, сургутский район, экономика

Строительство второго моста через Обь в Югре могут начать в 2021 году

15:36 02.06.2021
 
© РИА Новости / Руслан КривобокКорпоративное волонтерство обсудят на форуме в Ханты-Мансийске
Корпоративное волонтерство обсудят на форуме в Ханты-Мансийске - РИА Новости, 1920, 02.06.2021
© РИА Новости / Руслан Кривобок
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 2 июн - РИА Новости. Строительство второго крупного моста через реку Обь в Ханты-Мансийском автономном округе могут начать в 2021 году, средства в бюджете Югры в рамках софинансирования проекта заложены, сообщила глава региона Наталья Комарова в интервью РИА Новости в рамках Петербургского международного экономического форума.
Ранее сообщалось о проектировании второго моста через Обь в Сургутском районе, который, как предполагается, станет частью федеральной трассы Тюмень - Сургут - Новый Уренгой - Надым - Салехард. Первый мост протяженностью более двух километров был возведен за пять лет и открыт в 2000 году. В начале 2018 года губернатор Югры отмечала, что он давно исчерпал свой ресурс с точки зрения проходимости и сегодня используется интенсивнее, чем было предусмотрено проектным решением.
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Как отметила Комарова в среду, протяженность будущего мостового перехода составит 1,7 километра, а с подъездными путями - свыше 43 километров. По ее словам, специалисты разработали проектно-сметную документацию, которая проходит государственную экспертизу, и в июле, в соответствии с контрактом, в правительстве Югры ожидают выдачу заключений на этот проект.
"Правительство региона включило этот проект в государственную программу и обеспечивает бюджетное финансирование в объеме, необходимом, чтобы мы могли - по новым правилам, это теперь допустимо - продать контракт уже в этом году и начать работу", - сказала Комарова.
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Власти округа также сотрудничают с правительством РФ в этом направлении, кроме того, формируется финансово-экономическая модель сопровождения проекта на условиях софинансирования: 60% - за счет федерального бюджета, 40% - за счет средств округа, уточнила губернатор Югры.
"Возможно привлечение и внебюджетных средств в том же соотношении. Мы заинтересованы в создании этого объекта, речь идет не только о регионе, но и об интересах государства - мост имеет государственное значение... Деньги в бюджете заложены с нашей стороны", - добавила Комарова.
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Ханты-Мансийский Автономный ОкругПетербургский международный экономический форум (фонд)Наталья КомароваОбьТюменьСургутский районЭкономика
 
 
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