В России пересмотрят перечень моногородов
03:05 02.06.2021 (обновлено: 10:02 02.06.2021)
С.-ПЕТЕРБУРГ, 2 июн - РИА Новости. Минэкономразвития России работает над пересмотром перечня российских моногородов, несколько десятков из них уже стали территориями с устойчивой экономикой, сообщила в интервью РИА Новости главный управляющий партнер по городскому развитию ВЭБ.РФ, генеральный директор Фонда развития моногородов Ирина Макиева.
Моногород - населенный пункт, не менее 20% рабочего населения которого занято на градообразующем предприятии. Вопрос о пересмотре перечня таких городов России обсуждается еще с 2019 года. В марте в Совете Федерации заявили, что количество моногородов уменьшат с 319 до 200.
"Вопрос о пересмотре перечня стоит давно. Эту работу проводит министерство экономического развития. Мы будем работать по тому перечню, который определит правительство", - сказала Макиева в интервью РИА Новости.
Говоря о текущем списке, она отметила, что несколько десятков моногородов уже стали "городами с устойчивой экономикой".
"Мы это видим и очень рады таким результатам. Моногорода сделали все возможное и невозможное, чтобы изменить структуру своей экономики – перейти от зависимости к устойчивому развитию", - подчеркнула гендиректор фонда.
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