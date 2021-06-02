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https://ria.ru/20210602/monogorod-1735182276.html
В России пересмотрят перечень моногородов
В России пересмотрят перечень моногородов - РИА Новости, 02.06.2021
В России пересмотрят перечень моногородов
Минэкономразвития России работает над пересмотром перечня российских моногородов, несколько десятков из них уже стали территориями с устойчивой экономикой,... РИА Новости, 02.06.2021
2021-06-02T03:05
2021-06-02T10:02
петербургский международный экономический форум
ирина макиева
министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)
общество
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 2 июн - РИА Новости. Минэкономразвития России работает над пересмотром перечня российских моногородов, несколько десятков из них уже стали территориями с устойчивой экономикой, сообщила в интервью РИА Новости главный управляющий партнер по городскому развитию ВЭБ.РФ, генеральный директор Фонда развития моногородов Ирина Макиева.Моногород - населенный пункт, не менее 20% рабочего населения которого занято на градообразующем предприятии. Вопрос о пересмотре перечня таких городов России обсуждается еще с 2019 года. В марте в Совете Федерации заявили, что количество моногородов уменьшат с 319 до 200.Говоря о текущем списке, она отметила, что несколько десятков моногородов уже стали "городами с устойчивой экономикой"."Мы это видим и очень рады таким результатам. Моногорода сделали все возможное и невозможное, чтобы изменить структуру своей экономики – перейти от зависимости к устойчивому развитию", - подчеркнула гендиректор фонда.
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ирина макиева, министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии), общество

В России пересмотрят перечень моногородов

03:05 02.06.2021 (обновлено: 10:02 02.06.2021)
 
© РИА Новости / Дмитрий Коробейников / Перейти в фотобанкВид на город Новокузнецк
Вид на город Новокузнецк - РИА Новости, 1920, 02.06.2021
© РИА Новости / Дмитрий Коробейников
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 2 июн - РИА Новости. Минэкономразвития России работает над пересмотром перечня российских моногородов, несколько десятков из них уже стали территориями с устойчивой экономикой, сообщила в интервью РИА Новости главный управляющий партнер по городскому развитию ВЭБ.РФ, генеральный директор Фонда развития моногородов Ирина Макиева.
Моногород - населенный пункт, не менее 20% рабочего населения которого занято на градообразующем предприятии. Вопрос о пересмотре перечня таких городов России обсуждается еще с 2019 года. В марте в Совете Федерации заявили, что количество моногородов уменьшат с 319 до 200.
"Вопрос о пересмотре перечня стоит давно. Эту работу проводит министерство экономического развития. Мы будем работать по тому перечню, который определит правительство", - сказала Макиева в интервью РИА Новости.
Говоря о текущем списке, она отметила, что несколько десятков моногородов уже стали "городами с устойчивой экономикой".
"Мы это видим и очень рады таким результатам. Моногорода сделали все возможное и невозможное, чтобы изменить структуру своей экономики – перейти от зависимости к устойчивому развитию", - подчеркнула гендиректор фонда.
Заместитель председателя Внешэкономбанка Ирина Макиева - РИА Новости, 1920, 26.06.2020
26 июня 2020, 10:30
Макиева: моногородам на восстановление нужно шесть миллиардов рублей
 
Петербургский международный экономический форумИрина МакиеваМинистерство экономического развития РФ (Минэкономразвития России)Общество
 
 
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