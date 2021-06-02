https://ria.ru/20210602/monogorod-1735182276.html

В России пересмотрят перечень моногородов

В России пересмотрят перечень моногородов - РИА Новости, 02.06.2021

В России пересмотрят перечень моногородов

Минэкономразвития России работает над пересмотром перечня российских моногородов, несколько десятков из них уже стали территориями с устойчивой экономикой,... РИА Новости, 02.06.2021

2021-06-02T03:05

2021-06-02T03:05

2021-06-02T10:02

петербургский международный экономический форум

ирина макиева

министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)

общество

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 2 июн - РИА Новости. Минэкономразвития России работает над пересмотром перечня российских моногородов, несколько десятков из них уже стали территориями с устойчивой экономикой, сообщила в интервью РИА Новости главный управляющий партнер по городскому развитию ВЭБ.РФ, генеральный директор Фонда развития моногородов Ирина Макиева.Моногород - населенный пункт, не менее 20% рабочего населения которого занято на градообразующем предприятии. Вопрос о пересмотре перечня таких городов России обсуждается еще с 2019 года. В марте в Совете Федерации заявили, что количество моногородов уменьшат с 319 до 200.Говоря о текущем списке, она отметила, что несколько десятков моногородов уже стали "городами с устойчивой экономикой"."Мы это видим и очень рады таким результатам. Моногорода сделали все возможное и невозможное, чтобы изменить структуру своей экономики – перейти от зависимости к устойчивому развитию", - подчеркнула гендиректор фонда.

https://ria.ru/20200626/1573499493.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

ирина макиева, министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии), общество