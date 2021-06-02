https://ria.ru/20210602/minzdrav-1735257995.html

В Минздраве изучат применение "Спутник V" и "КовиВак" у онкобольных

В Минздраве изучат применение "Спутник V" и "КовиВак" у онкобольных - РИА Новости, 02.06.2021

В Минздраве изучат применение "Спутник V" и "КовиВак" у онкобольных

Дизайн клинических исследований применения вакцин от коронавируса "Спутник V" и "КовиВак" уже разработан, по вакцине "Спутник V" все готово к началу, заявил в... РИА Новости, 02.06.2021

2021-06-02T14:36

2021-06-02T14:36

2021-06-02T14:36

распространение коронавируса

вакцина "ковивак"

вакцина "спутник v"

коронавирус covid-19

россия

петербургский международный экономический форум (фонд)

вакцины

андрей каприн

здоровье - общество

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 2 июн - РИА Новости. Дизайн клинических исследований применения вакцин от коронавируса "Спутник V" и "КовиВак" уже разработан, по вакцине "Спутник V" все готово к началу, заявил в интервью РИА Новости главный внештатный онколог Минздрава РФ Андрей Каприн."Чего удалось добиться уже точно? За 3 месяца и после трех месяцев специального лечения, мы поняли, что больных можно прививать. Теперь мы понимаем, что нужно отрабатывать дизайн исследования. Они сейчас разработаны министерством здравоохранения и вот-вот выйдут... "Спутник V" мы уже готовы, и с институтом Чумакова подготовлен дизайн-проект по исследованию", - сказал Каприн на полях ПМЭФ.Вакцинация от коронавируса проводится во всех регионах РФ. Минздрав России в августе 2020 года зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики COVID-19, разработанную НИЦЭМ имени Гамалеи. Она получила название "Спутник V". Также в России созданы вакцины от COVID-19 – "ЭпиВакКорона" от центра "Вектор" Роспотребнадзора и "КовиВак", разработанная Центром имени Чумакова РАН. В начале мая стало известно о регистрации четвертой отечественной вакцины "Спутник Лайт".Петербургский международный экономический форум в 2021 году проходит 2-5 июня в очном формате. РИА Новости выступает информационным партнером ПМЭФ.

https://ria.ru/20210602/sputnikv-1735252804.html

https://ria.ru/20210530/vaktsina-1734804615.html

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вакцина "ковивак", вакцина "спутник v", коронавирус covid-19, россия, петербургский международный экономический форум (фонд), вакцины, андрей каприн, здоровье - общество, министерство здравоохранения рф (минздрав россии)