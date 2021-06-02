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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210602/minzdrav-1735257995.html
В Минздраве изучат применение "Спутник V" и "КовиВак" у онкобольных
В Минздраве изучат применение "Спутник V" и "КовиВак" у онкобольных - РИА Новости, 02.06.2021
В Минздраве изучат применение "Спутник V" и "КовиВак" у онкобольных
Дизайн клинических исследований применения вакцин от коронавируса "Спутник V" и "КовиВак" уже разработан, по вакцине "Спутник V" все готово к началу, заявил в... РИА Новости, 02.06.2021
2021-06-02T14:36
2021-06-02T14:36
распространение коронавируса
вакцина "ковивак"
вакцина "спутник v"
коронавирус covid-19
россия
петербургский международный экономический форум (фонд)
вакцины
андрей каприн
здоровье - общество
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 2 июн - РИА Новости. Дизайн клинических исследований применения вакцин от коронавируса "Спутник V" и "КовиВак" уже разработан, по вакцине "Спутник V" все готово к началу, заявил в интервью РИА Новости главный внештатный онколог Минздрава РФ Андрей Каприн."Чего удалось добиться уже точно? За 3 месяца и после трех месяцев специального лечения, мы поняли, что больных можно прививать. Теперь мы понимаем, что нужно отрабатывать дизайн исследования. Они сейчас разработаны министерством здравоохранения и вот-вот выйдут... "Спутник V" мы уже готовы, и с институтом Чумакова подготовлен дизайн-проект по исследованию", - сказал Каприн на полях ПМЭФ.Вакцинация от коронавируса проводится во всех регионах РФ. Минздрав России в августе 2020 года зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики COVID-19, разработанную НИЦЭМ имени Гамалеи. Она получила название "Спутник V". Также в России созданы вакцины от COVID-19 – "ЭпиВакКорона" от центра "Вектор" Роспотребнадзора и "КовиВак", разработанная Центром имени Чумакова РАН. В начале мая стало известно о регистрации четвертой отечественной вакцины "Спутник Лайт".Петербургский международный экономический форум в 2021 году проходит 2-5 июня в очном формате. РИА Новости выступает информационным партнером ПМЭФ.
https://ria.ru/20210602/sputnikv-1735252804.html
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вакцина "ковивак", вакцина "спутник v", коронавирус covid-19, россия, петербургский международный экономический форум (фонд), вакцины, андрей каприн, здоровье - общество, министерство здравоохранения рф (минздрав россии)

В Минздраве изучат применение "Спутник V" и "КовиВак" у онкобольных

14:36 02.06.2021
 
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 2 июн - РИА Новости. Дизайн клинических исследований применения вакцин от коронавируса "Спутник V" и "КовиВак" уже разработан, по вакцине "Спутник V" все готово к началу, заявил в интервью РИА Новости главный внештатный онколог Минздрава РФ Андрей Каприн.
"Чего удалось добиться уже точно? За 3 месяца и после трех месяцев специального лечения, мы поняли, что больных можно прививать. Теперь мы понимаем, что нужно отрабатывать дизайн исследования. Они сейчас разработаны министерством здравоохранения и вот-вот выйдут... "Спутник V" мы уже готовы, и с институтом Чумакова подготовлен дизайн-проект по исследованию", - сказал Каприн на полях ПМЭФ.
Российская вакцина против COVID-19 Спутник V (Гам-КОВИД-Вак) - РИА Новости, 1920, 02.06.2021
14:13
Минздрав надеется на регистрацию "Спутник V" ВОЗ и ЕМА в ближайшие месяцы
Вакцинация от коронавируса проводится во всех регионах РФ. Минздрав России в августе 2020 года зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики COVID-19, разработанную НИЦЭМ имени Гамалеи. Она получила название "Спутник V". Также в России созданы вакцины от COVID-19 – "ЭпиВакКорона" от центра "Вектор" Роспотребнадзора и "КовиВак", разработанная Центром имени Чумакова РАН. В начале мая стало известно о регистрации четвертой отечественной вакцины "Спутник Лайт".
Петербургский международный экономический форум в 2021 году проходит 2-5 июня в очном формате. РИА Новости выступает информационным партнером ПМЭФ.
Вакцина Sputnik V - РИА Новости, 1920, 30.05.2021
30 мая, 13:50Распространение коронавируса
Глава РФПИ рассказал об ажиотажном спросе на "Спутник V" во всем мире
 
Распространение коронавирусаВакцина "КовиВак"Вакцина "Спутник V"Коронавирус COVID-19РоссияПетербургский международный экономический форум (фонд)ВакциныАндрей КапринЗдоровье - ОбществоМинистерство здравоохранения РФ (Минздрав России)
 
 
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