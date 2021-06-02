https://ria.ru/20210602/minsk-1735213771.html

Минск обратится в ICAO из-за ограничений на полеты авиакомпаний

Минск обратится в ICAO из-за ограничений на полеты авиакомпаний - РИА Новости, 02.06.2021

Минск обратится в ICAO из-за ограничений на полеты авиакомпаний

Белоруссия намерена обратиться в ИКАО в связи с запретом некоторых стран на использование своего воздушного пространства в отношении белорусских... РИА Новости, 02.06.2021

2021-06-02T11:22

2021-06-02T11:22

2021-06-02T11:35

ryanair

белавиа

международная организация гражданской авиации

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МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. Белоруссия намерена обратиться в ИКАО в связи с запретом некоторых стран на использование своего воздушного пространства в отношении белорусских авиаперевозчиков, сообщает министерство транспорта и коммуникаций Белоруссии."Принятое Украиной в одностороннем порядке решение об ограничении использования воздушного пространства Украины белорусскими воздушными судами нарушает положения Чикагской конвенции о международной гражданской авиации 1944 года и Соглашения между правительством Республики Беларусь и правительством Украины о воздушном сообщении 1995 года, которые запрещают дискриминацию иностранных воздушных судов по национальному признаку при введении внутригосударственных правил и запретов, касающихся допуска на территорию таких воздушных судов. Введение данного ограничения, наносящего ущерб белорусской авиакомпании "Белавиа" и лицам, пользующимся ее услугами, было осуществлено без предварительных переговоров для урегулирования возможных разногласий, что также является нарушением Украиной своих международно-правовых обязательств в отношении Беларуси", - приводится комментарий департамента по авиации на сайте министерства.В департаменте отметили, что с учетом инцидентов с самолетом авиакомпании "Сибирь", сбитым в ходе проведения учений войск противовоздушной обороны Украины в 2001 году, и самолетом авиакомпании "Malaysia Airlines", сбитым над территорией восточной части Украины в 2014 году, а также угрозы в 2016 году применения военной силы в отношении воздушного судна авиакомпании "Белавиа" возникают сомнения в достаточности обеспечения Украиной безопасности полетов и авиационной безопасности, а также в объективности и неполитизированности ее в оценке способности Белоруссии обеспечить безопасность полетов и авиационную безопасность.В связи с вышеизложенным, как отмечается в комментарии, авиационные власти Республики Беларусь не рекомендуют иностранным авиаперевозчикам использовать воздушное пространство Украины при осуществлении полетов. В ведомстве отметили, что также возникают вопросы "относительно объективности и неполитизированности квалификации рядом государств, включая Украину, ситуации с рейсом авиакомпании "Ryanair" FR4978, имевшей место 23 мая 2021 года, их молчание в отношении экстренной посадки воздушного судна этой же авиакомпании в Берлине из-за сообщения о бомбе буквально через неделю"."Беларусь намерена обратиться в Совет ИКАО для оценки правомерности действий Украины и других государств, которые в одностороннем порядке в нарушение международных обязательств установили запреты и ограничения на использование своего воздушного пространства в отношении белорусских авиаперевозчиков, для рассмотрения обеспечения государствами – членами ИКАО единообразия в принятии мер в отношении идентичных происшествий, а также для юридической квалификации угрозы применения силы со стороны Украины в отношении белорусского гражданского воздушного судна в 2016 году", - говорится в комментарии.Летевший из Афин в Вильнюс 23 мая самолет Ryanair экстренно сел в минском аэропорту из-за сообщения о минировании, которое впоследствии не подтвердилось. Этим самолетом летел Протасевич. При проверке документов в минском аэропорту Протасевича задержали. Против него возбуждено уголовное дело по нескольким статьям, включая статью "организация массовых беспорядков". Вместе с Протасевичем была задержана гражданка РФ Софья Сапега. Ряд западных стран, включая ЕС, раскритиковали произошедшее, они требуют освободить Протасевича и Сапегу. Европейские страны заявили, что Минск принудил борт приземлиться в своем аэропорту под выдуманным предлогом, запретили белорусским авиакомпаниям летать над своей территорией и рассматривают возможность введения против Минска дополнительных санкций. Некоторые авиакомпании решили летать, минуя воздушное пространство Белоруссии.

https://ria.ru/20210601/krym-1735158514.html

https://ria.ru/20210601/lukashenko-1735070121.html

https://ria.ru/20210525/belorussiya-1733806757.html

минск

белоруссия

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ryanair, белавиа, международная организация гражданской авиации, в мире, минск, белоруссия, общество