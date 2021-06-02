https://ria.ru/20210602/mid-1735308334.html

МИД заявил о готовности помогать ЦАР в обеспечении безопасности

МИД заявил о готовности помогать ЦАР в обеспечении безопасности - РИА Новости, 02.06.2021

МИД заявил о готовности помогать ЦАР в обеспечении безопасности

Москва готова помогать Центральноафриканской Республике (ЦАР) в обеспечении безопасности, заявили в МИД РФ по итогам встречи замглавы российского дипведомства... РИА Новости, 02.06.2021

2021-06-02T17:52

2021-06-02T17:52

2021-06-02T18:06

петербургский международный экономический форум (фонд)

хартум (город)

россия

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

цар

в мире

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МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. Москва готова помогать Центральноафриканской Республике (ЦАР) в обеспечении безопасности, заявили в МИД РФ по итогам встречи замглавы российского дипведомства Михаила Богданова с премьер-министром ЦАР Фирменом Нгребадой.Встреча прошла 2 июня "на полях" XXIV Петербургского международного экономического форума."При обсуждении развития ситуации в ЦАР с российской стороны была констатирована неизменная готовность оказывать и впредь необходимую поддержку усилиям легитимного руководства республики по обеспечению безопасности, единства и гражданского мира в стране", - говорится в сообщении на сайте министерства."В ходе обмена мнениями по приоритетным вопросам дальнейшего развития дружественных российско-центральноафриканских отношений был подтвержден настрой Москвы и Банги на углубление политического диалога и наращивание взаимовыгодного сотрудничества в торгово-экономической, инвестиционной и гуманитарной областях", - отметили в МИД РФ.Власти ЦАР и представители вооруженных группировок 6 февраля 2019 года по итогам почти двухнедельных переговоров в Хартуме поставили подписи под мирным соглашением, которое призвано положить конец многолетнему конфликту в стране. Стороны сошлись во мнении, что организация свободных и инклюзивных выборов - единственный способ обеспечить сменяемость власти в стране. Кроме того, правительство обязалось обеспечить свободу создания партий или политических движений. Было также решено создать необходимые условия для добровольного возвращения беженцев.Петербургский международный экономический форум в 2021 году проходит 2-5 июня в очном формате. МИА "Россия сегодня" выступает информационным партнером ПМЭФ.

https://radiosputnik.ria.ru/20210531/tsar-1735006224.html

https://ria.ru/20210517/tsar-1732686765.html

хартум (город)

россия

цар

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

петербургский международный экономический форум (фонд), хартум (город), россия, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), цар, в мире