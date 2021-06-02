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МИД заявил о готовности помогать ЦАР в обеспечении безопасности
МИД заявил о готовности помогать ЦАР в обеспечении безопасности - РИА Новости, 02.06.2021
МИД заявил о готовности помогать ЦАР в обеспечении безопасности
Москва готова помогать Центральноафриканской Республике (ЦАР) в обеспечении безопасности, заявили в МИД РФ по итогам встречи замглавы российского дипведомства... РИА Новости, 02.06.2021
2021-06-02T17:52
2021-06-02T18:06
петербургский международный экономический форум (фонд)
хартум (город)
россия
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цар
в мире
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МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. Москва готова помогать Центральноафриканской Республике (ЦАР) в обеспечении безопасности, заявили в МИД РФ по итогам встречи замглавы российского дипведомства Михаила Богданова с премьер-министром ЦАР Фирменом Нгребадой.Встреча прошла 2 июня "на полях" XXIV Петербургского международного экономического форума."При обсуждении развития ситуации в ЦАР с российской стороны была констатирована неизменная готовность оказывать и впредь необходимую поддержку усилиям легитимного руководства республики по обеспечению безопасности, единства и гражданского мира в стране", - говорится в сообщении на сайте министерства."В ходе обмена мнениями по приоритетным вопросам дальнейшего развития дружественных российско-центральноафриканских отношений был подтвержден настрой Москвы и Банги на углубление политического диалога и наращивание взаимовыгодного сотрудничества в торгово-экономической, инвестиционной и гуманитарной областях", - отметили в МИД РФ.Власти ЦАР и представители вооруженных группировок 6 февраля 2019 года по итогам почти двухнедельных переговоров в Хартуме поставили подписи под мирным соглашением, которое призвано положить конец многолетнему конфликту в стране. Стороны сошлись во мнении, что организация свободных и инклюзивных выборов - единственный способ обеспечить сменяемость власти в стране. Кроме того, правительство обязалось обеспечить свободу создания партий или политических движений. Было также решено создать необходимые условия для добровольного возвращения беженцев.Петербургский международный экономический форум в 2021 году проходит 2-5 июня в очном формате. МИА "Россия сегодня" выступает информационным партнером ПМЭФ.
https://radiosputnik.ria.ru/20210531/tsar-1735006224.html
https://ria.ru/20210517/tsar-1732686765.html
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петербургский международный экономический форум (фонд), хартум (город), россия, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), цар, в мире

МИД заявил о готовности помогать ЦАР в обеспечении безопасности

17:52 02.06.2021 (обновлено: 18:06 02.06.2021)
 
© РИА Новости / Антон Денисов / Перейти в фотобанкЗдание Министерства иностранных дел РФ
Здание Министерства иностранных дел РФ - РИА Новости, 1920, 02.06.2021
© РИА Новости / Антон Денисов
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МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. Москва готова помогать Центральноафриканской Республике (ЦАР) в обеспечении безопасности, заявили в МИД РФ по итогам встречи замглавы российского дипведомства Михаила Богданова с премьер-министром ЦАР Фирменом Нгребадой.
Встреча прошла 2 июня "на полях" XXIV Петербургского международного экономического форума.
"При обсуждении развития ситуации в ЦАР с российской стороны была констатирована неизменная готовность оказывать и впредь необходимую поддержку усилиям легитимного руководства республики по обеспечению безопасности, единства и гражданского мира в стране", - говорится в сообщении на сайте министерства.
"В ходе обмена мнениями по приоритетным вопросам дальнейшего развития дружественных российско-центральноафриканских отношений был подтвержден настрой Москвы и Банги на углубление политического диалога и наращивание взаимовыгодного сотрудничества в торгово-экономической, инвестиционной и гуманитарной областях", - отметили в МИД РФ.
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Петербургский международный экономический форум в 2021 году проходит 2-5 июня в очном формате. МИА "Россия сегодня" выступает информационным партнером ПМЭФ.
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Петербургский международный экономический форум (фонд)Хартум (город)РоссияМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)ЦАРВ мире
 
 
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