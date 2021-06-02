https://ria.ru/20210602/mid-1735240390.html

МИД заявил о стремлении наладить диалог с США по работе дипучреждений

МИД заявил о стремлении наладить диалог с США по работе дипучреждений - РИА Новости, 02.06.2021

МИД заявил о стремлении наладить диалог с США по работе дипучреждений

Москва в ближайшие дни будет пытаться наладить диалог с США по работе дипломатических учреждений, заявил в среду замглавы МИД РФ Сергей Рябков. РИА Новости, 02.06.2021

2021-06-02T13:17

2021-06-02T13:17

2021-06-02T13:17

россия

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

сергей рябков

сша

в мире

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МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. Москва в ближайшие дни будет пытаться наладить диалог с США по работе дипломатических учреждений, заявил в среду замглавы МИД РФ Сергей Рябков.В ближайшие дни мы продолжим эти усилия, подчеркнул он."Честно говоря, я не большой оптимист в этой области, но мы руки не опускаем. Будем продолжать постоянные и неуклонные усилия, выводя американцев на лучшее понимание того, что именно это правильно, что не нужно опускаться до каких-то конфронтационных приемов. Ведь речь идет о нормальном общении между государствами и гражданами, в пользу чего мы всегда выступали и будем выступать дальше", - сказал замминистра в интервью Lenta.ru.США в середине апреля ввели очередную порцию санкций против России, под удар попали и российские дипломаты. Вашингтон заявил, в частности, что высылает из страны 10 сотрудников российской дипмиссии, дав им на сборы месяц.Российские ответные меры не заставили себя долго ждать. Москва, признав, что не имеет соразмерных рычагов влияния на США в финансовой сфере, решила серьезно ограничить работу американских дипмиссий в России. Помимо зеркальной высылки 10 американских дипломатов, Россия объявила, что прекращает деятельность американских фондов и НПО, подконтрольных госдепартаменту и другим американским госструктурам, и вводит персональные санкции против восьми действующих и бывших чиновников администрации США.Кроме того, американской дипмиссии больше не разрешат нанимать на работу россиян, а остающимся в РФ американским дипломатам ограничат свободу передвижения по стране, денонсировав двустороннее соглашение "об открытой суше", в соответствии с которым им можно было после соответствующего уведомления выезжать из города пребывания на расстояние до 25 миль. Но, по словам, министра иностранных дел России Сергея Лаврова, дипломаты США игнорировали требования об уведомлениях, и теперь к их поездкам по стране будут подходить в индивидуальном порядке.РФ решила прекратить и практику краткосрочных деловых поездок сотрудников госдепа в РФ, сведя к минимуму количество выдаваемых с этими целями российских виз - не более 10 в год.

https://ria.ru/20210430/pushkov-1730741095.html

https://radiosputnik.ria.ru/20210427/lavrov-1730210065.html

https://ria.ru/20210514/diplomatriya-1732293302.html

россия

сша

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россия, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), сергей рябков, сша, в мире