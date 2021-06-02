https://ria.ru/20210602/metastazy-1735278303.html

Ученые предложили новый способ борьбы с метастазами

Ученые предложили новый способ борьбы с метастазами - РИА Новости, 02.06.2021

Ученые предложили новый способ борьбы с метастазами

Швейцарские биологи изучили механизм перехода оставшихся после лечения опухоли раковых клеток из спящего состояния в активное, что приводит к образованию... РИА Новости, 02.06.2021

2021-06-02T18:00

2021-06-02T18:00

2021-06-02T18:00

наука

биология

рак

здоровье

швейцария

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МОСКВА, 2 июн — РИА Новости. Швейцарские биологи изучили механизм перехода оставшихся после лечения опухоли раковых клеток из спящего состояния в активное, что приводит к образованию метастазов, а также предложили варианты блокирования "пробуждения" раковых клеток. Результаты исследования опубликованы в журнале Nature.Даже после удаления раковая опухоль может оставить после себя зловещее наследие в организме. Спустя годы после очевидно успешного лечения в организме могут начать развиваться метастазы. Они происходят из раковых клеток, которые мигрируют из исходной опухоли в другие органы и могут находиться там в "спячке", или состоянии покоя в течение значительного времени. Один из самых больших вопросов в исследованиях рака заключается в том, что именно вызывает этот переход."Период покоя дает важное терапевтическое окно, в течение которого количество раковых клеток и их неоднородность все еще управляемы, — приводятся в пресс-релизе Базельского университета слова профессора Мохамеда Бентирес-Алджа (Mohamed Bentires-Alj), руководителя совместного исследования, которое провели сотрудники кафедры биомедицины университета и медики университетской больницы Базеля. — Поэтому понимание клеточных и молекулярных механизмов, лежащих в основе покоя опухоли, имеет решающее значение для предотвращения рецидива рака".На моделях мышей и образцах тканей человека авторы проследили, как раковые клетки, которые первоначально мигрировали из опухоли молочной железы в печень, оставались в неактивном состоянии или пробуждались с образованием метастазов.Оказалось, что ключевую роль в этом переходе играют два типа клеток. С одной стороны, это естественные клетки-киллеры — клетки иммунной системы, которые обычно убивают аномальные или инфицированные клетки, а также замедляют их пролиферацию. Клетки-киллеры выделяют вещество-мессенджер, называемое гамма-интерфероном, которое удерживает раковые клетки в спячке. С другой — звездчатые клетки печени. Когда они активируются, они подавляют иммунные клетки, что позволяет раковым клеткам пробудиться от спячки."Могут быть разные причины, по которым звездчатые клетки печени активируются: например, хроническое воспаление в организме или стойкая инфекция", — объясняет первый автор статьи доктор Анна Коррейя (Anna Correia).Авторы предлагают несколько возможных методов предотвращения метастазов: иммунотерапия на основе интерлейкина-15, увеличивающего количество естественных клеток-киллеров в ткани; гамма-терапия интерфероном, поддерживающая спящее состояние раковых клеток; и ингибиторы механизма, посредством которого звездчатые клетки печени парализуют естественные клетки-киллеры. Соответствующие методы лечения уже существуют для всех этих подходов, но они все еще нуждаются в клинических испытаниях."Наши результаты вселяют надежду на иммунотерапию, которая сосредоточена на стимулировании естественных клеток-киллеров в качестве превентивной стратегии для пациентов со спящими раковыми клетками и риском развития метастазов", — говорит Бентирес-Алдж."Мы доказали, что эти клетки являются естественным барьером против метастазов в печени, — добавляет Коррейя. — Если их можно будет использовать для предотвращения развития метастазов и в других частях тела, это сможет навсегда предотвратить рецидивы рака".Авторы отмечают, что сейчас перед ними стоит задача продемонстрировать, что активация естественных клеток-киллеров предотвращает метастазирование у людей.

https://ria.ru/20210415/rak-1728395332.html

https://ria.ru/20210415/mozg-1728301674.html

швейцария

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

биология, рак, здоровье, швейцария