https://ria.ru/20210602/medved-1735206522.html
Житель Сахалина выжил в схватке с медведем
Житель Сахалина выжил в схватке с медведем - РИА Новости, 02.06.2021
Житель Сахалина выжил в схватке с медведем
Мужчина выжил после встречи с медведем у реки на юге Сахалина, охотоведы обследуют территорию нападения, сообщили РИА Новости в министерстве лесного и... РИА Новости, 02.06.2021
2021-06-02T10:47
2021-06-02T10:47
2021-06-02T10:47
сахалин
происшествия
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ЮЖНО-САХАЛИНСК, 2 июн - РИА Новости. Мужчина выжил после встречи с медведем у реки на юге Сахалина, охотоведы обследуют территорию нападения, сообщили РИА Новости в министерстве лесного и охотничьего хозяйства региона.По данным местных СМИ, мужчина рано утром в среду отправился на реку, чтобы проверить рыболовную сеть. В этот момент на него напал агрессивный медведь. Мужчину спасло то, что в какой-то момент он притворился мертвым."Анивское лесничество в настоящее время обследует предполагаемое место нападения на факт присутствие медведя. Лесничество планирует поговорить с врачами и по возможности с пострадавшим для выяснения всех обстоятельств. Агентством лесного и охотничьего хозяйства вопрос взят на особый контроль", - сообщили в министерстве.В министерстве здравоохранения региона рассказали, что мужчина сам пришел в медучреждение и попросил помощи. Состояние его удовлетворительное, угрозы жизни нет.
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сахалин, происшествия
ЮЖНО-САХАЛИНСК, 2 июн - РИА Новости.
Мужчина выжил после встречи с медведем у реки на юге Сахалина
, охотоведы обследуют территорию нападения, сообщили РИА Новости в министерстве лесного и охотничьего хозяйства региона.
По данным местных СМИ, мужчина рано утром в среду отправился на реку, чтобы проверить рыболовную сеть. В этот момент на него напал агрессивный медведь. Мужчину спасло то, что в какой-то момент он притворился мертвым.
"Анивское лесничество в настоящее время обследует предполагаемое место нападения на факт присутствие медведя. Лесничество планирует поговорить с врачами и по возможности с пострадавшим для выяснения всех обстоятельств. Агентством лесного и охотничьего хозяйства вопрос взят на особый контроль", - сообщили в министерстве.
В министерстве здравоохранения региона рассказали, что мужчина сам пришел в медучреждение и попросил помощи. Состояние его удовлетворительное, угрозы жизни нет.