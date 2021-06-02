https://ria.ru/20210602/medved-1735206522.html

Житель Сахалина выжил в схватке с медведем

Житель Сахалина выжил в схватке с медведем - РИА Новости, 02.06.2021

Житель Сахалина выжил в схватке с медведем

Мужчина выжил после встречи с медведем у реки на юге Сахалина, охотоведы обследуют территорию нападения, сообщили РИА Новости в министерстве лесного и... РИА Новости, 02.06.2021

2021-06-02T10:47

2021-06-02T10:47

2021-06-02T10:47

сахалин

происшествия

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ЮЖНО-САХАЛИНСК, 2 июн - РИА Новости. Мужчина выжил после встречи с медведем у реки на юге Сахалина, охотоведы обследуют территорию нападения, сообщили РИА Новости в министерстве лесного и охотничьего хозяйства региона.По данным местных СМИ, мужчина рано утром в среду отправился на реку, чтобы проверить рыболовную сеть. В этот момент на него напал агрессивный медведь. Мужчину спасло то, что в какой-то момент он притворился мертвым."Анивское лесничество в настоящее время обследует предполагаемое место нападения на факт присутствие медведя. Лесничество планирует поговорить с врачами и по возможности с пострадавшим для выяснения всех обстоятельств. Агентством лесного и охотничьего хозяйства вопрос взят на особый контроль", - сообщили в министерстве.В министерстве здравоохранения региона рассказали, что мужчина сам пришел в медучреждение и попросил помощи. Состояние его удовлетворительное, угрозы жизни нет.

https://ria.ru/20210602/medved-1735189959.html

сахалин

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

сахалин, происшествия