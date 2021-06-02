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В Ростове-на-Дону спасатели сели в лодку, чтобы откачать воду из подъезда
В Ростове-на-Дону спасатели сели в лодку, чтобы откачать воду из подъезда - РИА Новости, 02.06.2021
В Ростове-на-Дону спасатели сели в лодку, чтобы откачать воду из подъезда
Спасатели ведут откачку воды из подъезда жилой многоэтажки в Ростове-на-Дону, который оказался подтопленным после сильного ливня, сообщил журналистам... РИА Новости, 02.06.2021
2021-06-02T10:58
2021-06-02T11:06
россия
ростовская область
ростов-на-дону
происшествия
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 2 июн – РИА Новости. Спасатели ведут откачку воды из подъезда жилой многоэтажки в Ростове-на-Дону, который оказался подтопленным после сильного ливня, сообщил журналистам представитель ГУМЧС России по Ростовской области.Ночью в Ростове-на-Дону прошел сильный ливень с громом и молниями. Сейчас дождь продолжает идти, но уже не столь интенсивно.По словам представителя областного ГУМЧС России, в 5.00 мск среды спасателям поступило сообщение о том, что из-за обильных осадков оказалась подтоплена придомовая территория 9-этажного жилого дома на проспекте Ленина 109/5. "Вода зашла в подъезд на 40 сантиметров. Проводятся работы по откачке воды", - сказал он.На предоставленных ведомством фотографиях видно, что к месту работ спасатели добирались на лодке. Колеса машины, припаркованной возле дома, покрыты водой полностью. Для ликвидации последствий дождя задействованы 23 человека и десять единиц техники.Ранее спасатели распространили штормовое предупреждение о ливнях с грозой, градом и шквалистым ветром, ожидающихся местами по Ростовской области 1-3 июня.
https://ria.ru/20210527/pavodok-1734475274.html
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россия, ростовская область, ростов-на-дону, происшествия

В Ростове-на-Дону спасатели сели в лодку, чтобы откачать воду из подъезда

10:58 02.06.2021 (обновлено: 11:06 02.06.2021)
 
© РИА Новости / МЧС РФ / Перейти в фотобанкПоследствия ливней в Ростове
Последствия ливней в Ростове - РИА Новости, 1920, 02.06.2021
© РИА Новости / МЧС РФ
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 2 июн – РИА Новости. Спасатели ведут откачку воды из подъезда жилой многоэтажки в Ростове-на-Дону, который оказался подтопленным после сильного ливня, сообщил журналистам представитель ГУМЧС России по Ростовской области.
Ночью в Ростове-на-Дону прошел сильный ливень с громом и молниями. Сейчас дождь продолжает идти, но уже не столь интенсивно.
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По словам представителя областного ГУМЧС России, в 5.00 мск среды спасателям поступило сообщение о том, что из-за обильных осадков оказалась подтоплена придомовая территория 9-этажного жилого дома на проспекте Ленина 109/5. "Вода зашла в подъезд на 40 сантиметров. Проводятся работы по откачке воды", - сказал он.
На предоставленных ведомством фотографиях видно, что к месту работ спасатели добирались на лодке. Колеса машины, припаркованной возле дома, покрыты водой полностью. Для ликвидации последствий дождя задействованы 23 человека и десять единиц техники.
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