https://ria.ru/20210602/lodka-1735208144.html

В Ростове-на-Дону спасатели сели в лодку, чтобы откачать воду из подъезда

В Ростове-на-Дону спасатели сели в лодку, чтобы откачать воду из подъезда - РИА Новости, 02.06.2021

В Ростове-на-Дону спасатели сели в лодку, чтобы откачать воду из подъезда

Спасатели ведут откачку воды из подъезда жилой многоэтажки в Ростове-на-Дону, который оказался подтопленным после сильного ливня, сообщил журналистам... РИА Новости, 02.06.2021

2021-06-02T10:58

2021-06-02T10:58

2021-06-02T11:06

россия

ростовская область

ростов-на-дону

происшествия

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 2 июн – РИА Новости. Спасатели ведут откачку воды из подъезда жилой многоэтажки в Ростове-на-Дону, который оказался подтопленным после сильного ливня, сообщил журналистам представитель ГУМЧС России по Ростовской области.Ночью в Ростове-на-Дону прошел сильный ливень с громом и молниями. Сейчас дождь продолжает идти, но уже не столь интенсивно.По словам представителя областного ГУМЧС России, в 5.00 мск среды спасателям поступило сообщение о том, что из-за обильных осадков оказалась подтоплена придомовая территория 9-этажного жилого дома на проспекте Ленина 109/5. "Вода зашла в подъезд на 40 сантиметров. Проводятся работы по откачке воды", - сказал он.На предоставленных ведомством фотографиях видно, что к месту работ спасатели добирались на лодке. Колеса машины, припаркованной возле дома, покрыты водой полностью. Для ликвидации последствий дождя задействованы 23 человека и десять единиц техники.Ранее спасатели распространили штормовое предупреждение о ливнях с грозой, градом и шквалистым ветром, ожидающихся местами по Ростовской области 1-3 июня.

https://ria.ru/20210527/pavodok-1734475274.html

https://ria.ru/20210525/chinovnitsy-1733758048.html

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россия, ростовская область, ростов-на-дону, происшествия