Литва планирует отправить стрелков на охрану границы с Белоруссией
17:55 02.06.2021 (обновлено: 18:11 02.06.2021)
ВИЛЬНЮС, 2 июн - РИА Новости. Литовские власти хотят усилить охрану границы с Белоруссией за счет группы стрелков, которые будут выполнять функции патруля и сторожить заставу, сообщили в Союзе стрелков Литвы.
Как отмечает агентство, в среду глава Союза стрелков Литвы полковник Альбертас Дапкус принял участие в дистанционном совещании с членами комитета национальной безопасности и обороны и службы охраны государственной границы Литвы (VSAT). В ходе дискуссии обсуждались актуальные вопросы сотрудничества, связанные с охраной государственной границы.
"Учитывая сложившуюся ситуацию на границе с Белоруссией, командующий Союзом стрелков полковник Альбертас Дапкус призывает всех братьев и сестер подготовиться к оказанию помощи пограничникам. Планируется уже в ближайшее время на литовско-белорусскую границу отправить группу стрелков, которые со своим снаряжением смогут оказать помощь в выполнении функций патрулирования, сторожа заставы и скрытные функции", - приводит Sputnik Литва сообщение союза.
Ранее глава МВД Литвы Агне Билотайте заподозрила белорусских пограничников в помощи нелегальным мигрантам пересечь границу. Глава ведомства высказала идеи о возможных решениях проблемы потока нелегальных мигрантов. Она отметила, что с помощью Службы общественной безопасности усиливается пограничный режим, а также рассматривается вопрос об использовании стрелков. Билотайте подчеркнула, что необходимо принимать долгосрочные решения – например, покрыть весь белорусско-литовский участок границы системами наблюдения, так как в настоящее время системы наблюдения охватывают только 38%.