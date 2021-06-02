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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
https://ria.ru/20210602/lindemann-1735282006.html
Тилль Линдеманн обратился на русском языке к детям, сыгравшим в клипе
Тилль Линдеманн обратился на русском языке к детям, сыгравшим в клипе - РИА Новости, 02.06.2021
Тилль Линдеманн обратился на русском языке к детям, сыгравшим в клипе
Фронтмен немецкой рок-группы Rammstein Тилль Линдеманн опубликовал в Instagram пост, в котором обратился на русском языке к детям, снявшимся в его новом клипе... РИА Новости, 02.06.2021
2021-06-02T16:35
2021-06-02T18:45
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шоу-бизнес
тилль линдеманн
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МОСКВА, 2 июн — РИА Новости. Фронтмен немецкой рок-группы Rammstein Тилль Линдеманн опубликовал в Instagram пост, в котором обратился на русском языке к детям, снявшимся в его новом клипе на трек "Ich hasse Kinder". В тексту рокер прикрепил фотографию из ролика. На ней он и ребята разного возраста в советской школьной форме отдают салют на фоне бюста Ленина. В ролике действие происходит в советской Москве. Главный герой (Линдеманн) вспоминает свое детство, когда над ним издевались одноклассники. Теперь, будучи взрослым женатым мужчиной, он жестоко мстит своим обидчикам.За сутки клип, в котором также снялись Александр Ревва и Аглая Тарасова, набрал более двух миллионов просмотров и 186 тысяч лайков. Это не первый раз, когда солист Rammstein делает что-то о советской эпохе. Например, в апреле немецкий музыкант исполнил на русском языке песню Никиты Богословского на стихи Евгения Долматовского "Любимый город". Композиция позже прозвучала в военной драме Тимура Бекмамбетова "Девятаев".
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музыка, новости культуры, шоу-бизнес, тилль линдеманн, rammstein

Тилль Линдеманн обратился на русском языке к детям, сыгравшим в клипе

16:35 02.06.2021 (обновлено: 18:45 02.06.2021)
 
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МОСКВА, 2 июн — РИА Новости. Фронтмен немецкой рок-группы Rammstein Тилль Линдеманн опубликовал в Instagram пост, в котором обратился на русском языке к детям, снявшимся в его новом клипе на трек "Ich hasse Kinder".
"Хочу поблагодарить наших прекрасных детей за совместную работу над клипом. Это было круто!" — написал Линдеманн.
В тексту рокер прикрепил фотографию из ролика. На ней он и ребята разного возраста в советской школьной форме отдают салют на фоне бюста Ленина.

"Тилль говорит по-русски. Что может быть лучше?", Повезло детям", "Всем бы такого классного руководителя", — прокомментировали пост подписчики.

В ролике действие происходит в советской Москве. Главный герой (Линдеманн) вспоминает свое детство, когда над ним издевались одноклассники. Теперь, будучи взрослым женатым мужчиной, он жестоко мстит своим обидчикам.
За сутки клип, в котором также снялись Александр Ревва и Аглая Тарасова, набрал более двух миллионов просмотров и 186 тысяч лайков.
Это не первый раз, когда солист Rammstein делает что-то о советской эпохе. Например, в апреле немецкий музыкант исполнил на русском языке песню Никиты Богословского на стихи Евгения Долматовского "Любимый город". Композиция позже прозвучала в военной драме Тимура Бекмамбетова "Девятаев".
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