https://ria.ru/20210602/lindemann-1735282006.html

Тилль Линдеманн обратился на русском языке к детям, сыгравшим в клипе

Тилль Линдеманн обратился на русском языке к детям, сыгравшим в клипе - РИА Новости, 02.06.2021

Тилль Линдеманн обратился на русском языке к детям, сыгравшим в клипе

Фронтмен немецкой рок-группы Rammstein Тилль Линдеманн опубликовал в Instagram пост, в котором обратился на русском языке к детям, снявшимся в его новом клипе... РИА Новости, 02.06.2021

2021-06-02T16:35

2021-06-02T16:35

2021-06-02T18:45

культура

музыка

новости культуры

шоу-бизнес

тилль линдеманн

rammstein

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/06/01/1735045712_106:0:3747:2048_1920x0_80_0_0_7d1e2b2b244434d847ae1163862cffef.jpg

МОСКВА, 2 июн — РИА Новости. Фронтмен немецкой рок-группы Rammstein Тилль Линдеманн опубликовал в Instagram пост, в котором обратился на русском языке к детям, снявшимся в его новом клипе на трек "Ich hasse Kinder". В тексту рокер прикрепил фотографию из ролика. На ней он и ребята разного возраста в советской школьной форме отдают салют на фоне бюста Ленина. В ролике действие происходит в советской Москве. Главный герой (Линдеманн) вспоминает свое детство, когда над ним издевались одноклассники. Теперь, будучи взрослым женатым мужчиной, он жестоко мстит своим обидчикам.За сутки клип, в котором также снялись Александр Ревва и Аглая Тарасова, набрал более двух миллионов просмотров и 186 тысяч лайков. Это не первый раз, когда солист Rammstein делает что-то о советской эпохе. Например, в апреле немецкий музыкант исполнил на русском языке песню Никиты Богословского на стихи Евгения Долматовского "Любимый город". Композиция позже прозвучала в военной драме Тимура Бекмамбетова "Девятаев".

https://ria.ru/20190730/1557023938.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

музыка, новости культуры, шоу-бизнес, тилль линдеманн, rammstein