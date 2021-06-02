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Правительство утвердило новые правила дистанционной продажи лекарств
Правительство утвердило новые правила дистанционной продажи лекарств - РИА Новости, 02.06.2021
Правительство утвердило новые правила дистанционной продажи лекарств
Российские правительство разрешило несетевым аптекам и маркетплейсам дистанционно продавать безрецептурные медикаменты, сообщила пресс-служба кабмина. РИА Новости, 02.06.2021
2021-06-02T10:08
2021-06-02T10:08
2021-06-02T10:26
максим паршин
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здоровье - общество
михаил мишустин
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МОСКВА, 2 июн — РИА Новости. Российские правительство разрешило несетевым аптекам и маркетплейсам дистанционно продавать безрецептурные медикаменты, сообщила пресс-служба кабмина.Новый порядок начнет действовать с 1 сентября 2021 года.Постановление, которое подписал премьер-министр Михаил Мишустин, меняет правила выдачи разрешений на реализацию лекарств через интернет. Так, отменяется требование к организациям иметь не менее десяти аптек в России, а также собственный сайт. В то же время они могут заключать договоры с владельцами агрегаторов, чтобы размещать предложения и с их помощью вести торговлю.Ранее замглавы Минцифры Максим Паршин заявил РИА Новости, что инициативу о дистанционной продаже препаратов предложила отрасль. По его словам, такие меры дают возможность приобрести медикаменты быстро и не выходя из дома.Мишустин подчеркнул, что при онлайн-торговле лекарствами важно не допустить роста цен и распространения контрафактной продукции.
https://ria.ru/20210529/pustyshka-1734689398.html
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