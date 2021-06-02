Глава "Белорусов Крыма" пригласил Лукашенко посетить полуостров
© РИА Новости / Дмитрий Астахов / Перейти в фотобанкПрезидент Белоруссии Александр Лукашенко принимает участие в заседании Совета глав правительств СНГ
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 июн – РИА Новости. Глава региональной национально-культурной автономии "Белорусы Крыма" Роман Чегринец пригласил президента Белоруссии Александра Лукашенко прилететь на полуостров первым рейсом Минск – Симферополь.
Ранее Лукашенко заявил, что Минск прорабатывает с Москвой вопрос об открытии авиарейсов в Крым. Соответствующее поручение, по его словам, уже дано компетентным ведомствам.
"Я уверен, что возобновление как авиа-, так и ж/д сообщения между нашими регионами будет обоюдовыгодно. Белоруссия получит максимальную поддержку в этих проектах от руководства России и Крыма. Мне очень бы хотелось, чтоб на первом рейсе Минск – Симферополь к нам в гости прилетел Александр Григорьевич и сам лично оценил те огромные изменения, которые произошли в Крыму за последние семь лет", - сказал РИА Новости Чегринец.
По его словам, крымчане будут рады приезду белорусского лидера.
Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей Крыма и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав России. Украина считает полуостров своей временно оккупированной территорией. Руководство РФ неоднократно заявляло, что жители Крыма проголосовали за воссоединение с Россией демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам российского президента Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".