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Глава "Белорусов Крыма" пригласил Лукашенко посетить полуостров
Глава "Белорусов Крыма" пригласил Лукашенко посетить полуостров - РИА Новости, 02.06.2021
Глава "Белорусов Крыма" пригласил Лукашенко посетить полуостров
Глава региональной национально-культурной автономии "Белорусы Крыма" Роман Чегринец пригласил президента Белоруссии Александра Лукашенко прилететь на полуостров РИА Новости, 02.06.2021
2021-06-02T09:15
2021-06-02T09:15
россия
роман чегринец
александр лукашенко
владимир путин
белоруссия
севастополь
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 июн – РИА Новости. Глава региональной национально-культурной автономии "Белорусы Крыма" Роман Чегринец пригласил президента Белоруссии Александра Лукашенко прилететь на полуостров первым рейсом Минск – Симферополь.Ранее Лукашенко заявил, что Минск прорабатывает с Москвой вопрос об открытии авиарейсов в Крым. Соответствующее поручение, по его словам, уже дано компетентным ведомствам."Я уверен, что возобновление как авиа-, так и ж/д сообщения между нашими регионами будет обоюдовыгодно. Белоруссия получит максимальную поддержку в этих проектах от руководства России и Крыма. Мне очень бы хотелось, чтоб на первом рейсе Минск – Симферополь к нам в гости прилетел Александр Григорьевич и сам лично оценил те огромные изменения, которые произошли в Крыму за последние семь лет", - сказал РИА Новости Чегринец.По его словам, крымчане будут рады приезду белорусского лидера.Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей Крыма и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав России. Украина считает полуостров своей временно оккупированной территорией. Руководство РФ неоднократно заявляло, что жители Крыма проголосовали за воссоединение с Россией демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам российского президента Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".
https://ria.ru/20210601/lukashenko-1735076013.html
https://ria.ru/20210531/zelenskiy-1735014375.html
россия
белоруссия
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россия, роман чегринец, александр лукашенко, владимир путин, белоруссия, севастополь, оон

Глава "Белорусов Крыма" пригласил Лукашенко посетить полуостров

09:15 02.06.2021
 
© РИА Новости / Дмитрий Астахов / Перейти в фотобанкПрезидент Белоруссии Александр Лукашенко принимает участие в заседании Совета глав правительств СНГ
Президент Белоруссии Александр Лукашенко принимает участие в заседании Совета глав правительств СНГ - РИА Новости, 1920, 02.06.2021
© РИА Новости / Дмитрий Астахов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 июн – РИА Новости. Глава региональной национально-культурной автономии "Белорусы Крыма" Роман Чегринец пригласил президента Белоруссии Александра Лукашенко прилететь на полуостров первым рейсом Минск – Симферополь.
Ранее Лукашенко заявил, что Минск прорабатывает с Москвой вопрос об открытии авиарейсов в Крым. Соответствующее поручение, по его словам, уже дано компетентным ведомствам.
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"Я уверен, что возобновление как авиа-, так и ж/д сообщения между нашими регионами будет обоюдовыгодно. Белоруссия получит максимальную поддержку в этих проектах от руководства России и Крыма. Мне очень бы хотелось, чтоб на первом рейсе Минск – Симферополь к нам в гости прилетел Александр Григорьевич и сам лично оценил те огромные изменения, которые произошли в Крыму за последние семь лет", - сказал РИА Новости Чегринец.
По его словам, крымчане будут рады приезду белорусского лидера.
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Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей Крыма и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав России. Украина считает полуостров своей временно оккупированной территорией. Руководство РФ неоднократно заявляло, что жители Крыма проголосовали за воссоединение с Россией демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам российского президента Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".
 
РоссияРоман ЧегринецАлександр ЛукашенкоВладимир ПутинБелоруссияСевастопольООН
 
 
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