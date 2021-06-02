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Путин и Байден рассмотрят вопросы кибербезопасности, заявил Песков
Путин и Байден рассмотрят вопросы кибербезопасности, заявил Песков - РИА Новости, 02.06.2021
Путин и Байден рассмотрят вопросы кибербезопасности, заявил Песков
Тема кибербезопасности так или иначе будет подниматься на встрече лидеров России и США Владимира Путина и Джо Байдена, пока о полноформатном сотрудничестве в... РИА Новости, 02.06.2021
2021-06-02T12:19
2021-06-02T12:19
2021-06-02T12:30
россия
кибербезопасность
джо байден
владимир путин
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в мире
дмитрий песков
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МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. Тема кибербезопасности так или иначе будет подниматься на встрече лидеров России и США Владимира Путина и Джо Байдена, пока о полноформатном сотрудничестве в этой сфере говорить преждевременно, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков."Нет, не изменилось, пока преждевременно об этом говорить. Знаете, когда начнется полноформатное сотрудничество в киберсфере, сфере информационной безопасности, то есть то самое сотрудничество, к которому призывал неоднократно президент Путин, тогда изменится", - сказал Песков, отвечая на вопрос, изменилось ли что-то в сфере сотрудничества России и США в области кибербезопасности."Пока, конечно, о сотрудничестве говорить преждевременно. В целом, конечно, очевидно, что преступность в киберсфере и вызовы, с которыми нам приходится (сталкиваться), так или иначе будут на повестке дня", - добавил он.
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россия, кибербезопасность, джо байден, владимир путин, сша, в мире, дмитрий песков
МОСКВА, 2 июн - РИА Новости.
Тема кибербезопасности так или иначе будет подниматься на встрече лидеров России и США Владимира Путина
и Джо Байдена
, пока о полноформатном сотрудничестве в этой сфере говорить преждевременно, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков
.
"Нет, не изменилось, пока преждевременно об этом говорить. Знаете, когда начнется полноформатное сотрудничество в киберсфере, сфере информационной безопасности, то есть то самое сотрудничество, к которому призывал неоднократно президент Путин, тогда изменится", - сказал Песков, отвечая на вопрос, изменилось ли что-то в сфере сотрудничества России и США в области кибербезопасности.
"Пока, конечно, о сотрудничестве говорить преждевременно. В целом, конечно, очевидно, что преступность в киберсфере и вызовы, с которыми нам приходится (сталкиваться), так или иначе будут на повестке дня", - добавил он.