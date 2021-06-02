https://ria.ru/20210602/kovivak-1735215343.html
Производство "КовиВак" вышло на проектную мощность
Производство "КовиВак" вышло на проектную мощность - РИА Новости, 02.06.2021
Производство "КовиВак" вышло на проектную мощность
Производство вакцины от коронавируса "КовиВак" разработки Центра имени Чумакова РАН, вышло на проектную мощность, рассказал РИА Новости на Петербургском... РИА Новости, 02.06.2021
2021-06-02T11:29
2021-06-02T11:29
2021-06-02T11:55
распространение коронавируса
коронавирус в россии
петербургский международный экономический форум (фонд)
российская академия наук
технологии
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САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 2 июн - РИА Новости. Производство вакцины от коронавируса "КовиВак" разработки Центра имени Чумакова РАН, вышло на проектную мощность, рассказал РИА Новости на Петербургском международном экономическом форуме представитель Центра."На данный момент мы вышли на проектную мощность и выпускаем порядка 500 тысяч доз в месяц. Дальше мы сможем производить больше, если у нас будет запущена новая линия", - сказал он.Планы производства вакцины от коронавируса "КовиВак" разработки Центра имени Чумакова РАН скорректированы до 7 миллионов доз в год, рассказал РИА Новости на Петербургском международном экономическом форуме представитель Центра.Он уточнил, что показателя в 10 миллионов доз можно было бы достичь, если бы с начала года удалось выйти на проектную мощность производства.Петербургский международный экономический форум в 2021 году проходит 2-5 июня в очном формате. РИА Новости выступает информационным партнером ПМЭФ.
https://ria.ru/20210602/vaktsina-1735204672.html
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коронавирус в россии, петербургский международный экономический форум (фонд), российская академия наук, технологии