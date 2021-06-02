https://ria.ru/20210602/kosmos-1735286072.html

Российские космонавты вернулись на МКС после выхода в открытый космос

Российские космонавты вернулись на МКС после выхода в открытый космос - РИА Новости, 02.06.2021

Российские космонавты вернулись на МКС после выхода в открытый космос

Российские космонавты Олег Новицкий и Петр Дубров завершили выход в открытый космос и вернулись на Международную космическую станцию после 7 часов 19 минут... РИА Новости, 02.06.2021

2021-06-02T16:31

2021-06-02T16:31

2021-06-02T16:31

петр дубров

олег новицкий

международная космическая станция (мкс)

космос - риа наука

роскосмос

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МОСКВА, 2 июн – РИА Новости. Российские космонавты Олег Новицкий и Петр Дубров завершили выход в открытый космос и вернулись на Международную космическую станцию после 7 часов 19 минут работы за бортом, трансляцию ведет НАСА.Внекорабельную деятельность космонавты начали в 8.53, на 33 минуты позже запланированного. Изначально планировалось, что выход продлится 6 часов 50 минут.Дубров с Новицким заменили сменную панель регулятора расхода жидкости в системе терморегулирования модуля "Заря". Это старейший модуль станции, он был запущен в 1998 году. Ранее подобную замену проводили уже два раза. Третий раз это не удалось – в ноябре 2020 года Сергей Рыжиков и Сергей Кудь-Сверчков сняли старую панель, но из-за проблем с болтами не сумели открыть крышку герметичного контейнера, в котором находилась новая панель, поэтому старую установили обратно на "Зарю".Герметичный контейнер со старой сменной панелью регулятора расхода жидкости после замены космонавты выкинули в открытый космос.Кроме того, Новицкий и Дубров подготовили к отстыковке от станции модуль "Пирс", на место которого должен прийти Многофункциональный лабораторный модуль (МЛМ) "Наука". Они отвели от "Пирса" грузовую стрелу, отстыковали от него кабели антенн системы сближения "Курс" и сняли фал-переход между модулями "Пирс" и "Звезда".Также космонавты установили на модуле "Поиск" оборудование научных экспериментов "Тест" и "Выносливость" по исследованию влияния условий космоса на различные микроорганизмы и материалы.Это был 55-й российский выход с борта МКС, первый в 2021 году и первый в карьерах обоих космонавтов. Всего Новицкому во время экспедиции предстоит осуществить три выхода, а Дуброву - шесть.Сейчас на МКС работает 65-я экспедиция в составе россиян Олега Новицкого и Петра Дуброва, американцев Марка Ванде Хая, Шейна Кимброу и Меган МакАртур, японца Акихико Хосиде и француза Тома Песке.

https://ria.ru/20210529/mks-1734686524.html

https://radiosputnik.ria.ru/20210602/kosmos-1735244747.html

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

петр дубров, олег новицкий, международная космическая станция (мкс), космос - риа наука, роскосмос