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Российские космонавты вернулись на МКС после выхода в открытый космос
Российские космонавты вернулись на МКС после выхода в открытый космос - РИА Новости, 02.06.2021
Российские космонавты вернулись на МКС после выхода в открытый космос
Российские космонавты Олег Новицкий и Петр Дубров завершили выход в открытый космос и вернулись на Международную космическую станцию после 7 часов 19 минут... РИА Новости, 02.06.2021
2021-06-02T16:31
2021-06-02T16:31
петр дубров
олег новицкий
международная космическая станция (мкс)
космос - риа наука
роскосмос
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МОСКВА, 2 июн – РИА Новости. Российские космонавты Олег Новицкий и Петр Дубров завершили выход в открытый космос и вернулись на Международную космическую станцию после 7 часов 19 минут работы за бортом, трансляцию ведет НАСА.Внекорабельную деятельность космонавты начали в 8.53, на 33 минуты позже запланированного. Изначально планировалось, что выход продлится 6 часов 50 минут.Дубров с Новицким заменили сменную панель регулятора расхода жидкости в системе терморегулирования модуля "Заря". Это старейший модуль станции, он был запущен в 1998 году. Ранее подобную замену проводили уже два раза. Третий раз это не удалось – в ноябре 2020 года Сергей Рыжиков и Сергей Кудь-Сверчков сняли старую панель, но из-за проблем с болтами не сумели открыть крышку герметичного контейнера, в котором находилась новая панель, поэтому старую установили обратно на "Зарю".Герметичный контейнер со старой сменной панелью регулятора расхода жидкости после замены космонавты выкинули в открытый космос.Кроме того, Новицкий и Дубров подготовили к отстыковке от станции модуль "Пирс", на место которого должен прийти Многофункциональный лабораторный модуль (МЛМ) "Наука". Они отвели от "Пирса" грузовую стрелу, отстыковали от него кабели антенн системы сближения "Курс" и сняли фал-переход между модулями "Пирс" и "Звезда".Также космонавты установили на модуле "Поиск" оборудование научных экспериментов "Тест" и "Выносливость" по исследованию влияния условий космоса на различные микроорганизмы и материалы.Это был 55-й российский выход с борта МКС, первый в 2021 году и первый в карьерах обоих космонавтов. Всего Новицкому во время экспедиции предстоит осуществить три выхода, а Дуброву - шесть.Сейчас на МКС работает 65-я экспедиция в составе россиян Олега Новицкого и Петра Дуброва, американцев Марка Ванде Хая, Шейна Кимброу и Меган МакАртур, японца Акихико Хосиде и француза Тома Песке.
https://ria.ru/20210529/mks-1734686524.html
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петр дубров, олег новицкий, международная космическая станция (мкс), космос - риа наука, роскосмос

Российские космонавты вернулись на МКС после выхода в открытый космос

16:31 02.06.2021
 
© Пресс-служба Роскосмоса / Перейти в фотобанкЧлены основного экипажа МКС-65 астронавт НАСА Марк Ванде Хай, космонавты Роскосмоса Олег Новицкий и Пётр Дубров перед запуском пилотируемого корабля "Союз МС-18"
Члены основного экипажа МКС-65 астронавт НАСА Марк Ванде Хай, космонавты Роскосмоса Олег Новицкий и Пётр Дубров перед запуском пилотируемого корабля Союз МС-18
© Пресс-служба Роскосмоса
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МОСКВА, 2 июн – РИА Новости. Российские космонавты Олег Новицкий и Петр Дубров завершили выход в открытый космос и вернулись на Международную космическую станцию после 7 часов 19 минут работы за бортом, трансляцию ведет НАСА.
Внекорабельную деятельность космонавты начали в 8.53, на 33 минуты позже запланированного. Изначально планировалось, что выход продлится 6 часов 50 минут.
Дубров с Новицким заменили сменную панель регулятора расхода жидкости в системе терморегулирования модуля "Заря". Это старейший модуль станции, он был запущен в 1998 году. Ранее подобную замену проводили уже два раза. Третий раз это не удалось – в ноябре 2020 года Сергей Рыжиков и Сергей Кудь-Сверчков сняли старую панель, но из-за проблем с болтами не сумели открыть крышку герметичного контейнера, в котором находилась новая панель, поэтому старую установили обратно на "Зарю".
Герметичный контейнер со старой сменной панелью регулятора расхода жидкости после замены космонавты выкинули в открытый космос.
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Кроме того, Новицкий и Дубров подготовили к отстыковке от станции модуль "Пирс", на место которого должен прийти Многофункциональный лабораторный модуль (МЛМ) "Наука". Они отвели от "Пирса" грузовую стрелу, отстыковали от него кабели антенн системы сближения "Курс" и сняли фал-переход между модулями "Пирс" и "Звезда".
Также космонавты установили на модуле "Поиск" оборудование научных экспериментов "Тест" и "Выносливость" по исследованию влияния условий космоса на различные микроорганизмы и материалы.
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Это был 55-й российский выход с борта МКС, первый в 2021 году и первый в карьерах обоих космонавтов. Всего Новицкому во время экспедиции предстоит осуществить три выхода, а Дуброву - шесть.
Сейчас на МКС работает 65-я экспедиция в составе россиян Олега Новицкого и Петра Дуброва, американцев Марка Ванде Хая, Шейна Кимброу и Меган МакАртур, японца Акихико Хосиде и француза Тома Песке.
 
Петр ДубровОлег НовицкийМеждународная космическая станция (МКС)Космос - РИА НаукаРоскосмос
 
 
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