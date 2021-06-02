https://ria.ru/20210602/kosmos-1735195143.html

Россияне на МКС начали первый в этом году выход в открытый космос

Россияне на МКС начали первый в этом году выход в открытый космос - РИА Новости, 02.06.2021

Россияне на МКС начали первый в этом году выход в открытый космос

Космонавты на борту МКС начали первый в этом году выход в открытый космос по российской программе, им предстоит подготовить старый модуль "Пирс" к отстыковке от РИА Новости, 02.06.2021

2021-06-02T09:21

2021-06-02T09:21

2021-06-02T09:26

хочу стать космонавтом

петр дубров

олег новицкий

международная космическая станция (мкс)

космос - риа наука

роскосмос

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МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. Космонавты на борту МКС начали первый в этом году выход в открытый космос по российской программе, им предстоит подготовить старый модуль "Пирс" к отстыковке от станции.Согласно трансляции на сайте "Роскосмоса", космонавты Олег Новицкий и Петр Дубров в 8.53 мск, на 33 минуты позже запланированного, открыли выходной люк модуля "Поиск" - это считается началом выхода. По данным "Роскосмоса", он должен продлиться 6 часов 50 минут.Это 55-й российский выход с борта МКС, первый в 2021 году и первый в карьерах обоих космонавтов. Всего Новицкому во время экспедиции предстоит осуществить три выхода, а Дуброву - шесть.Космонавты заменят сменную панель регулятора расхода жидкости в системе терморегулирования модуля "Заря" и выбросят в космос старую панель. Эту задачу не удалось выполнить в прошлом выходе в ноябре.Новицкий и Дубров также должны подготовить МКС к отстыковке модуля "Пирс", прибывшего на станцию в 2001 году, и приходу на его место нового модуля "Наука" в июле. Для этого они уберут все внешние связи между "Пирсом" и остальной станцией: отведут от модуля грузовую стрелу, отстыкуют от него кабели антенн системы сближения "Курс" и снимут фал-переход между модулями "Пирс" и "Звезда".Еще одной задачей выхода будет установка на модуле "Поиск" оборудования научных экспериментов "Тест" и "Выносливость" по исследованию влияния условий космоса на различные микроорганизмы и материалы.В 2021 году уже выполнены пять выходов в открытый космос с борта МКС по американской программе.Сейчас на МКС работает 65-я экспедиция в составе россиян Олега Новицкого и Петра Дуброва, американцев Марка Ванде Хая, Шейна Кимброу и Меган МакАртур, японца Акихико Хосиде и француза Тома Песке.

https://ria.ru/20210602/kosmos-1735166262.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

петр дубров, олег новицкий, международная космическая станция (мкс), космос - риа наука, роскосмос