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Хочу стать космонавтом
https://ria.ru/20210602/kosmos-1735195143.html
Россияне на МКС начали первый в этом году выход в открытый космос
Россияне на МКС начали первый в этом году выход в открытый космос - РИА Новости, 02.06.2021
Россияне на МКС начали первый в этом году выход в открытый космос
Космонавты на борту МКС начали первый в этом году выход в открытый космос по российской программе, им предстоит подготовить старый модуль "Пирс" к отстыковке от РИА Новости, 02.06.2021
2021-06-02T09:21
2021-06-02T09:26
хочу стать космонавтом
петр дубров
олег новицкий
международная космическая станция (мкс)
космос - риа наука
роскосмос
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МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. Космонавты на борту МКС начали первый в этом году выход в открытый космос по российской программе, им предстоит подготовить старый модуль "Пирс" к отстыковке от станции.Согласно трансляции на сайте "Роскосмоса", космонавты Олег Новицкий и Петр Дубров в 8.53 мск, на 33 минуты позже запланированного, открыли выходной люк модуля "Поиск" - это считается началом выхода. По данным "Роскосмоса", он должен продлиться 6 часов 50 минут.Это 55-й российский выход с борта МКС, первый в 2021 году и первый в карьерах обоих космонавтов. Всего Новицкому во время экспедиции предстоит осуществить три выхода, а Дуброву - шесть.Космонавты заменят сменную панель регулятора расхода жидкости в системе терморегулирования модуля "Заря" и выбросят в космос старую панель. Эту задачу не удалось выполнить в прошлом выходе в ноябре.Новицкий и Дубров также должны подготовить МКС к отстыковке модуля "Пирс", прибывшего на станцию в 2001 году, и приходу на его место нового модуля "Наука" в июле. Для этого они уберут все внешние связи между "Пирсом" и остальной станцией: отведут от модуля грузовую стрелу, отстыкуют от него кабели антенн системы сближения "Курс" и снимут фал-переход между модулями "Пирс" и "Звезда".Еще одной задачей выхода будет установка на модуле "Поиск" оборудования научных экспериментов "Тест" и "Выносливость" по исследованию влияния условий космоса на различные микроорганизмы и материалы.В 2021 году уже выполнены пять выходов в открытый космос с борта МКС по американской программе.Сейчас на МКС работает 65-я экспедиция в составе россиян Олега Новицкого и Петра Дуброва, американцев Марка Ванде Хая, Шейна Кимброу и Меган МакАртур, японца Акихико Хосиде и француза Тома Песке.
https://ria.ru/20210602/kosmos-1735166262.html
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петр дубров, олег новицкий, международная космическая станция (мкс), космос - риа наука, роскосмос

Россияне на МКС начали первый в этом году выход в открытый космос

09:21 02.06.2021 (обновлено: 09:26 02.06.2021)
 
© NASA / RoscosmosМеждународная космическая станция
Международная космическая станция - РИА Новости, 1920, 02.06.2021
© NASA / Roscosmos
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МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. Космонавты на борту МКС начали первый в этом году выход в открытый космос по российской программе, им предстоит подготовить старый модуль "Пирс" к отстыковке от станции.
Согласно трансляции на сайте "Роскосмоса", космонавты Олег Новицкий и Петр Дубров в 8.53 мск, на 33 минуты позже запланированного, открыли выходной люк модуля "Поиск" - это считается началом выхода. По данным "Роскосмоса", он должен продлиться 6 часов 50 минут.
Это 55-й российский выход с борта МКС, первый в 2021 году и первый в карьерах обоих космонавтов. Всего Новицкому во время экспедиции предстоит осуществить три выхода, а Дуброву - шесть.
Космонавты заменят сменную панель регулятора расхода жидкости в системе терморегулирования модуля "Заря" и выбросят в космос старую панель. Эту задачу не удалось выполнить в прошлом выходе в ноябре.
LIVE: Российские космонавты выходят в открытый космос
08:00
Выход россиян в открытый космос с борта МКС. Прямая трансляция
Новицкий и Дубров также должны подготовить МКС к отстыковке модуля "Пирс", прибывшего на станцию в 2001 году, и приходу на его место нового модуля "Наука" в июле. Для этого они уберут все внешние связи между "Пирсом" и остальной станцией: отведут от модуля грузовую стрелу, отстыкуют от него кабели антенн системы сближения "Курс" и снимут фал-переход между модулями "Пирс" и "Звезда".
Еще одной задачей выхода будет установка на модуле "Поиск" оборудования научных экспериментов "Тест" и "Выносливость" по исследованию влияния условий космоса на различные микроорганизмы и материалы.
В 2021 году уже выполнены пять выходов в открытый космос с борта МКС по американской программе.
Сейчас на МКС работает 65-я экспедиция в составе россиян Олега Новицкого и Петра Дуброва, американцев Марка Ванде Хая, Шейна Кимброу и Меган МакАртур, японца Акихико Хосиде и француза Тома Песке.
 
Хочу стать космонавтомПетр ДубровОлег НовицкийМеждународная космическая станция (МКС)Космос - РИА НаукаРоскосмос
 
 
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