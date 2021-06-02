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Выход россиян в открытый космос с борта МКС. Прямая трансляция
Выход россиян в открытый космос с борта МКС. Прямая трансляция - РИА Новости, 02.06.2021
Выход россиян в открытый космос с борта МКС. Прямая трансляция
Космонавты Олег Новицкий и Петр Дубров вышли в открытый космос с борта МКС. РИА Новости, 02.06.2021
2021-06-02T08:00
2021-06-02T08:00
2021-06-02T08:58
олег новицкий
роскосмос
россия
международная космическая станция (мкс)
космос - риа наука
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Космонавты Олег Новицкий и Петр Дубров вышли в открытый космос с борта МКС. Как ранее рассказали в "Роскосмосе", членам экипажа предстоит подготовить стыковочный отсек перед приходом многофункционального лабораторного модуля "Наука" и заменить панель регулятора расхода жидкости системы обеспечения теплового режима функционально-грузового блока.В сентябре космонавты дважды выйдут в открытый космос, чтобы подключить электрические кабели между модулями "Наука" и "Звезда".
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LIVE: Российские космонавты выходят в открытый космос
LIVE: Российские космонавты выходят в открытый космос
2021-06-02T08:00
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