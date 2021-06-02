Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210602/kosmos-1735166262.html
Выход россиян в открытый космос с борта МКС. Прямая трансляция
Выход россиян в открытый космос с борта МКС. Прямая трансляция - РИА Новости, 02.06.2021
Выход россиян в открытый космос с борта МКС. Прямая трансляция
Космонавты Олег Новицкий и Петр Дубров вышли в открытый космос с борта МКС. РИА Новости, 02.06.2021
2021-06-02T08:00
2021-06-02T08:58
олег новицкий
роскосмос
россия
международная космическая станция (мкс)
космос - риа наука
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/06/02/1735187614_0:0:640:360_1920x0_80_0_0_53895f824fc19dcbbfb58608ff3931d8.jpg
Космонавты Олег Новицкий и Петр Дубров вышли в открытый космос с борта МКС. Как ранее рассказали в "Роскосмосе", членам экипажа предстоит подготовить стыковочный отсек перед приходом многофункционального лабораторного модуля "Наука" и заменить панель регулятора расхода жидкости системы обеспечения теплового режима функционально-грузового блока.В сентябре космонавты дважды выйдут в открытый космос, чтобы подключить электрические кабели между модулями "Наука" и "Звезда".
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
LIVE: Российские космонавты выходят в открытый космос
LIVE: Российские космонавты выходят в открытый космос
2021-06-02T08:00
true
PT1S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/06/02/1735187614_81:0:561:360_1920x0_80_0_0_56b7d30da34e85d87c501c2734ca1299.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
видео, олег новицкий, роскосмос, россия, международная космическая станция (мкс), космос - риа наука
Выход россиян в открытый космос с борта МКС. Прямая трансляция
Космонавты Олег Новицкий и Петр Дубров вышли в открытый космос с борта МКС.
2021-06-02T08:00
true
PT1S

Выход россиян в открытый космос с борта МКС. Прямая трансляция

08:00 02.06.2021 (обновлено: 08:58 02.06.2021)
 
Читать ria.ru в
Космонавты Олег Новицкий и Петр Дубров вышли в открытый космос с борта МКС.
Как ранее рассказали в "Роскосмосе", членам экипажа предстоит подготовить стыковочный отсек перед приходом многофункционального лабораторного модуля "Наука" и заменить панель регулятора расхода жидкости системы обеспечения теплового режима функционально-грузового блока.
В сентябре космонавты дважды выйдут в открытый космос, чтобы подключить электрические кабели между модулями "Наука" и "Звезда".
 
Олег НовицкийРоскосмосРоссияМеждународная космическая станция (МКС)Космос - РИА Наука
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
10:26Путин поздравил президента Италии с Днем Республики
10:24На Алтае арестовали хозяев дома престарелых, где людей морили голодом
10:13Совфед одобрил освобождение Меня от должности аудитора Счетной палаты
10:09NI предсказал ядерную войну России и США при малейшем столкновении
10:08Правительство утвердило новые правила дистанционной продажи лекарств
10:00Минэнерго оценило идею "Газпрома" отказаться от сбыта газа в Дагестане
09:59Рябков назвал новые возможные санкции США незаконными
09:49В МИД рассказали о подготовке встречи Путина и Байдена
09:43В МИД рассказали о контактах с США по кибератаке на JBS
09:39Глава Минэнерго назвал разговоры о конце нефтяной эры преждевременными
09:37Летевший в Белоруссию самолет вынужденно сел в Краснодаре
09:31В Екатеринбурге проверяют данные о нападении неизвестных на прохожего
09:27В России зарегистрировали препарат для лечения пневмонии при COVID-19
09:23Шульгинов ответил на вопрос о росте тарифов из-за "умных" счетчиков
09:21Россияне на МКС начали первый в этом году выход в открытый космос
09:20Пентагон пообещал России, что американские военные никогда не будут "мягкими"
09:20В Минприроды оценили, во сколько обойдется "генеральная уборка" в России
09:15Глава "Белорусов Крыма" пригласил Лукашенко посетить полуостров
09:13Lufthansa отменила рейсы из Москвы и Петербурга во Франкфурт
09:04В Хабаровске девочка попала в больницу после падения с электроскутера
Лента новостейМолния