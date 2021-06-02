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Выход россиян в открытый космос с борта МКС. Прямая трансляция

Выход россиян в открытый космос с борта МКС. Прямая трансляция - РИА Новости, 02.06.2021

Выход россиян в открытый космос с борта МКС. Прямая трансляция

Космонавты Олег Новицкий и Петр Дубров вышли в открытый космос с борта МКС. РИА Новости, 02.06.2021

2021-06-02T08:00

2021-06-02T08:00

2021-06-02T08:58

олег новицкий

роскосмос

россия

международная космическая станция (мкс)

космос - риа наука

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Космонавты Олег Новицкий и Петр Дубров вышли в открытый космос с борта МКС. Как ранее рассказали в "Роскосмосе", членам экипажа предстоит подготовить стыковочный отсек перед приходом многофункционального лабораторного модуля "Наука" и заменить панель регулятора расхода жидкости системы обеспечения теплового режима функционально-грузового блока.В сентябре космонавты дважды выйдут в открытый космос, чтобы подключить электрические кабели между модулями "Наука" и "Звезда".

россия

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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