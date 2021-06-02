https://ria.ru/20210602/koronavirus-1735212152.html

В России за сутки умерли 394 пациента с COVID-19

В России за сутки умерли 394 пациента с COVID-19 - РИА Новости, 02.06.2021

В России за сутки умерли 394 пациента с COVID-19

За сутки в России зарегистрированы 394 смерти с COVID-19, за все время - 122 267, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением... РИА Новости, 02.06.2021

2021-06-02T11:16

2021-06-02T11:16

2021-06-02T11:16

распространение коронавируса

коронавирус в россии

россия

здоровье - общество

москва

санкт-петербург

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/03/04/1599890540_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_65c03554238d4edbe7722dd97416b26f.jpg

МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. За сутки в России зарегистрированы 394 смерти с COVID-19, за все время - 122 267, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции."За последние сутки подтверждено 394 смерти... За весь период по России умерло 122 267 человек", - говорится в сообщении.В частности, в Москве скончались 60 человек, в Санкт-Петербурге - 36, в Нижегородской области - 18.

https://ria.ru/20210601/koronavirus-1735093858.html

россия

москва

санкт-петербург

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, россия, здоровье - общество, москва, санкт-петербург, общество