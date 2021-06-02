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В России за сутки умерли 394 пациента с COVID-19
В России за сутки умерли 394 пациента с COVID-19 - РИА Новости, 02.06.2021
В России за сутки умерли 394 пациента с COVID-19
За сутки в России зарегистрированы 394 смерти с COVID-19, за все время - 122 267, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением... РИА Новости, 02.06.2021
2021-06-02T11:16
2021-06-02T11:16
2021-06-02T11:16
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МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. За сутки в России зарегистрированы 394 смерти с COVID-19, за все время - 122 267, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции."За последние сутки подтверждено 394 смерти... За весь период по России умерло 122 267 человек", - говорится в сообщении.В частности, в Москве скончались 60 человек, в Санкт-Петербурге - 36, в Нижегородской области - 18.
https://ria.ru/20210601/koronavirus-1735093858.html
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коронавирус в россии, россия, здоровье - общество, москва, санкт-петербург, общество