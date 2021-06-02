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У берегов Ирана затонул военный корабль
У берегов Ирана затонул военный корабль - РИА Новости, 02.06.2021
У берегов Ирана затонул военный корабль
Вспомогательное судно военно-морских сил Ирана загорелось во время учений в Оманском заливе, неподалеку от порта Джаск, сообщает агентство Mehr со ссылкой на... РИА Новости, 02.06.2021
2021-06-02T08:56
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иран
происшествия
в мире
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МОСКВА, 2 июн — РИА Новости. Вспомогательное судно военно-морских сил Ирана загорелось во время учений в Оманском заливе, неподалеку от порта Джаск, сообщает агентство Mehr со ссылкой на военных.По данным агентства, несколько дней назад судно Khark, на котором обучают новобранцев, отправилось в международные воды. Накануне в одной из систем корабля началось возгорание. Курсанты благополучно эвакуировались на берег, никто не погиб.На судно высадились пожарные, но потушить огонь им не удалось. Вскоре судно затонуло.Причины пожара выясняются.
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Кадры пожара на иранском судне Kharg
Крупнейшее судно обеспечения иранских ВМС Kharg при неясных обстоятельствах загорелось и ушло ко дну у южных берегов Ирана, передают местные издания.
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иран, происшествия, в мире

У берегов Ирана затонул военный корабль

08:56 02.06.2021 (обновлено: 10:15 02.06.2021)
 
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МОСКВА, 2 июн — РИА Новости. Вспомогательное судно военно-морских сил Ирана загорелось во время учений в Оманском заливе, неподалеку от порта Джаск, сообщает агентство Mehr со ссылкой на военных.
По данным агентства, несколько дней назад судно Khark, на котором обучают новобранцев, отправилось в международные воды. Накануне в одной из систем корабля началось возгорание. Курсанты благополучно эвакуировались на берег, никто не погиб.
На судно высадились пожарные, но потушить огонь им не удалось. Вскоре судно затонуло.
Причины пожара выясняются.
Лодки нигерийского военно-морского флота - РИА Новости, 1920, 26.05.2021
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