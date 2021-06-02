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У берегов Ирана затонул военный корабль

У берегов Ирана затонул военный корабль - РИА Новости, 02.06.2021

У берегов Ирана затонул военный корабль

Вспомогательное судно военно-морских сил Ирана загорелось во время учений в Оманском заливе, неподалеку от порта Джаск, сообщает агентство Mehr со ссылкой на... РИА Новости, 02.06.2021

2021-06-02T08:56

2021-06-02T08:56

2021-06-02T10:15

иран

происшествия

в мире

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МОСКВА, 2 июн — РИА Новости. Вспомогательное судно военно-морских сил Ирана загорелось во время учений в Оманском заливе, неподалеку от порта Джаск, сообщает агентство Mehr со ссылкой на военных.По данным агентства, несколько дней назад судно Khark, на котором обучают новобранцев, отправилось в международные воды. Накануне в одной из систем корабля началось возгорание. Курсанты благополучно эвакуировались на берег, никто не погиб.На судно высадились пожарные, но потушить огонь им не удалось. Вскоре судно затонуло.Причины пожара выясняются.

https://ria.ru/20210526/nigeriya-1734322113.html

иран

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Кадры пожара на иранском судне Kharg Крупнейшее судно обеспечения иранских ВМС Kharg при неясных обстоятельствах загорелось и ушло ко дну у южных берегов Ирана, передают местные издания. 2021-06-02T08:56 true PT0M19S

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иран, происшествия, в мире