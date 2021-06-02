https://ria.ru/20210602/klimkin-1735179761.html

Климкин испугался переговоров Путина и Лукашенко по Крыму

Климкин испугался переговоров Путина и Лукашенко по Крыму - РИА Новости, 02.06.2021

Климкин испугался переговоров Путина и Лукашенко по Крыму

Обсуждение темы открытия транспортного сообщения между Крымом и Белоруссией якобы угрожает Киеву и Западу, написал в Facebook бывший министр иностранных дел... РИА Новости, 02.06.2021

2021-06-02T01:20

2021-06-02T01:20

2021-06-02T01:20

россия

игорь чергинец

белавиа

павел климкин

александр лукашенко

владимир путин

москва

минск

белоруссия

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МОСКВА, 2 июн — РИА Новости. Обсуждение темы открытия транспортного сообщения между Крымом и Белоруссией якобы угрожает Киеву и Западу, написал в Facebook бывший министр иностранных дел Украины Павел Климкин.Ранее Лукашенко заявил, что Минск и Москва прорабатывают вопрос об открытии авиарейсов на полуостров. По словам президента Белоруссии, он предложил российскому лидеру совместно решить эту проблему.Украинский экс-дипломат призвал готовиться к "последствиям" интеграции России и Белоруссии.Ранее гендиректор белорусского авиаперевозчика "Белавиа" Игорь Чергинец отметил, что пока нет планов летать в Крым. По его мнению, этому должно предшествовать "политическое признание региона как части России".В прошлом году Путин подчеркивал, что транспортное сообщение между Крымом и Белоруссией отсутствует из-за позиции Лукашенко, стремящегося, по его словам, выстраивать добрососедские отношения с Украиной.

https://ria.ru/20210529/strakh-1734693438.html

https://ria.ru/20210530/belavia-1734805096.html

россия

москва

минск

белоруссия

республика крым

киев

украина

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