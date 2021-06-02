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https://ria.ru/20210602/klimkin-1735179761.html
Климкин испугался переговоров Путина и Лукашенко по Крыму
Климкин испугался переговоров Путина и Лукашенко по Крыму - РИА Новости, 02.06.2021
Климкин испугался переговоров Путина и Лукашенко по Крыму
Обсуждение темы открытия транспортного сообщения между Крымом и Белоруссией якобы угрожает Киеву и Западу, написал в Facebook бывший министр иностранных дел... РИА Новости, 02.06.2021
2021-06-02T01:20
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игорь чергинец
белавиа
павел климкин
александр лукашенко
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МОСКВА, 2 июн — РИА Новости. Обсуждение темы открытия транспортного сообщения между Крымом и Белоруссией якобы угрожает Киеву и Западу, написал в Facebook бывший министр иностранных дел Украины Павел Климкин.Ранее Лукашенко заявил, что Минск и Москва прорабатывают вопрос об открытии авиарейсов на полуостров. По словам президента Белоруссии, он предложил российскому лидеру совместно решить эту проблему.Украинский экс-дипломат призвал готовиться к "последствиям" интеграции России и Белоруссии.Ранее гендиректор белорусского авиаперевозчика "Белавиа" Игорь Чергинец отметил, что пока нет планов летать в Крым. По его мнению, этому должно предшествовать "политическое признание региона как части России".В прошлом году Путин подчеркивал, что транспортное сообщение между Крымом и Белоруссией отсутствует из-за позиции Лукашенко, стремящегося, по его словам, выстраивать добрососедские отношения с Украиной.
https://ria.ru/20210529/strakh-1734693438.html
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россия, игорь чергинец, белавиа, павел климкин, александр лукашенко, владимир путин, москва, минск, белоруссия, республика крым, киев, украина, в мире

Климкин испугался переговоров Путина и Лукашенко по Крыму

01:20 02.06.2021
 
© AP Photo / Efrem LukatskyМинистр иностранных дел Украины Павел Климкин во время пресс-конференции в Киеве
Министр иностранных дел Украины Павел Климкин во время пресс-конференции в Киеве - РИА Новости, 1920, 02.06.2021
© AP Photo / Efrem Lukatsky
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МОСКВА, 2 июн — РИА Новости. Обсуждение темы открытия транспортного сообщения между Крымом и Белоруссией якобы угрожает Киеву и Западу, написал в Facebook бывший министр иностранных дел Украины Павел Климкин.
Ранее Лукашенко заявил, что Минск и Москва прорабатывают вопрос об открытии авиарейсов на полуостров. По словам президента Белоруссии, он предложил российскому лидеру совместно решить эту проблему.
"Обсуждение Лукашенко и Путиным авиарейсов из Белоруссии в оккупированный Крым неслучайно. Белорусский диктатор угрожает признанием Крыма, причем и нам, и Западу. Если он это сделает, он станет рабом Путина", — утверждает Климкин.
Украинский экс-дипломат призвал готовиться к "последствиям" интеграции России и Белоруссии.
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Ранее гендиректор белорусского авиаперевозчика "Белавиа" Игорь Чергинец отметил, что пока нет планов летать в Крым. По его мнению, этому должно предшествовать "политическое признание региона как части России".
В прошлом году Путин подчеркивал, что транспортное сообщение между Крымом и Белоруссией отсутствует из-за позиции Лукашенко, стремящегося, по его словам, выстраивать добрососедские отношения с Украиной.
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РоссияИгорь ЧергинецБелавиаПавел КлимкинАлександр ЛукашенкоВладимир ПутинМоскваМинскБелоруссияРеспублика КрымКиевУкраинаВ мире
 
 
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